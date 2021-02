Koronaviruso mutacijų grėsmė – greitesnis plitimas ir lėtesnė kova su pandemija

Nors britiškoji koronaviruso atmaina nėra piktesnė, ji nebūtinai nėra pavojingesnė: ji greičiau plinta, o tai reiškia, kad suserga daugiau žmonių, daugiau jų pakliūva į gydymo įstaigas, reikia daugiau sveikatos apsaugos sistemos išteklių. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas aiškinasi, kokia koronaviruso mutacijų grėsmė.

Naujajam koronavirusui mutuojant atsiranda ir kitokių ligos atvejų, naujų simptomų. Viso pasaulio mokslininkai metė pajėgas, kad išsiaiškintų viską apie COVID-19 mutacijas. Kodėl tai labai sudėtinga, galima paaiškinti labai paprastai.

Įsivaizduokime, kad viruso informacija sudėta it dėlionė. Virusui dauginantis gali vykti nežymių pokyčių: kažkas kažkur gali nusprūsti, pasikeisti vietomis... Sukeitus kai kurias dviejų dėlionių dalis skirtumas bus, bet sakyti, kad tai labai žymus pokytis, negalėsime. Užmetus akį skirtumo gal nė nesimatytų. Vėliau tie pokyčiai gali tapti reikšmingi, o skirtumas gali būti akivaizdus.

Kas konkrečiai žinoma apie naujas koronaviruso atmainas Lietuvoje, pasakoja Vilniaus universiteto mokslo prorektorė, biochemikė, profesorė Edita Sužiedėlienė. Anot jos, koronaviruso mutacijas lemia pati viruso prigimtis – viruso biologija.

„Tai sumani dalelė, kuri be ląstelės, be šeimininko, gyventi tiesiog negali. Kai pakliūva į mūsų ląstelę, ji turi daugintis, kad išliktų, nes kitaip negalės gaminti panašių į save, kelias toje ląstelėje nutrūks. Besidaugindamas virusas kopijuoja savo genetinę informaciją. Bedauginant tą genetinę informaciją, kur užrašyta viskas apie virusą, kaip jis turi atrodyti, iš ko jis turi būti sudarytas, įvyksta klaidų. Kai ką nors kopijuoji, nebūni labai atidus ir padarai vieną kitą klaidelę, bet vienos klaidos yra labai nežymios, iš esmės jos nieko nereiškia. Po tos klaidos ar kelių klaidų virusas labai panašus į savo pirmtaką, gyvena sau labai panašiai, bet kartais tos mutacijos būna svarbesnės, tame viruse ką nors pakeičia, pavyzdžiui, kokį nors svarbų komponentą“, – kalba E. Sužiedėlienė.

Konkrečiai SARS-CoV-2 virusas turi labai nedaug komponentų – apie 30. Mūsų ląstelė, pavyzdžiui, turi 100 tūkst. komponentų. Jeigu dėl mutacijos pakinta kuris nors svarbus komponentas, viruso savybės gali taip pasikeisti, kad, pavyzdžiui, virusas sugebės geriau prisitvirtinti prie ląstelės.

Greičiausiai žinome tik apie mažą dalį jau esamų mutacijų

„Dabar pasaulyje žinome kelis tūkstančius to viruso mutacijų. Lietuvoje, kadangi jų ištyrėme labai mažai, rasta tik 20. Bet per metus atrasta štai tiek. Dar sakyčiau, kad tas SARS-CoV-2 virusas mutuoja ne taip greitai, kaip kiti jo giminaičiai. Jis pats yra apsirūpinęs būdu, kaip ištaisyti dalį savo kopijuojant padarytų klaidų. Pavyzdžiui, gripo virusas tikrai mutuoja greičiau.

