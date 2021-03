Su amžiumi atsirandančių pigmentinių dėmių galima išvengti: stipriausias ginklas – vitaminas C

Kremais pigmentines dėmes iš tiesų galima pašviesinti, bet priežasties nepanaikinsite, tikina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Pasak jo, oda privalo būti gydoma iš vidaus ir niekaip kitaip. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ – keletas patarimų, kaip išvengti kūną su amžiumi „papuošiančių“ pigmentinių dėmių.

Kodėl ant kūno atsiranda pigmentinių dėmių? Kodėl senatvėje jų vis daugėja? Kaip užkirsti joms kelią ir ką daryti, jeigu jos jau „puošia“ jūsų veidą ir kitas kūno vietas?

Anot laidos vedėjo, pigmentinės dėmės atsiranda sutrikus kepenų ir inkstų veiklai, tačiau taip pat dažna jų atsiradimo priežastis – vitamino C deficitas.

„Pigmentinės dėmės atsiranda ir trūkstant vitamino C. Vitaminas C yra stipriausias antioksidantas, jis saugo odą nuo pažeidimų. Tai dažniausia vyresniame amžiuje daugėjančių pigmentinių dėmių priežastis, nes su amžiumi prastėja maistinių medžiagų įsisavinimas. Kuo mes vyresni, ir valgomo maisto kokybė bei įvairovė senka. Taip pat turime suprasti, kad su amžiumi silpnėja autofagija, t. y. procesas, dėl kurio organizmas atsijaunina, išsivalo, įskaitant odą“, – pasakoja A. Unikauskas.

Autofagijai vykti galite padėti ir patys – šį procesą inicijuoja protarpinis badavimas. Kuo dažniau valgome, tuo mūsų gebėjimai priešintis aplinkai ir ligoms iš vidaus, pakitimams, dėmėms blogėja. Kuo dažniau valgote, tuo blogiau, perspėja daktaras.

Kremais pigmentines dėmes pašviesinsite, bet priežasties nepanaikinsite

„Kremais ir kitais išoriniais būdais iš tikrųjų galime pašviesinti dėmes, bet laikinai. Priežasties kremais niekaip nepašalinsime. Oda privalo būti gydoma iš vidaus ir niekaip kitaip. Vitaminas C į odą patenka tik per kraują. Kad organizmas gerai įsisavintų vitaminą C, turime atsisakyti cukraus“, – teigia A. Unikauskas.

Jeigu ląstelė atspari insulinui, maistinių medžiagų ji nepriima, lygiai tas pats su vitaminu C.

Norite išvengti pigmentinių dėmių? Atsisakykite cukraus

Norėdami išvengti su amžiumi atsirandančių pigmentinių dėmių privalote susitvarkyti savo atsparumą insulinui.

Mityba, angliavandeniai, cukrus / Shutterstock nuotr.

„Ką daro sveika ląstelė? Kai mes pavalgome, ji pasiima maistines medžiagas ir jas naudoja: aminorūgštis, kitas maistines medžiagas... Visos jos patenka į ląstelę, ląstelė jas pasiima ir panaudoja savo reikmėms, kitų medžiagų statybai. Jeigu ląstelė atspari insulinui, maistinių medžiagų ji nepriima, lygiai tas pats su vitaminu C. Jeigu yra atsparumas insulinui, mes jo negauname“, – aiškina profesorius.

Ką daryti, kad pigmentinių dėmių nedaugėtų?

Pirmas žingsnis, sako A. Unikauskas, visada vienodas – atsisakykite angliavandenių. Norite turėti gražią odą, nevalgykite cukraus. Antras patarimas – atstatykite kepenų ir žarnyno veiklą.

„Kepenys detoksikuoja, dalyvauja metabolizme, virškinime. Kai vyksta organizmo atsinaujinimas, visą laiką lieka gamybos atliekų – toksinų. Jie patenka į kepenis, bet toksinai yra tirpstantys riebaluose. Organizmas riebaluose tirpstančių toksinų pašalinti negali, jis turi juos paversti tirpstančiais vandenyje, o tą daro kepenys. Bet kad kepenys juos padarytų tirpstančiais vandenyje ir pašalintų kvėpavimo būdu, su prakaitu, per inkstus ir per žarnyną, visam tam kepenims reikia maistinių medžiagų.

Žarnynas / Shutterstock nuotr.

Jeigu maitinsimės angliavandeniais, tų maistinių medžiagų negausime. Tai yra vitaminas E, B grupės vitaminai, ypač cholinas, gliutationas, siera ir t. t. Mes turime valgyti maistą, kuriame viso to yra, visavertį maistą“, – pasakoja daktaras.

Viena pagalbinių priemonių – kepenų valymo kokteilis.

Jam reikės:

1 valgomojo šaukšto tikrojo margainio

0,5 arbatinio šaukštelio ciberžolės

0,25 arbatinio šaukštelio imbiero

juodųjų pipirų (pagal skonį)

400 ml vandens

Visa tai virkite 20–30 minučių atvirame inde, kol liks apie 200 mililitrų skysčio. Nukoškite ir gerkite kokteilį rytais prieš valgį po stiklinę arba pusę stiklinės ne ilgiau kaip 15 dienų.

Citrusiniai vaisiai / Kristen Kaethler/Unsplash nuotr.

Tačiau tai – pagalbinė priemonė. Pagrindinė priemonė yra tinkama mityba. Ką reiškia tinkama mityba, kai kalba eina apie kepenis? Tai mėsa, žuvis, vištiena, kiaušiniai, daržovės, ypač lapinės, česnakai, svogūnai ir pan.

Pigmentinių dėmių priešas – daug vitamino C turintis maistas

„Vitaminas C turi būti gaunamas su maistu, o ne tablečių pavidalu. Citrusiniai vaisiai, sedulos, šermukšniai, erškėtrožės, erškėtuogės, juodieji serbentai, vyšnios, šaltalankiai, spanguolės, bruknės, kopūstai, ypač rauginti, kuriuose dar yra vitamino K2... Taip pat petražolės, kiti žalumynai, lapinės daržovės“, – vitamino C šaltinius vardija laidos vedėjas.

Plačiau – vasario 23 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.