3 populiariausi mitai apie riebalų deginimą – treneris paaiškino, kas tiesa, o kas melas

Didžiausias mitas, su kuriuo susiduria treneris Ignas Bakėjus, kad galima numesti svorio ir sudeginti riebalų nustojus valgyti arba valgant labai mažai. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ jis neigia ir tai, kad galima numesti svorio tik nuo pasirinktos kūno dalies: sportuojant ir maitinantis traukiasi visas kūnas, riebalai dega visur.

Nenuostabu – apie riebalų deginimą sklando daug įvairiausių mitų. Turbūt ir patys esate girdėję ne vieną, o gal kai kuriais iš jų net šventai tikite. Savo darbo praktikoje laidos svečias, treneris I. Bakėjus su riebalų deginimo mitais susiduria dažnai. Vienas dažniausių – įsitikinimas, kad galima numesti svorio ir sudeginti riebalų nustojus valgyti arba valgant labai mažai.

„Tai – didžiulis mitas, – sako pašnekovas. – Žmonės turėtų maitintis tinkamai, t. y. tris kartus per dieną, taip, kaip jie ir valgo, du kartus užkąsti, nes dažniausiai vegetarams, veganams ir visiems trūksta baltymų, tad tie užkandžiai turėtų būti baltymai. Išeina taip, kad per dieną valgoma penkis kartus nedidelėmis porcijomis. Tiesiog visą dieną papildome organizmą vitaminais, mineralais, maistinėmis medžiagomis.“

Laidos „Klauskite daktaro“ komanda atrinko tris populiariausius mitus apie riebalų deginimą, sklandančius tarp žmonių ir internete, ir pasikvietė į pagalbą I. Bakėjų, kad jis paaiškintų, tiesa tai ar melas.

1. Galite numesti svorio tik nuo pasirinktos kūno dalies

Pasak I. Bakėjaus, tai mitas, mat sportuojant ir maitinantis traukiasi visas kūnas, riebalai dega visur. Profesorė Jurgita Plisienė pritaria šiai minčiai – negalite pasirinkti kūno dalies, nuo kurios nukris svoris, reikia derinti jėgos ir kardiotreniruotes.

Vis dėlto treneris pasidalijo vienu kone stebuklingu pratimu, padėsiančiu pagerinti kūno formą. Anot jo, sutraukinėdami pilvo raumenis tam tikru metodu per 3–4 savaites galite patiesinti savo pilvą. Pratimas atliekamas taip: įkvepiama ir iškvepiant smarkiai sutraukiami pilvo raumenys, taip kartojama 2–3 minutes.

Apskritai, I. Bakėjaus teigimu, jau gerai, jeigu žmogus per savaitę pasportuoja bent du kartus, tačiau geriausia tai daryti tris kartus.

„Paskui, kai rezultatai pagerėja, galbūt keturis penkis. Bet žmonės aktyvūs, jie eina pasivaikščioti, važiuoja dviračiais, plaukioja, todėl tų trijų kartų tikrai per akis. 30 minučių treniruotė – labai daug“, – tikina vyras.

Sportuojant dega mūsų energija, kurią mes turime atstatyti, todėl pusvalandį ar valandą prieš treniruotę būtų gerai pavalgyti.

Taip pat I. Bakėjus primena, kad labai svarbu prieš treniruotę tinkamai pasiruošti, gerai apšilti, aktyvuoti visus raumenis, kad būtų išvengta traumų.

„Kai esate pasiruošę, apšilę, pasirinkite treniruotę, kokią norite daryti. Ar tai būtų jėgos, ar ištvermės treniruotė, jos trukmė neturėtų būti ilgesnė negu 15–25 minutės. Būtinai reikia daryti ir tempimo pratimus“, – pasakoja laidos svečias.

2. Kuo daugiau prakaituoju, tuo daugiau svorio numesiu

„Tai yra mitas vien dėl to, kad kai kuriems žmonėms yra sutrikusi medžiagų apykaita, jie gali dėl to daugiau prakaituoti. Pavyzdžiui, žmogus nueina į pirtį, ten pasėdi, prakaituoja – vienas du kilogramai nukrito, bet taip yra todėl, kad kūnas mėgina sureguliuoti normalią temperatūrą, dėl to prakaitas ir išeina. Bet išeina labai nedidelis kiekis vandens. Jeigu žmogus neatstatys, organizmas būtinai pasirūpins, kad prarastas svoris per artimiausias vieną ar dvi dienas atsistatytų“, – kalba I. Bakėjus.

3. Pavalgę prieš treniruotę sudeginsite daugiau riebalų

Kai pas I. Bakėjų ateina žmonės sportuoti, pavyzdžiui, 7 val. ryto, jis iškart klausia, ar žmogus ką nors ryte suvalgė.

„Žmogus atsikėlė motyvuotas ir nieko nepavalgė. Mano pirmas klausimas: ar ryte ką nors valgei? „Ne, nevalgiau, mane pykina, aš nenoriu, negaliu.“ Pirmas dalykas, ką jam padarau – suplaku baltyminį kokteilį. Jis išgeria prie mano akių, praeina kelios minutės, mes pradedame sportuoti.

Pusryčiai / Pexels nuotr.

Kas atsitinka, jeigu žmogus sportuoja tuščiu skrandžiu? Šiaip žmonės prie visko pripranta: na, porą kartų papykino, vos neapalpo, bet dabar jau viskas gerai. Taip neturėtų būti, nes sportuojant dega mūsų energija, kurią mes turime paskui atstatyti, aišku, ne greitaisiais angliavandeniais, ne pridėtiniu cukrumi ir pan. Todėl pusvalandį ar valandą prieš treniruotę būtų gerai pavalgyti – ne prieš 2–3 val. iki treniruotės“, – sako treneris.

Po treniruotės per artimiausią valandą jis taip pat rekomenduoja pavalgyti, kad būtų atstatyti prarasti mineralai ir vitaminai, o kūnas turėtų iš ko statyti raumenis.

