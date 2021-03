Jei fizinį aktyvumą patikite treneriui telefone, nesitikėkite, kad už mėnesio atrodysite kaip jis

Iš už debesų vis dažniau pasirodanti saulė skatina daugiau judėti. Sporto klubai uždaryti, tad žmonės ieško būdų, kaip ruošiantis vasarai pasirūpinti kūno formomis. Vienas jų – mobiliosios programėlės. Apie jų pliusus ir minusus pasakoja specialistai.

Kol sporto klubų durys lieka užvertos dėl karantino, tenka ieškoti sporto alternatyvų. Vienas paprasčiausių būdų – išmaniosios programėlės arba nemokami vaizdo įrašai. Šį treniruočių būdą dažniausiai renkasi mažiau patyrę žmonės.

„Tai dažniausiai pradedantieji arba vadinamieji sezoniniai sportininkai, kurie pradeda sportuoti dažniausiai pavasarį. Tokiems žmonėms tikrai yra nauda, kad už juos sekamas laikas, jeigu tai daroma pagal laiką, skaičiuojamos serijos, pakartojimai“, – kalba treneris Vytautas Glemža.

Apsisprendusius pradėti sportuoti naudojantis programėle specialistai ragina būti budrius. „Pratimai nebūna parodyti iki galo taisyklingai. Programos, kurias iš karto sudaro programėlė, dažniausiai būna sudaromos atsižvelgiant į svorį, ūgį ir amžių. Turi suprasti, kad milijonai vartotojų, kurie parsisiuntė tą programėlę, daro tuos pačius pratimus kaip ir tu“, – tikina treneris Gabrielius Bžėskis.

Programėlė niekada nepatikrins, ar taisyklingai atlieki pratimą, ji „nedozuos“ krūvio, neatsižvelgs į turimas traumas, dabartinę laikyseną, galimus raumenų disbalansus, mobilumo, stabilumo trūkumus. Ji nepastebės to, ką pastebėtų treneris, perspėja sveikatingumo instruktorė Neringa Daugėlė.

Nematydamas savęs iš šono žmogus gali pridaryti klaidų, o dėl jų gali kilti sveikatos problemų.

„Kur dažniausiai klystame sportuodami namie? Pasiimame per didelius svorius ir su jais dirbame. Gauname per didelį krūvį, dėl ko kitą dieną jaučiame didelius skausmus, mikrotraumas. Po to toliau sportuojame. Galime prieiti ir prie uždegiminių procesų, todėl reikėtų pripratinti kūną iš lėto“, – sako V. Glemža.

Programėlės dažniausiai skatina pasiekti greitų rezultatų. Siūloma sportuoti mėnesį, programėlėse vaizduojami žmonės dažniausiai turi ryškius raumenis, ryškų pilvo presą ir atrodo labai sportiškai. Tai tarsi mums įdiegia, kad per trisdešimt dienų ar kuo greičiau žmogus irgi turi taip atrodyti.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Daromi pratimai mus skatina siekti būtent to rezultato, bet taip tikrai nebus. Žmonės, kurie yra pavaizduoti tose programėlėse, yra profesionalūs sportininkai, kurie tuo užsiima ilgą laikotarpį. Pasiekti rezultatai yra varžybiniai rezultatai. Tie žmonės taip atrodo tik per fotosesijas“, – aiškina G. Bžėskis.

Anot trenerio Justino Černiausko, taip žmogus gali įsigyti keletą programėlių, išbandyti keletą treniruočių, bet savo tikslo taip ir nepasiekti.

„Jis gali pradėti save smerkti, kad kažko nemoka. Tada atsiranda ir psichologinis barjeras, paskui sporto specialistai turi su tuo dirbti. Treneris galėtų prieiti, paklausti, kas tau nesiseka, pasakyti, kaip padaryti, kad būtent tau būtų geriau, ko jokios programėlės tikriausiai niekada nepadarys“, – pasakoja jis.

Treneriai pataria išbandyti kelias skirtingas programėles, pasitarus su specialistu pasirinkti tinkamiausią sau, o pradėti gyventi aktyviau galima nuo pačių paprasčiausių dalykų.

Sportas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Pagrindinis dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai žingsniuoti, „rinkti“ žingsnius. Ir kalorijų deficitas – „mažinti“ lėkštes“, – pataria treneris V. Glemža.

N. Daugėlė tikina – yra gausu aplikacijų, kurios skatina sveikesnį gyvenimą nežalojant kūno, siunčia įvairius priminimus.

„Įvairios vaikščiojimo iššūkių programėlės skatina nueiti kuo daugiau žingsnių, matuoja tam tikrą atstumą, pavyzdžiui, kiek kartų apeinate žemės rutulį arba kurioje vietoje esate, jei būtumėte pakeliui į mėnulį“, – kalba pašnekovė.

Programėlės, kurios primena, perspėja, kad valandą laiko sėdėjai ir reikia atsistoti, atlikti bent minutės mankštą ar tiesiog pasivaikščioti, yra superdalykas, sako J. Černiauskas. Taip pat programėlės gali padėti prižiūrėti mitybą ar nepamiršti išgerti vandens.

Plačiau – kovo 16 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.