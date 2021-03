„Beatos virtuvėje“ atgimė senovės lenkų receptas: „Pelėsinis“ pyragas iš paprastų ingredientų

LRT TELEVIZIJOS laidos „Beatos virtuvė“ komanda apsilankė Alicijos ir Ričardo Eiliakų sodyboje, kurios tikslas – atverti žmogaus širdį, pamaitinti sielą, nuraminti ir įkvėpti naujų jėgų. Sodybos šeimininkai papasakojo apie magišką kakavos ritualą ir pasidalijo prie kakavos puikiai derančio senovės lenkų „Pelėsinio“ pyrago receptu.

Pyragas kepamas pagal seną lenkų receptą ir yra vadinamas „Plešek“. „Jis be pelėsinio sūrio, išvis be sūrio, tiesiog kai iškepi, atrodo, kad truputėlį yra kažkokių baltų daikčiukų. Pyragas be galo paprastas ir labai skanus“, – sako receptu pasidaliję „Beatos virtuvės“ herojai.

Pyrago ingredientai – paprasti, randami dažnos šeimininkės virtuvėje. Nepagailėkite kiaušinių – pagal receptą rekomenduojama naudoti 4, bet nepamaišys ir 5, mat baltymai pyragą padaro tik gardesnį. Kiaušinių baltymus reikia išplakti taip, kad jie būtų pakankamai standūs, bet ne per kieti.

Pyragą orkaitėje kepkite 30–40 minučių. „Labai svarbu neperkepti. Tiesiog reikia žiūrėti, kada viršutinis morengo sluoksnis pasidarys rausvas. Neatidarinėkite orkaitės, kol jis gerai nepakils. Tik tada galima ištraukti ir patikrinti, ar iškepė“, – įspėja receptu pasidalijusi B. Nicholson pašnekovė.

Beata Nicholson svečiuojasi Alicijos ir Ričardo Eiliakų sodyboje / Laidos kūrėjų nuotr.

„Pelėsiniam“ pyragui reikės:

3 stiklinės miltų (kvietinių arba speltų),

250 g sviesto,

1 šaukštelis kepimo miltelių,

2–3 šaukštai (tešlai) ir pusė stiklinės (morengui) cukraus,

šlakelis vanilės ekstrakto,

5 dideli kiaušiniai,

5–6 šaukštai uogienės,

2 šaukštai kakavos.

Gaminimo būdas – laidos įraše: