Saldaus miego receptas: ką valgyti, kad vakare nereikėtų skaičiuoti avių?

Kiekvieną dieną vartojami maisto produktai turi įtakos ne tik gaunamai energijai ar svarstyklių rodmenims, tačiau ir miegui. Su miego sutrikimais kovojantys pripažįsta, kad melatonino ir seratonino turintys produktai iš tiesų padeda ir lengviau užmigti, ir neprabusti nakties metu.

Dažnai kalbama, kad miegui įtakos turi emocinė būklė ar praėjusios dienos išgyvenimai, tačiau rečiau užsimenama, kad per dieną suvartojamas maistas taip pat gali turėti tiek neigiamos, tiek ir teigiamos įtakos miego kokybei bei laikui, per kurį pavyks užmigti. Būtent dėl to planuojant apsipirkimus reikėtų atkreipti dėmesį, kuo vertėtų papildyti dienos racioną, kad pailsėti pavyktų geriau.

Remdamasi sveikatos specialistų rekomendacijomis „Maximos“ Maisto gamybos departamento direktorė Brigita Baratinskaitė atkreipia dėmesį, kad atsiradus miego sutrikimams, reikėtų atsižvelgti ne tik į gyvenimo būdą, bet ir suvartojamo maisto racioną, rašoma įmonės pranešime žiniasklaidai.

Anot jos, nereguliariai ir neretai prabėgomis valgantys žmonės dažniau susiduria su miego problemomis nei tie, kurie gyvena tokiu pat ritmu kiekvieną dieną bei renkasi įvairesnį, daugiau vitaminų turintį maistą. Be to, tokių produktų kaip bananai, vyšnios, riešutai, antiena ar kalakutiena vartojimas gali netgi padėti išspręsti su nemiga susijusias problemas.

Vyšnios / Pixabay nuotr.

„Produktai, kuriuose yra kalcio ar triptofano, gali veikti raminančiai ar netgi migdančiai. Kalcis veiksmingai malšina stresą ir stabilizuoja nervų skaidulas, o triptofanas virsta serotoninu ir melatoninu, kurie yra svarbiausi smegenis raminantys hormonai. Daug melatonino yra vyšnių sultyse, todėl mokslininkai įrodė, kad tie, kurie kiekvieną rytą išgeria po stiklinę vyšnių sulčių, vakare užmiega lengviau“, – pastebi B. Baratinskaitė.

Kalcio, žinoma, galima rasti pieno produktuose, o daug triptofano yra antienoje, datulėse, žemės riešutuose ir bananuose. Pastaruosiuose daug yra ir įsitempusius raumenis atpalaiduoti padedančio kalio, todėl kasdien valgantiems bananus užmigti sekasi lengviau, o miego kokybė būna geresnė. Tiesa, sauja riešutų suvalgytų prieš miegą taip pat gali padėti atsipalaiduoti ir greičiau užmigti, tačiau svarbu žinoti, kad jie yra labai kaloringi, todėl vakare, kai medžiagų apykaita sulėtėja, turėtų būti vartojami atsakingai.

Norintiems pagerinti miego kokybę gali padėti ir įvairios raminantį poveikį turinčios vaistažolių arbatos. Atpalaiduojančiai veikia ramunėlių, melisų ar pipirmėčių arbata. Patariama, kad vaistažoles reikėtų užsiplikyti vakare, pusvalandį prieš einant miegoti. Kovoti su nemiga gali padėti ir levandos. Galima naudoti tiek sudėtyje šio augalo turinčias arbatas, tiek eterinius aliejus. Levandos taip pat padeda nusiraminti, todėl miegas tampa kokybiškesnis ir gilesnis.

Levandos / Pixabay nuotr.

Receptas saldesniam miegui

Tam, kad miegas būtų saldesnis, B. Baratinskaitė siūlo miego kokybę gerinančius produktus vartoti ne tik kaip užkandį, bet ir pagrindinį dienos patiekalą. Ji dalijasi lengvu, triptofano ir melatonino turinčių produktų patiekalu.

Antienos krūtinėlė su vyšnių salotomis

Patiekalui reikės:

· 300 gramų antienos krūtinėlės;

· 1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių;

· 1 arbatinio šaukštelio druskos;

· 50 gramų fetos sūrio;

· 0,5 rausvojo svogūno;

· 2 saujų gražgarsčių;

· 2 saujų vyšnių be kauliukų (tinka ir šaldytos);

· 1 šlakelio alyvuogių aliejaus;

· 1 žiupsnelio pipirų.

„Antienos krūtinėlę nuplaukite ir perpjaukite į dvi dalis, kad gautumėte du kepsnelius. Mėsai leiskite nudžiūti, o tuo metu įkaitinkite keptuvę su aliejumi. Sudėję paukštieną odele žemyn, kepkite ją apie 5–7 minutes, tuomet apverskite ir pakepkite dar 3–5 minutes. Praėjus kepimo laikui, antieną pabarstykite druska ir žolelėmis, susukite į foliją ir palikite taip 10-čiai minučių. Kol paukštiena „ilsisi“, nuplaukite ir nusausinkite gražgarstes, kubeliais supjaustykite fetos sūrį, pusžiedžiais – svogūną. Paruošę visus ingredientus, juos kartu su vyšniomis sudėkite į lėkštę bei apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Šalia salotų išdėkite antienos kepsnelius bei viską pagardinkite pipirais“, – pataria B. Baratinskaitė.