7 patarimai, kaip pagreitinti medžiagų apykaitą: savo svorio metimo nuotykiais pasidalijo ir Vitulskienė

Ką daryti dienos metu, kad naktį medžiagų apykaita pagreitėtų? LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė pasidalijo 7 patarimais, kuriais remdamiesi „užkursite“ savo metabolizmą. Ar žinojote, kad miegojimas žemoje temperatūroje ne tik pagerina miego kokybę, bet ir pagreitina medžiagų apykaitą?

Kokio vieno dalyko visi norime, bet visai nenorime dėl to daug stengtis? Dailesnės figūros. Ar žinote, ko sunkiausia atsisakyti dėl mažesnio svorio? Ogi miego, pavyzdžiui, atsikelti anksčiau tam, kad pasportuotum. Tačiau tai visai nebūtina, mat laidos komanda sujungė miegą bei svorio metimą ir skelbia: „Miegu ir lieknėju!“ „Skamba neįtikėtinai, bet iš tiesų tai gali būti tiesa, jei tik žinosite, kaip tuo pasinaudoti“, – tvirtina profesorė.

Laidoje svečiavosi ir apie svorio metimo nuotykius papasakojo žinoma Lietuvos moteris, verslininkė Erika Vitulskienė. Dabar ji svorio nebemeta, tačiau svorio problema E. Vitulskienei buvo itin aktuali paauglystėje.

„Paauglystėje, kai tau atrodo, kad pasaulis tavęs nepriima, pradedi ieškoti priežasčių. Kodėl? Dėl svorio. Tada prasidėjo visi eksperimentai su savimi. Aišku, žinių buvo mažai, tai tie eksperimentai tikrai buvo crazy, tikrai niekam nepatarčiau jų bandyti. Vėliau su laiku viskas susitvarkė, mano galva, susitvarkė mano psichologija ir nusprendžiau nustoti save kankinti, bausti save už kiekvieną kąsnį, pykti ir viduje kentėti“, – kalba pašnekovė.

Beprotiškiausia dieta, kurią išbandė verslininkė, – puodelis kavos per dieną. Šios dietos E. Vitulskienė laikėsi ilgai, atsikratė net 33 kilogramų, bet slinko plaukai, medžiagų apykaita visiškai sustojo. Tai tuo metu jai neatrodė blogai – juk svoris krenta. Įdomu tai, kad net numetusi daugybę kilogramų psichologiškai ji jautėsi kur kas blogiau, negu dėl savo išvaizdos jaučiasi dabar. Būtent psichologinė būsena anuomet privertė kažką keisti.

„Mano psichologinė padėtis buvo labai bloga, tiesiog parklupdė ant žemės ir reikėjo kažką keisti. Viskas susistygavo, ačiū Dievui, kad šalia turėjau draugų, vyrą, kurie mane palaikė. Aš save priėmiau. Man net keista: yra žmonių, kurie kalbėdami prie manęs pamini žodį „stora“ ir susinepatogina, jaučia nepatogumą. Taigi viskas gerai, aš viską suprantu, aš save matau veidrodyje“, – mintimis dalijasi ji.

Kai metė svorį, E. Vitulskienei krentantys kilogramai net nebuvo motyvacija: „Man motyvacija yra krentantys drabužiai. Man labiau patinka mano stangrus užpakaliukas, negu –10 kilogramų ir viskas linguoja.“

Paklausta, koks, jos požiūriu, yra idealus svoris, laidos viešnia tvirtina, kad prieš 15 metų į šį klausimą būtų atsakiusi paprastai, – tai 55–60 kilogramų. Dabar ji mano, kad idealaus svorio nėra, bet jeigu moteris yra labai savimi nepatenkinta, ji privalo mesti svorį ar daryti gyvenime tai, kas ją džiugintų. Svarbiausia – neišprotėti.

Kasdienybėje E. Vitulskienė stengiasi atsisakyti angliavandenių, nors atsisakyti saldumynų labai sunku. Daugiausia jos šeima suvalgo baltymų. „Labai daug domėjomės ketogeninėmis dietomis. Ryte sau leidžiame valgyti saldžiai, jeigu norime, tada pietūs, o jau savo vakarienę atiduok priešui“, – kalba ji.

Dauguma žmonių vengia eiti į lauką, kai atvėsta oras, ir daro labai didelę klaidą todėl, kad šaltame ore iš tiesų mes sudeginame daugiau kilokalorijų, nes mums reikia palaikyti kūno šilumą.

Kaip paspartinti medžiagų apykaitą?

Kaip pagreitinti metabolizmą ir kaip tai susieti su miegu? Ką daryti dienos metu, kad naktį medžiagų apykaita pagreitėtų? Apie visa tai – su dietiste Vaida Kurpiene.

„Turbūt visi turime draugų, kurie į sporto salę neina, valgo viską, bet ant jų kūno to – nei ženklo. Visa tai ne magija, tai itin greita medžiagų apykaita, kurią „užkurti“ galite ir jūs“, – tikina laidos vedėja.

1. Šaltas vanduo ir oras

„Šaltas vanduo, kalbant apie dušą, pagreitina kraujotaką. Matome, kad vėliau oda parausta, viskas tam tikram laiko tarpui suaktyvėja, tačiau šaltis yra labai didelis mūsų pagalbininkas. Dauguma žmonių vengia eiti į lauką, kai atvėsta oras, ir daro labai didelę klaidą todėl, kad šaltame ore iš tiesų mes sudeginame daugiau kilokalorijų, nes mums reikia palaikyti kūno šilumą“, – pasakoja V. Kurpienė.

