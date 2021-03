Daugiau nei 2000 km gamtos grožio – pėsčiųjų takas jungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją

Jau netrukus galėsite pasivaikščioti pėsčiųjų taku, kuris jungia Lietuvą, Latviją ir Estiją ir driekiasi per gražiausius šalių miškus bei nacionalinius parkus, rašoma lonelyplanet.com

Maršrutas prasideda Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nuo Lazdijų miestelio, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia Taliną Estijoje. Tako ilgis – maždaug 2140 km. Jis yra suskirstytas į maždaug 20 km ilgio atkarpas, nurodant apgyvendinimo ir transporto paslaugų teikėjus.

Norint nueiti visą trasos ilgį, prireiktų 102–114 dienų. Beje, šis kelias – dalis ilgesnio kelio, kuris jungia Nyderlandus, Vokietiją, Lenkiją ir Baltijos valstybes.

Per Lietuvą takas vingiuoja 747 km. Tiek nueiti reikėtų apie 36-38 d. Beje, takas veda pro du, Dzūkijos ir Žemaitijos, nacionalinius parkus.

Takas eina ir per vieną žaliausių Europos šalių – Latviją, kurios pusę teritorijos užima miškai ir kurioje plyti Gaujos nacionalinis parkas. Šiame yra per 500 istorinių vertybių – pilių, bažnyčių, malūnų. Tai seniausias ir didžiausias Latvijos nacionalinis parkas garsėjantis ne tik pilimis, bet ir nepakartojamu kraštovaizdžiu. Takas driekiasi ir per Kemeri nacionalinį parką. Estijoje takas veda iki Lahemaa ir Alutaguse parkų.

Lankytinos vietos:

Lietuvoje: Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniai parkai, Nemuno kilpų regioninis parkas, Kaunas.

Latvijoje: Kuldyga, Abavos upės slėnio gamtos parkas, Kemerių nacionalinis parkas, Gaujos nacionalinis parkas.

Estijoje: Lahemos nacionalinis parkas, Alutaguse nacionalinis parkas, Suur Munamägi (liet. „Didysis kiaušino kalnas“) yra aukščiausia viršūnė Baltijos šalyse (318 m virš jūros lygio), Peipaus ežeras – ketvirtas pagal dydį ežeras Europoje.

Daugiau apie taką – čia