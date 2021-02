Trys su COVID-19 pandemija susiję mitai, kuriais nebereikia tikėti

Dabar vizitai pas gydytojus yra saugesni negu buvo iki COVID-19 pandemijos, tad nereikia bijoti eiti į gydymo įstaigas, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ tvirtina virusologas Saulius Čaplinskas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus Alvydo Unikausko, nėra jokių įrodymų, jog maisto pakuotės susijusios su COVID-19 plitimu, tad nustokite bijoti ir jų.

„Ar jums nekilo kada mintis, kad gal persistengiate bandydamas apsisaugoti nuo COVID-19? Nuo to laiko, kai prasidėjo ši pandemija, mes jau daug ko išmokome, sužinojome, dėvime kaukes, siuntinius pasiimame bekontakčiu būdu... Tas būtina? Taip, būtina. Bet žmonės kartais persistengia. Amerikoje ir Kinijoje kai kurie gyventojai apsaugines kaukes deda net savo augintiniams“, – kalba A. Unikauskas.

Laidoje svečiavęsis virusologas Saulius Čaplinskas sako, kad labai svarbu, jog žmonės patys suprastų, kodėl ir kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Jeigu žmonės bus vedami tik baimės, iš vienos pusės, prie baimės greitai pripras, kai kurių tai nebeveiks, iš kitos pusės, jeigu baimė bus perdėta ir bijoma ne to, ko reikia, tai neduos norimo efekto, o tik išvargins.

„Konkretus pavyzdys, prie ko priveda perdėta baimė, buvo, kai pandemijos pradžioje kinai pradėjo dezinfekuoti gatves, po to, praėjus keliems mėnesiams, tai buvo daroma ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Kai grįžęs namo radau chemikalais išlietą laiptinę, suprantu, kad tai yra perdėta, ne tai yra didžiausias pavojus. Reikia nuolat kartoti, kad daugiausia žmonės užsikrečia būdami perpildytose, uždarose, prastai vėdinamose patalpose ilgai arti vienas kito. Tai yra didžiausias pavojus“, – pasakoja S. Čaplinskas.

Laidos vedėjas su svečiu aptarė su pandemija susijusius tris mitus, kuriais jau nebereikia tikėti.

1. Nebijokite maisto prekių

Pasak A. Unikausko, nereikėtų bijoti maisto prekių: vaisių, daržovių, skardinėse, stiklainiuose ar kitose pakuotėse esančių produktų. Mokslininkai sako, kad nėra įrodymų, jog maistas ar maisto pakuotės yra susijusios su COVID-19 plitimu. Kad mokslininkai dėl šio fakto vieningai sutaria, pritaria ir S. Čaplinskas.

„Kiekvienai infekcijai yra būdingas tam tikras plitimo kelias. Šiuo atveju reikia, kad virusas, kuris sukelia COVID-19 ligą, į mūsų organizmą patektų arba per akis, arba per burną, arba per nosį. Dažniausiai patenka per nosį, kvėpavimo takus, daug rečiau – per akis. Apskritai nėra dokumentuoto, moksliškai pagrįsto nei vieno užsikrėtimo nuo užterštų paviršių faktoriaus. Aiškiai galime pasakyti, kad nuo jokių maisto produktų, pakuočių COVID-19 sukeliančiu virusu neužsikrėsime“, – tikina jis.

Medikai pastebi, kad prasidėjus COVID-19 pandemijai dėl baimės užsikrėsti virusu pacientų sumažėjo 30 proc., tačiau praleidę ar atidėję būtinus vizitus pas medikus jūs taip pat rizikuojate savo sveikata.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patarimai, kaip saugiai apsipirkti

– Dezinfekuokite paviršius

– Dezinfekuokite rankas

– Mūvėkite vienkartines pirštines

– Susidarykite pirkinių sąrašą

– Planuokite apsipirkimus

– Neskubėkite

– Atsiskaitykite banko kortele

Higiena, dezinfekcija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2. Nebijokite vizitų pas gydytojus

„Medikai pastebi, kad prasidėjus COVID-19 pandemijai dėl baimės užsikrėsti virusu pacientų sumažėjo 30 proc., tačiau praleidę ar atidėję būtinus vizitus pas medikus jūs taip pat rizikuojate savo sveikata. Jau stebima auganti mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų statistika, todėl dabar, sumažėjus COVID-19 sergančių žmonių skaičiui, gydytojai ragina kreiptis į juos“, – teigia A. Unikauskas.

