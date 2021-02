175-ojo Birštono gimtadienio proga kviečia pažinti kurorto istoriją ir išbandyti virtualias pramogas

2021 metais Birštonas švenčia 175-ąjį veiklos jubiliejų. Jį birštoniečiai ir miesto svečiai minės tradicinėje kurorto šventėje birželio antrąjį savaitgalį, tačiau jubiliejui skirtos iniciatyvos vyks visus metus.

Šiandien Birštonas turistus ir kurortinio gydymo ieškančius svečius vilioja moderniomis gydyklomis, sanatorijomis bei gausybe kitų poilsio vietų, siūlančių aktyvaus laisvalaikio galimybes ir natūralius organizmo atstatymo metodus, rašoma UAB „Komunikacija ir konsultantai“ pranešime žiniasklaidai.

„Per pastaruosius keletą metų Birštonas buvo sparčiausiai augantis kurortas. Birštoniečiai yra inovatyvūs, žingeidūs ir mėgstantys naujoves žmonės! Birštone pirmą kartą pritaikytas gydymas purvu ir dietinis maitinimas, pirmą kartą surengtas tradicija tapęs džiazo muzikos festivalis, pirmą kartą Lietuvoje sertifikuotas purvas ir mineralinis vanduo. Be to, esame pirmieji sukūrę programą pokovidiniam gydymui“, – džiaugiasi Birštono merė Nijolė Dirginčienė.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kviečia sodinti medžius ir išbandyti virtualias pramogas

Birštono savivaldybė kviečia birštoniečius, kurorto draugus, įmones ir organizacijas 175-ąjį jubiliejų švęsti drauge ir prisijungti prie medelių sodinimo akcijos „Mano dovana Birštonui“. Kurorto apželdinimo specialistai išrinks medžiams tinkamiausias vietas, o juos įsigiję asmenys galės medžius pasodinti patys – tai prasminga dovana ne tik kurortui, bet ir ateitiems kartoms.

Visus metus vyks ir kitos iniciatyvos, skirtos Birštonui pažinti. Kol šalyje galioja karantino suvaržymai, su Birštono istorija galima susipažinti neišeinant iš namų – Birštono muziejus parengė interaktyvų virtualų turą, gausų įdomios ir vertingos informacijos apie Birštono istoriją. Jį rasite čia.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Birštono turizmo informacijos centras siūlo net 19 maršrutų, skirtų kurorto gamtai, infrastruktūrai ir istorijai pažinti. „Dalykiniams susitikimams miške“, „Mineralinio vandens“, „Didžiosios Nemuno kilpos“, „Fontanų“, „Geriausios asmenukės“ ir kitus maršrutus galima įveikti pėsčiomis, dviračiu, baidarėmis ar net slidėmis. Be to, Birštonas yra bene pirmasis miestas šalyje, kviečiantis atvykstant iš didžiųjų Lietuvos miestų aplankyti pakeliui esančias lankytinas vietas. Leistis į šią naujovišką pažintinę kelionę padės mobilioji programėlė Ulba GO.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip atsirado Birštonas ir kuo jis ypatingas?

Pirmą kartą Birštono vardas paminėtas 1382 m. vasario 21 d. Prūsijos kronikoje. Joje vokiečių kronikininkas Vygandas Marburietis Birštoną įvardijo kaip pilį, nuo kurios ordino broliai greitai atsitraukia.

Birštono kurorto kūrimosi pradžia siejama su 1846 m., kai Stakliškių kurorto gydytojas B. Bilinskis susidomėjęs Birštono šaltiniais, atsiuntė čia ligonę, kurios nepagydė Stakliškių gydomieji šaltiniai. Pasakojama, jog atvykusi į Birštoną moteris pasveiko.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

1854 m. pabaigoje, po ilgų tyrinėjimų ir biurokratinių procedūrų, Rusijos vidaus reikalų ministras pasirašė leidimą steigti Birštono kurortą. Po metų jau buvo pastatyta pirmoji gydykla, o 19 a. 6-ajame dešimtmetyje Birštonas, kaip balneologinis kurortas, jau buvo gerai žinomas Rusijos imperijoje.

Birštono kurorte taikoma unikali Sebastiano Kneipo filosofija, apjungianti penkis natūralaus sveikatinimo elementus: vaistažolių ir vandens terapiją, subalansuotą mitybą, judėjimą bei harmoniją.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kurortas yra pelnęs įvairių apdovanojimų ne tik už įgyvendintus projektus turizmo srityje, bet ir įvertintas trimis aukščiausiais Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos apdovanojimais (Garbės diplomu, Garbės vėliava ir Garbės ženklu) už Europos idėjų propagavimą, jų viešinimą ir aktyvią veiklą plėtojant jaunimo ir tarptautinius ryšius.

Į Birštoną lankytojus vilioja unikalūs gamtiniai ištekliai ir išskirtinis šios vietovės kraštovaizdis. 1992 m. buvo įkurtas Nemuno kilpų regioninis parkas – tai yra vienas didžiausių šalies regioninių parkų, užimantis apie 25 tūkst. hektarų teritoriją. 2019 m. lankytojams atidarytas aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas.