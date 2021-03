Išlaikyti smegenis sveikas padės ne tik jų veiklą aktyvinantys produktai, bet ir bendravimas

Atlikite LRT TELEVIZIJOS laidos „Klauskite daktaro“ komandos paruoštą nedidelį testą ir sužinokite, kodėl jūsų smegenys ne tokios aktyvios. Anot laidos viešnios, biomedicinos mokslų daktarės Sandrijos Čapkauskienės, stresas naikina nervinius ryšius, o būtent dėl jų mūsų atmintis, kognityvinės funkcijos puikiai veikia. Į pagalbą sveikoms smegenims naudinga pasikviesti ir draugą – kodėl?

„Prasidėjus karantinui nuolat girdžiu klausimą: kaip neišprotėti ir išlaikyti savo smegenis sveikas? O ar kada pagalvojote, kad norėdami sužinoti atsakymą visų pirma turite žinoti, ko jūsų smegenims trūksta?“ – klausia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.

Pasak laidos viešnios, biomedicinos mokslų daktarės S. Čapkauskienės, smegenys dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visus metus, t. y. be sustojimo, ar miegame, ar esame fiziškai, protiškai aktyvūs, tad kad jų darbas vyktų sklandžiai, nuolat reikia energijos, tik ne bet kokios, o joms tinkamos.

„Tą energiją mes gauname būtent su aukštos kokybės maistu. Vitaminai, mineralai, antioksidantai pamaitina smegenis ir apsaugo nuo oksidacinio streso, pažaidos, toksinų – nuo visų trikdžių, kurie gali sutrikdyti jų veiklą“, – kalba pašnekovė.

Laidos „Klauskite daktaro“ komanda parengė trumpą testą, kuris padės išsiaiškinti, kas vyksta su jūsų smegenimis ir ko joms trūksta.

Kaip dažnai gerai išsimiegate?

A. Kartais

B. Niekada

C. Visada

Kodėl miegas toks svarbus mūsų smegenims ir kas įvyksta, jeigu pritrūksta miego, primena S. Čapkauskienė: „Miego metu pašalinama labai daug toksinų, metabolinių medžiagų, kurios susikaupia mums būnant fiziškai, protiškai aktyviems. Kalbant apie atmintį, miegant informacija, kurią gauname dienos metu, pernešama į ilgalaikę atmintį. Žmogus gali įtvirtinti tą informaciją tik būdamas nesąmoningas, miego metu. Miegas veikia mūsų medžiagų apykaitą ir imuninę sistemą, apsaugo neuronus nuo laisvųjų radikalų pažaidos. Miego trūkumas skatina ir didina neatsparumą ligoms: diabetui, nutukimui, širdies ir kraujagyslių sistemos ligoms. Miegas – labai svarbus smegenims, kaip vienas iš atsistatymo faktorių.“

Jai antrina laidos vedėjas: sveikstame, atsistatome tik naktį. „Tai iš tikrųjų labai rimtas dalykas: mes atsigauname tik miego metu, tai niekada nevyksta dieną“, – sako jis.

Kaip dažnai pametate daiktus?

A. Beveik niekada

B. Kartais

C. Dažnai

Kokius pokyčius pastebėjote pastaruoju metu?

A. Sunku susikaupti

B. Sunku valdyti emocijas

C. Pablogėjo atmintis

Atsakę į klausimus suskaičiuokite, kurių atsakymų daugiausia: A, B ar C.

Bendraujant su žmogumi, klausantis pašnekovo smegenyse suaktyvėja kraujotaka. Mes analizuojame, ką jis mums pasakė, priimame tam tikrą sprendimą, kaip atsakyti, sureaguoti.

Jei dažniausiai rinkotės atsakymą A, jums – „smegenų rūkas“

„Smegenų rūkas“ – tai procesas, kuriam būdingas išsiblaškymas, būsena, kai neprisimenate, kur pasidėjote kokį nors daiktą, aiškina biomedicinos mokslų daktarė.

„Smegenims trūksta skaidrumo. Įsivaizduokite, kad esate rūke: nežinai, kur koks objektas, ar šalia padėtas koks daiktas... Simptomatika: išsiblaškymas, nuolatinis vėlavimas ir prioritetų nesusidėliojimas“, – vardija S. Čapkauskienė.