Kas dabar aišku, kad viena iš tų atmainų, kuri nustatyta Didžiojoje Britanijoje, dabar labiausiai plinta Europoje. Daugumoje Europos šalių didžiulį procentą sudaro vadinamoji Didžiosios Britanijos atmaina, kai kur – iki 30 proc. ir net daugiau. Kodėl ji pradėjo dominuoti? Todėl, kad viruso paviršiaus spyglio baltyme įvyko tokie pokyčiai, kurie viruso nepražudė (apie kai kurias mutacijas net nežinome, jos vadinasi „mirtina kelio pabaiga“; jeigu įvyksta mutacija, kuri neleidžia virusui klestėti, jis miršta), bet suteikė jam pranašumą – geriau prisitvirtinti prie ląstelės. Jeigu jis geriau tvirtinasi, geresnis plitimas, užkrečiama daugiau populiacijos“, – aiškina biochemikė.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Panašu, kad ši atmaina nėra piktesnė. Tai gera žinia, bet lazda turi du galus: jeigu jis greičiau plinta, kad ir nėra piktesnis, kelia didesnę grėsmę, nes suserga daugiau žmonių, daugiau jų pakliūva į gydymo įstaigas, vadinasi, reikia daugiau personalo ir sveikatos apsaugos sistemos išteklių.

Koronaviruso atmainos lėtina kovą su pandemija

Ar vakcinos veikia prieš dabar žinomas viruso atmainas? Pirmosios vakcinos, kadangi yra labai efektyvios, panašu, kad veikia, nors veiksmingumas ne toks pats. Kitas klausimas, kurį laiką vakcinos bus veiksmingos? Deja, į šį klausimą atsakyti kol kas neįmanoma, nes dar nėra pakankamai duomenų.

„Iš to, ką sužinojome per metus, per pirmą bangą užsikrėtę ir persirgę žmonės apsaugą išlaikė bent pusę metų. Greičiausiai ta apsauga išliks ir ilgiau, bet trūksta laiko, kad patikrintume, kiek ilgai ji gali išlikti“, – kalba pašnekovė.

Jeigu pasaulyje atsiras kelios rimtos koronaviruso atmainos, ar tai reiškia, kad pandemija užsitęs dar ilgiau? Pasak E. Sužiedėlienės, yra du svarbūs dalykai.

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Jeigu mes neturėtume vakcinų, taip ir būtų. Viena arba kelios atmainos įsivyrautų, pavyzdžiui, tos, kurios labai sėkmingos, plinta 50–70 proc. greičiau negu pirmosios, kurios buvo nustatytos prieš metus. Sėkmingas mutacijas turinčios atmainos tikrai įsivyrautų, be jokios abejonės.

Bet dabar mes turime vakciną. Kuo greičiau populiacija gaus tą vakciną, įgis imunitetą, mes sakome, kad maždaug iki 70 proc. žmonių vienaip ar kitaip turi būti įgiję imunitetą, ar būti persirgę, ar gavę vakciną, kuo greičiau pasieksime kolektyvinį imunitetą, tuo greičiau užkirsime kelią atmainoms, kokios jos bebūtų“, – pasakoja laidos viešnia.

Iš Lietuvoje kol kas užfiksuotų mutacijų žinoma tik Jungtinės Karalystės atmaina. Ar gali būti, kad Lietuvoje sklando ir Pietų Afrikos Respublikos, ir Brazilijos mutacijos, tik mes to nežinome? Aptikti atmainas – sudėtingas darbas, atkreipia dėmesį profesorė. Apie tai, jog sunku patikėti, kad žmonėms keliaujant į Lietuvą nebūtų atvežta britiškoji atmaina, kalbėta jau prieš porą mėnesių. Prieš Naujuosius metus nustatyta, kad ji yra ir Lietuvoje.

„Bent jau kol kas duomenų, kad sukurta vakcina būtų neveiksminga prieš naujas viruso padermes, nėra, tačiau kaip sparčiai visos viruso formos plis, visapusiškai priklauso tik nuo mūsų. Nepamirškite, pandemija dar neįveikta, o karantinas neatšauktas“, – perspėja A. Unikauskas.

Plačiau – vasario 11 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.