Tai liūdna COVID-19 pasekmė, atkreipia dėmesį virusologas. Pasak jo, jau pavasarį buvo pastebėta, kad kai kuriose šalyse išaugo perteklinis mirštamumas, po truputį tai stebima ir Lietuvoje.

„Žmonės buvo raginami neiti iš namų. Buvo tam tikras periodas, kuriuo medikai perorientavo savo darbą, kad galėtų teikti būtinas paslaugas visiems, kam reikia. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas, aišku, COVID-19 ligoniams, bet kiekvienam žmogui svarbiausia yra jo liga, artimojo liga. Jeigu delsiama, nesikreipiama laiku į gydytojus, pasekmės gali būti labai liūdnos, užtat ir pastebime vadinamąjį perteklinį mirštamumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo tam tikrų ligų mirė daugiau žmonių, negu paprastai mirdavo iki tol. Pirmiausia – nuo širdies, kraujagyslių ligų, kitų chroninių ligų, diabeto“, – pasakoja S. Čaplinskas.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dabar vizitai pas gydytojus yra saugesni negu buvo iki COVID-19, jeigu laikomasi visų saugos priemonių. Dabar kaip tik reikia nebijoti, medikai ypač saugo pacientus, saugosi patys ir stengiasi paslaugas suteikti kuo saugiau.

Visgi virusologas nori atkreipti dėmesį į vieną pozityvų dalyką. COVID-19 atnešė ir pozityvių pokyčių į mūsų gyvenimą, nors, žinoma, negatyvių – nepalyginamai daugiau. Tačiau dabar vizitai pas gydytojus vyksta sklandžiau, žmonėms retai reikia laukti eilėje, o tai reiškia, kad pacientui nereikia būti šalia kitų, kurie serga įvairiomis ligomis, galbūt ir užkrečiamomis.

„Dabar vizitai pas gydytojus yra saugesni negu buvo iki COVID-19, jeigu laikomasi visų saugos priemonių. Dabar kaip tik reikia nebijoti, medikai ypač saugo pacientus, saugosi patys ir stengiasi paslaugas suteikti kuo operatyviau ir kuo saugiau“, – pažymi jis.

3. Nebijokite eiti į lauką

Išėjimas į lauką – vienas geriausių dalykų, kurį galite padaryti tiek dėl fizinės, tiek dėl psichologinės sveikatos, sako laidos vedėjas.

Mėnesių mėnesius girdėjome, kad lauke būti daug naudingiau negu patalpose. Ar labai skiriasi tikimybė užsikrėsti koronavirusu lauke ir patalpose?

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tam, kad užsikrėstumėte koronavirusu, reikia to viruso įkvėpti pakankamai. Būnant lauke, kai vėjas nuneša kito iškvėptą orą, retas atvejis, kad žmogus galėtų užsikrėsti, nebent ilgai bus šalia vienas kito, sakysime, ilgai rūkys arti vienas kito. Labai svarbu, kad kiekvienas žmogus suprastų, kada reikia, kada nereikia dėvėti kaukės lauke.

Pagrindinė prevencinė priemonė kalbant apie COVID-19 netgi yra ne kaukė, o atstumas ir laikas buvimo vienas šalia kito. Kai šito išvengti neišeina, tada kaukė, pageidautina – medicininė, o dar geriau – respiratorius“, – pasakoja laidos svečias.

Taigi, jeigu ketinate eiti į lauką, nepamirškite, kad turite užsitikrinti saugumą. Veiksmingiau laikytis atstumo – kaukė svarbi, bet, visų pirma, saugus atstumo laikymasis. „Nebijokite išeiti į lauką, būkite gryname ore, o jei mėgstate bėgioti, neatsisakykite šio įpročio“, – pataria A. Unikauskas.

Plačiau – vasario 8 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.