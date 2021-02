Pajutę dusulį nepulkite į paniką – oro trūksta ne tik sergant sunkia liga, bet ir išsibalansavus organizmui

Tiek per daug rūgšti, tiek per daug šarminė organizmo terpė nėra gerai. Abiem atvejais gali pradėti trūkti oro. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorius Alvydas Unikauskas aiškina, kodėl imame jausti dusulį ir tada, kai organizmui trūksta vitamino B1: tada ima kauptis pieno rūgštis, kraujyje padaugėja anglies dvideginio ir pradeda trūkti deguonies.

Ar jums taip būna, kad trūksta oro? Sergant kepenų, inkstų ar lėtinėmis plaučių ligomis dusulys ir oro trūkumas yra natūralus. Tokiems žmonėms tenka susitaikyti su šiuo diskomfortu. Tačiau būna taip, kad net šiomis ligomis nesergantis žmogus staiga atsibunda kamuojamas dusulio.

Dabar, kai pradeda trūkti oro, žmonės dažnai puola į paniką ir galvoja, kad susirgo COVID-19, tačiau ne tik COVID-19 gali būti oro trūkumo priežastis. „Tikrai ne visada reikia pulti į paniką, nes priežasčių yra daugybė, dėl ko gali atsirasti oro trūkumas“, – pažymi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius.

Priežastys, sukeliančios oro trūkumą

1. Širdies nepakankamumas

„Tai visiems puikiai žinoma priežastis. Jeigu širdies raumuo nusilpęs, širdis nebegali efektyviai pumpuoti arterinio kraujo po kūną. Pradeda trūkti deguonies“, – sako medikas.

Kai trūksta vitamino B1, pradeda kauptis pieno rūgštis. Kai padaugėja pieno rūgšties, kraujyje padaugėja anglies dvideginio. Jeigu anglies dvideginio kiekis yra padidėjęs, mums pradeda trūkti deguonies, mums trūksta oro.

2. Vitamino B1 trūkumas

Jei jums trūksta vitamino B1, oro trūkumas nebūna labai didelis, bet jis gali būti juntamas. Pasak A. Unikausko, vitaminas B1 dalyvauja angliavandenių apykaitoje, todėl jo atsargos organizme išsenka su maistu vartojant daug angliavandenių ir cukraus.

„Mes prarandame tą vitaminą B1 ir tai sukelia širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimą, dėl ko pradeda trūkti oro, sunkesniais atvejais netgi gali vystytis pabrinkimas, kaip ir esant širdies nepakankamumui. Vitamino B1 taip pat gali trūkti dėl antibiotikų vartojimo, vartojant per daug kavos, arbatos, alkoholio.

Maža to, kai trūksta vitamino B1, tai gali sukelti vadinamąją pieno rūgšties acidozę. Ką tai reiškia? Kai trūksta vitamino B1, pradeda kauptis pieno rūgštis, jos koncentracija kraujyje didėja. Kai didėja pieno rūgšties kiekis, jei trūksta vitamino B1, kraujo pH pasislenka į rūgštumo pusę. Jau šito užtenka, kad galėtume sakyti, jog organizmo terpė per daug rūgšti. Kai padaugėja pieno rūgšties, kraujyje padaugėja anglies dvideginio. Jeigu anglies dvideginio kiekis yra padidėjęs, mums pradeda trūkti deguonies, mums trūksta oro“, – pasakoja laidos vedėjas.

Dusulys / E. Blaževič/LRT nuotr.

3. Per daug rūgšti organizmo terpė

Tad dusulį gali sukelti ir minėta acidozė, kurią gali lemti ne tik vitamino B1 trūkumas. Yra ir daugiau pieno rūgšties acidozės priežasčių: tai gali būti šalutinis metformino (vaisto, vartojamo sergant cukriniu diabetu) poveikis, taip gali nutikti dėl paties cukrinio diabeto, biotino, arba vitamino B7, trūkumo, kepenų ir inkstų problemų, per didelio fizinio krūvio, alkoholio.

Atminkite, kad vitaminas B1 – geriausias vaistas nuo pieno rūgšties acidozės.

Vitamino B1 šaltiniai:

– maistinės mielės,

– kiauliena,

– avižos,

– neskaldyti grūdai,

– žemės riešutai.

Maistinės mielės / Shutterstock nuotr.

Kai organizmas per daug „užšarmintas“, be dusulio, gali atsirasti raumenų trūkčiojimas, mėšlungis, tikas.

4. Per daug šarminė organizmo terpė

Dar viena svarbi priežastis, dėl ko gali trūkti oro, – alkalozė, per daug šarminė organizmo terpė. Kai organizmo terpė per daug šarminė, taip pat yra blogai.

„Kai organizmas per daug „užšarmintas“, be dusulio, gali atsirasti raumenų trūkčiojimas, mėšlungis, tikas. Esant alkalozei organizmas nebegali mobilizuoti mineralų, pavyzdžiui, kalcio. Taip pat alkalozę gali sukelti stresas. Streso metu, kai išsiskiria daugiau kortizolio, mūsų organizmas taip pat tampa per daug šarminis. Dar alkalozę gali sukelti per gausus angliavandenių vartojimas, kalio trūkumas ir kalcio perteklius“, – vardija profesorius.

5. Kalcio trūkumas

Mineralo kalcio stygius taip pat gali sukelti kvėpavimo problemų.

Plaučiai / Shutterstock nuotr.

6. Plaučių ligos: astma, pneumonija, lėtinė obstrukcinė plaučių liga

Plaučių ligos – dar viena priežastis, dėl kurios mums gali trūkti oro. Tai patiria žmonės, sergantys astma, pneumonija, t. y. plaučių uždegimu, lėtine obstrukcine plaučių liga.

Jei sergate astma, A. Unikauskas pataria pasirūpinti, kad jums netrūktų vitamino D: „Pasidarykite kraujo tyrimą, pasižiūrėkite, kiek yra vitamino D, ir papildykite jo atsargas. Be abejo, pats geriausias vitamino D šaltinis yra saulė, bet vitamino D yra ir maiste: riebioje žuvyje, silkėje, kiaušiniuose, grybuose.“

Pneumonija – ūmus uždegimas, bet bet kuriuo atveju kalbant apie plaučių uždegimą labai svarbu, kad organizme netrūktų cinko. Cinko yra grūduose, ankštinėse daržovėse, riešutuose, raudonoje mėsoje, jūrų gėrybėse.

Grūdai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Sergant lėtine obstrukcine plaučių liga reikia stebėti, kad su maistu gautume pakankamai vitamino C ir E. Vitamino C gausu saldžiosiose paprikose, brokoliuose, citrusiniuose vaisiuose. Vitamino E šaltiniai: saulėgrąžų sėklos, migdolai, lazdyno riešutai, špinatai, avokadai, žemės riešutai“, – kalba gydytojas.

Nepulkite į paniką – ne visada oro trūkumas ar dusulys reiškia blogiausią variantą.

Plačiau – vasario 4 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.