Jeigu jūsų smegenims trūksta aiškumo, jūs:

– Nuolat vėluojate

– Jaučiatės išsiblaškęs

– Sunkiai susidėliojate prioritetus

Jei daugiausia atsakymų B, jus kamuoja stresas

Stresas naikina nervinius ryšius, o būtent dėl jų mūsų atmintis yra gera, gerai veikia kognityvinės funkcijos (dėmesys, reakcija). Jei šių ryšių mažėja arba jie ardomi, atmintis silpnėja, tampame išsiblaškę. Be to, streso metu išsiskiria kortizolis, kuris irgi veikia smegenų funkciją: ardo nervinius ryšius, naikina nervines ląsteles, dėl ko mažėja net smegenų apimtis.

„Kai tuos ryšius pradedame naikinti, automatiškai gali atsirasti atminties problemų. Vaikams, patiriantiems stresą, sunku įsiminti tam tikrus dalykus ir mokytis. Mums, suaugusiesiems, tai dažnai tampa problema. Kuo tu jaunesnis, tuo vis tik lengviau efektyviai išnaudoti neuronų tarpusavio ryšius“, – pažymi A. Unikauskas.

Jeigu jus dažnai kamuoja stresas, jūs:

– Esate užmaršus

– Pasiduodate emocijoms

– Esate linkęs į depresiją

Jei dažniausiai rinkotės atsakymą C, jūsų atmintis susilpnėjusi

Su šia problema susiduria daugelis žmonių. Jeigu sunkiai susikoncentruojate ar įsimenate naujus dalykus, nepulkite į paniką ir nenusistatykite sau blogiausios diagnozės, pavyzdžiui, Alzheimerio ligos.

Jeigu turite atminties problemų, jums:

– Sunku susikoncentruoti

– Sunku įsiminti naujus dalykus

Nepamirškite pasirūpinti savo smegenimis – tuomet ne tik kūnas, bet ir siela bus sveika.

Norite išlaikyti smegenis sveikas?

1. Kas savaitę paskirkite dieną, kurią praleisite su draugais

„Bendraujant su žmogumi, klausantis pašnekovo smegenyse suaktyvėja kraujotaka. Mes analizuojame, ką jis mums pasakė, priimame tam tikrą sprendimą, kaip atsakyti, sureaguoti. Taip kraujotaka smegenyse ir intensyvėja.

Kitas dalykas, bendraujant gaminasi svarbus neuromediatorius oksitocinas. Jis stiprina mūsų socialinį ryšį, padeda pažinti emocijas, užtikrina empatiją. Bendraudami atsipalaiduojame, gerėja mūsų kognityvinės funkcijos, atmintis“, – komentuoja S. Čapkauskienė.

2. Treniruokite atmintį

Mūsų smegenyse yra darinys, vadinamas hipokampu. Jis atsakingas už atmintį. Jame taip pat yra nervinių ląstelių, kurias labai svarbu išlaikyti sveikas, nepažeistas, svarbu išlaikyti jų ryšius ir juos vis atnaujinti.

Tai padės padaryti bet kokia fizinė, protinė veikla, naujų judesių, dalykų mokymasis. Visa tai, pasak biomedicinos mokslų daktarės, stiprina nervinį tinklą, hipokampą, vyksta arba jaunų neuronų susidarymas, arba esamų struktūrų pasikeitimas. Tad mokykitės kalbų ar tiesiog ko nors naujo, tobulinkite turimus įgūdžius, atminčiai labai svarbus ir skaitymas.

3. Rinkitės maisto produktus, aktyvinančius smegenų veiklą

Svarbūs ne tiek produktai, kiek komponentai, esantys juose. Vienas iš svarbiausių komponentų – omega-3 riebalų rūgštys. Smegenims taip pat labai svarbūs gerieji riebalai, flavonoidai, kurkuminas, antioksidantai ir kt.

Smegenų veiklą aktyvinantys produktai

– Riebi žuvis

– Juodas šokoladas

– Žalioji arbata

– Kava

– Ciberžolė

– Uogos

– Riešutai

– Avokadai

– Moliūgų sėklos

– Brokoliai

– Kiaušiniai

– Citrusiniai vaisiai (vitaminas C)

– Burokėliai

Nepamirškite pasirūpinti savo smegenimis – tuomet ne tik kūnas, bet ir siela bus sveika.

Plačiau – vasario 22 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.