Po kontrastiniu dušu maudosi ir pati E. Vitulskienė: „Oda tampa stangresnė ir aš tą matau labai aiškiai, nereikia ilgai laukti. Dažniausiai mums labai sunku sulaukti gero rezultato, o čia rezultatas ateina greitai.“

Įdomu tai, kad miegojimas žemoje temperatūroje ne tik pagerina miego kokybę, bet ir pagreitina medžiagų apykaitą.

„Prieš einant miegoti labai svarbu gerai išvėdinti kambarį, nes deguonies kiekis turi didelę įtaką riebalų ląstelių mažesniam ar didesniam kiekiui. Ką duoda geras miegas? Kitą dieną jaučiamės žvalesni, o kai jaučiamės žvalesni, mažiau norime saldžių produktų, kavos, miltinių patiekalų ir ypač vakare daug prisivalgyti“, – komentuoja dietistė.

2. Jokių bado dietų!

Badavimas drastiškai sumažinant kalorijų kiekį ir protarpinis badavimas, kai nuo valgymo daroma 14 val. pertrauka, – du skirtingi dalykai.

Laikantis bado dietų, anot V. Kurpienės, medžiagų apykaita kaip tik lėtėja. Žmonės ima džiaugtis, kai badaujant greitai krenta svoris, tačiau reikėtų atminti, kad tada mes pametame visai ne tai, ką norėtume pamesti. Dažniausiai tai įvyksta skysčių sąskaita, kas galiausiai atsistato. Nors tuo metu šiek tiek riebalų skaidosi, skaidosi ir labai daug raumenų, o atstatyti raumenis – didžiulis darbas. „Geresnis rezultatas yra, kai svorį metame palaipsniui, lėčiau, bet užtikrintai“, – pažymi ji.

Sveikas svorio metimo tempas – vienas kūno svorio procentas per savaitę. Kalbant apie mitybos režimą, svarbiausia pasirinkti tokį variantą, kad nereikėtų laukti maisto, t. y. jausti alkio, kad alkis būtų lengvas (lyg ir laikas valgyti).

3. Nesaldinta juoda kava

Negerkite daugiau 3 puodelių per dieną, nes tada kava veikia atvirkščiai, gali sukelti nuovargį, tačiau nesaldinta juoda kava gali pagreitinti medžiagų apykaitą. Bet atminkite – kava turi būti be cukraus, pieno ar kitų kaloringų priedų.

4. Rafinuotus, dezodoruotus aliejus keiskite į kokosų arba ypač tyrą alyvuogių aliejų

Kuo riebalai naudingi aktyvinant metabolizmą? Riebalai mūsų organizmui – būtina medžiaga: jie reikalingi ląstelių membranoms, hormonams, netrikdo širdies veiklos, apsaugo organus... Tačiau jeigu norime vartoti riebalus, svarbi ne tik paties riebalo formulė, bet ir kas aplipdyta aplink jį.

Pradėti reikėtų ne nuo mitybos keitimo, o būtent miego: kada eiti miegoti, kiek miegoti. Jeigu neišsimiegame, alkio hormono išsiskiria daugiau, sotumo hormono išsiskiria mažiau.

„Ypač tyras alyvuogių aliejus, ypač jeigu jis yra išspaustas iš nesunokusių alyvuogių, t. y. pirmo spaudimo, jeigu jis yra šalto spaudimo, nes ne visada ypač tyras aliejus yra šalto spaudimo, yra be galo vertingas, mažina uždegiminius procesus, kurių turi visi žmonės su antsvoriu. Mes jaučiamės geriau, o kai jaučiamės geriau, irgi mažiau norime valgyti.

Be to, riebalai suteikia labai gerą sotumo jausmą. Tik yra vienas triukas: jeigu valgome bet kokį riebų maistą, ar tai būtų riešutai, ar sėklos, ar duona su sviestu, ar avokadas, galų gale – tortas, reikia, kad jis kuo ilgiau pabūtų burnoje. Signalas eina iš burnos į smegenis, išsiskiria dopaminas, malonumo hormonas. Mes pasijaučiame sotūs su daug mažesniu maisto kiekiu“, – aiškina V. Kurpienė.

5. Aštrūs produktai

Nebijokite aštrumo, dar vieną patarimą turi J. Plisienė. Vartokite įvairias aitriąsias paprikas: visi aštrūs produktai skatina metabolizmą, be to, aštrus maistas mažina ir apetitą. Jeigu vakarienei suvalgysite aštrų patiekalą, greičiausiai prieš miegą jau nebenorėsite žvilgtelėti į šaldytuvą.

6. Obuolių actas

„Dar vienas patarimas – obuolių actas. Jis pagreitina medžiagų apykaitą, šiek tiek slopina apetitą“, – kalba laidos vedėja.

7. Miegas

Reikėtų nepamiršti, kad ir pats miegas padeda deginti kalorijas. Jei kasdien miegate bent po 8 valandas per parą (per didelis miego kiekis irgi nėra gerai), jūsų organizmas per tą laiką gali sudeginti apie 300 kalorijų. Jeigu neišsimiegate, jūsų organizmui reikia daugiau energijos, todėl jis stengiasi atsigriebti su maistu. Štai kodėl neišsimiegoję būnate alkanesni. Miegas – labai svarbus metant svorį.

„Sakyčiau, pradėti reikėtų ne nuo mitybos keitimo, o būtent miego: kada eiti miegoti, kiek miegoti. Jeigu neišsimiegame, alkio hormono išsiskiria daugiau, sotumo hormono išsiskiria mažiau. Vadinasi, jeigu išsimiegojus užteks dviejų kotletukų, neišsimiegojus reikės trijų su puse“, – priduria V. Kurpienė.

