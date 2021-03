Žirgų odontologo amato Vokietijoje išmokęs Julius gydo Lietuvos žirgų dantis

Jau beveik dvejus metus Joniškio rajone, Kipštų kaime, su šeima, žmona Laura ir dviem sūnumis, gyvena žirgų odontologas Julius Staškevičius. Veterinarų šeimoje augęs vyras tikina, kad ryšį su žirgais užmezgė dar vaikystėje. Netikėta pažintis Vokietijoje su vienu geriausių žirgų odontologu Martinu Greliu nulėmė vyro profesiją, dabar jis keliauja po visą Lietuvą ir gydo žirgų dantis. „Geriau būti Lietuvoje vienu stipriausių, negu Vokietijoje vienu iš daugelio“, – LRT Radijui pasakojo žirgų odontologas Julius.

Žirgų odontologija – nuo skubios būtinybės iki estetinio klausimo

Kalbėdamas apie išskirtinę savo profesiją, Julius Staškevičius tikina, kad tokio amato specialistų Lietuvoje vienetai. Ko gero, išgirdus žodžius žirgų odontologas, sunku įsivaizduoti ką daro šios profesijos žmogus. Žirgų mylėtojas atvirauja, kad tai sunkus fizinis darbas, reikalaujantis daug žinių ir kantraus darbo: „ Žirgų dantys visą gyvenimą, maždaug iki 23 metų, auga į ilgį. Dėl to reikalinga priežiūra. Be to, nenatūralus pašaras, mes šeriam žirgus viskuo – šienas, šiaudai, grūdai, tai jiems nenatūralu, dėl to, kad jiems nieko nereikia nukąsti. Laikui bėgant atsiranda disbalansas tarp priekinių ir krūminių dantų sąkandžio, dėl aštrių susidarančių kampų juos reikia šlifuoti. Jauniems žirgams nuo 2,5 iki 5 metų vyksta dantų keitimas.“

Žirgų odontologas tikina, kad dantų tvarkymas žirgams turi ir estetinę paskirtį bei paneigia kai kuriuos mitus: „Kai priekiniai dantys iškeliauja į priekį nuo per didelio spaudimo, juos trumpinant, tvarkant jie grįžta atgal ir estetiškai žymiai geriau atrodo negu paprastai. Kaip anksčiau buvo manoma, kad atsikišę dantys yra amžiaus požymis, tai, iš tikrųjų, tai yra nepriežiūra.“

Julius Staškevičius / Asmeninio albumo nuotr.

Dantų gydymas neretai reiškia tai, kad odontologo kabinete teks palikti nemažą sumą pinigų. Žirgų odontologas sako, kad dantų gydymas nėra brangus: „Nuo 30 iki 150 eurų gali kainuoti dantų rovimas, gydymas. Su žirgų dantimis svarbiausias momentas yra tai, kad reikia viską daryti anksti, nuo dviejų su puse metų, nes įsisenėjus problemoms kartais jau nieko nebegalima padaryti.

Žmogus nėra visagalis šioje srityje. Kol kas dar nėra daromos nei plombos, nei dantų pakeitimai. Yra toks pasakymas – įsidėkit šaukštelį sau tarp priekinių dantų ir valgykit bandelę, ir taip kelis metus, ir tada suprasit, kaip žirgas jaučiasi, nes jūs negalite sukąsti ir būtent dėl to reikalinga priekinių dantų korekcija. “

Julius Staškevičius / Asmeninio albumo nuotr.

Vokietijoje žirgų odontologijos mokėsi iš geriausių

Savo amato Vokietijoje išmokęs Julius kas kartą ten sugrįžta pagilinti žinias. Ne sykį gavo pasiūlymą pasilikti svečioje šalyje, tačiau nusprendė, kad savo žinias ir įgūdžius pritaikys Lietuvoje. „Geriau būti Lietuvoje vienu stipriausių, negu Vokietijoje būti vienu iš daugelio. Tuo labiau esu patriotas, turiu savo žirgus ir suprantu, kad ir Lietuvoje reikia specialistų, lengviausias kelias pabėgti ten į Vokietiją“, – sakė žirgų odontologas.

Julius atskleidžia, kad jo darbas reikalauja ne tik fizinės ištvermės, bet ir geros klausos: „Tu turi tiek įsivaizduoti, tiek gerą klausą turėti, nes per kiekvieną dantį eidamas su dildėmis, tu girdi kuris aštresnis, kuris kietesnis, kuris minkštesnis, tu šlifuoji, šlifuoji ir jisai iš aukšto tampa vis žemesnis, vis didesnis dildės plotas liečia. Yra daug niuansų.“

Gydant žirgų dantis Juliui tenka keliauti po visą Lietuvą: „Žmonės pastebėję, kad žirgas nervingas, labai jautrus prie galvos, neleidžia užsidėti kantaro, prastai ėda, tada ir skambina, kad važiuodamas pakeliui apžiūrėčiau. Kiti būna nusiperka jauną žirgą, tai prieš apjojant būtina dantų apžiūra.“

Šeimą suvedė meilė žirgams

Juliaus žmona Laura taip pat nuo mažens domėjosi žirgais. Naisių žirgyne treniruotes lankiusi mergina ten ir susipažino su būsimu savo vyru, kuris į žirgyną atvykdavo tvarkyti žirgams dantų. Vėliau Laura mokėsi žirgininkystės verslo darbuotojos specialybės. Kol šeima apsigyveno Joniškio rajone, teko pagyventi skirtinguose miestuose ir padirbėti Vokietijoje. Galiausiai Staškevičių šeimai pavyko nebrangiai kaime įsigyti namą.

Julius Staškevičius / Asmeninio albumo nuotr.

Šeima jį restauravo, savo rankomis Julius statė arklidę ir keturiems, dabar sodyboje gyvenantiems, žirgams. Neabejotinai stiprų ryšį su augintiniais turi ir Staškevičių atžalos, sūnūs – Arijus ir Julius. Ateityje šeima planuoja įsteigti žirgų priežiūros centrą: „Norėtume sukurti kokią Mažąją bendriją, kad abu įsidarbintume, kad veikla būtų susijusi su dantimis, tam tikrais masažiniais dalykais, apsaugom, žirgų dantų priežiūra, kalvyste, kad galėtume vasaros jojimo stovyklas vaikams rengti. Bandysime įsikabinti į kaimą.“

Žirgų odontologas Julius atsimena, kad kuriantis kaime reikėjo nemažų investicijų, todėl savo svajones šeimai įgyvendinti pavyko tik užsienyje užsidirbtų pinigų dėka.

