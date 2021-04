Drabužių dizainerė siuva ne rūbus, o dekoruoja desertus: žmonėms tokius net gaila valgyti

Kostiumo dizainą baigusi vilnietė Daiva Pečiulienė savo gyvenimo pašaukimą atrado per motinystės atostogas. Pradėti kepti paskatino šeimos šventės. Daiva kepa tortus, keksiukus, meduolius ir juos dekoruoja. Daugiausia dėmesio skiria gaminio puošnumui. Menininkė gauna daugybę užsakymų, tačiau priima ne visus. „Dažniausiai aš priimu tik tai, kas man yra įdomu ir kai žmogus duoda daugiau laisvės kūrybai“, – atvirauja kūrėja.

Kūrybinė laisvė – svarbiausia sąlyga

Desertus Daiva gamina ir dekoruoja jau penkerius metus. Moteris tikina, kad iš pradžių daugiausia kepė tortus ir keksiukus ir tai galiausiai atsibodo. Galvojo, kad atsisakys šios veiklos, tačiau sustabdė atsitiktinumas.

„Nuotraukų dalinimosi socialiniame tinkle „Pinterest“ radau labai gražių meduolių ir tada gyvenimas pasisuko link to, kad meduoliai mažyčiai, progų milijonas, raiškos, kūrybos būdų taip pat labai daug. Meduoliai buvo tas kabliukas, kuris patraukė mane atgal į kepimą“, – atsiminimais dalijosi kūrėja.

Dekoruojant desertus didžiausią dėmesį Daiva skiria gaminio grožiui.

„Svarbiausia man tame kepime mano kaip kuriančio žmogaus savirealizacija ir tai, kaip aš jaučiuosi kurdama. Kūryba daugiausia būna ant daikto eksterjero, o ne interjero, todėl aš labiau fokusuojuosi į išvaizdą“, – sako desertų kūrėja Daiva.

Pašnekovė tikina, kad kūrybos klodai yra neišsenkantys ir dažniausiai idėjų semiasi ne iš kitų kepėjų, bet iš skirtingų meno sričių. Kasmet Daivos šventiniai kepiniai turi savo tematiką.

Velykinių meduolių temą šiemet padiktavo pandemija: „Atsitiktinai pamačiau labai gražų Velykų stalo interjerą. Jis buvo toks pilkai juodas, natūralus medis, stalas be staltiesės. Situacija pasaulyje dabar tokia pilkoka, esame uždaryti per Velykas, žmonės lieka miestuose. Gamta dar pilnai nepabudo, yra tos pilkumos pakankamai. Tai yra du tokie dalykai tarp labai estetiško, nespalvoto, chromatinio interjero ir visos bendros tokios tendencijos, aktualios dabartiniam pasaulyje. Be spalvų irgi gali būti labai estetiška.“

Meduoliai, kuriuos dažnam gaila valgyti

Neretai žmonės, pamatę Daivos desertus, teiraujasi ar jie valgomi. Moteris tikina, kad skanėstus gamina ir dekoruoja tik iš valgomų medžiagų.

„Dabar nemadinga skirstyti lytimis ir amžiais, bet vyrai ir vaikai valgo be sentimentų. Vyresnės moterys būna pasideda į sekciją ir išsaugo arba būna, kai aš rinkinį darau, tai vieną įspūdingesnį padarau ir kelis tokius valgomus, kad širdies neskaudėtų. Manęs dažnai klausia, kaip valgyti, tai atsakai, kad pro burną. Jeigu akys neleidžia, tai užsimerkus. Įmanoma suvalgyt. Yra tokių, kurie suvalgo, ir yra žmonių, kurie pasideda ir suvalgo po metų, įvairiai“, – nuotaikingai pasakojo kūrėja.

Daivos kuriami desertai jau spėjo pavergti ne tik tautiečių širdis, bet ir „Expo Sweet“ konkurso Lenkijoje komisiją.

„Dalyvavau aš keksiukų ir meduolių kategorijoje. Su savo darbais pavyko laimėti auksą, o meduoliai dar laimėjo ir Grand Prix bei rėmėjo dar prizas buvo. Gana sėkmingas startas“, – savo pasiekimais džiaugėsi Daiva.

Moteris pripažįsta, kad kurti ją motyvuoja geri žodžiai, o tam, kad gimtų meno kūriniai reikia ramybės ir susikaupimo.

Daivos Pečiulienės darbai / R. Katkevičienės nuotr.

„Virtuvėje turi būti tuščia, kad kuo mažiau veiksmo vyktų aplinkui. Kai turi šeimą, tai veiksmas yra nuolatinis ir kuo labiau man pavyksta panirti į save izoliacijoj toje virtuvėj, tuo yra smagiau. Padeda ir patinkanti muzika“, – apie kūrybos erdvę pasakoja ji.

Daivos kepamų meduolių mielai neatsisakytų jos vaikai, tačiau supranta mamos darbą ir netikėtumų pavyksta išvengti.

„Nors vaikai yra mažiukai, jiems penki ir septyni metai, tačiau pas juos yra išsivysčiusi ta pagarba mamos darbui. Ir aš apgalvoju situaciją. Jeigu žinau, kad jie bus neužsiėmę ir galbūt norės dalyvauti, tai tada ir jiems padedu komplektuką meduolių, su keliais maišeliais glajaus ir pabarstukų, kad jie irgi galėtų realizuoti save. Kol kas dar nėra atkandę nei galvos ančiai, nei meškiukui kojos nulaužę“, – apie darbus ir motinystę pasakojo moteris.

Kai nedekoruoja desertų, D. Pečiulienė siuva lėles, iš vatos gamina žaisliukus ir turi dar daug kitų sumanymų, kuriems kartais stinga laiko.