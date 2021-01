Forumo apie COVID-19 administratorius veido nerodo: neadekvatūs žmonės gali susidoroti

Žmonės labai pikti, darosi agresyvūs, atmeta bet kokį įrodymą, bet dažniausiai ir patys jokių įrodymų neturi, nemoka paaiškinti, dėl ko galvoja taip, o ne kitaip, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ pasakoja populiaraus internetinio forumo apie koronavirusą administratorius. Jis savo tapatybės nepanoro atskleisti: „Turiu šeimą, vaikų, bijau, kad neadekvatūs žmonės gali susidoroti.“

„Prognozės niūrios ne tik kalbant apie sergamumą ar mirštamumą nuo COVID-19, bet ir apie ekonomiką, apie grįžimą į normalias vėžes, o svarbiausia – apie mūsų būseną. Psichologai dalijasi tyrimų išvadomis – per pirmąjį karantiną buvo blogai, per antrąjį – dar blogiau ir panašu, kad prislėgti jausimės dar kurį laiką: vieni dėl socialinių kontaktų netekimo, kiti dėl finansinių problemų, dar kiti dėl artimųjų mirčių, šeimos sveikatos“, – komentuoja laidos vedėjas prof. Alvydas Unikauskas.

Pasak jo, ieškodama pašnekovų laidoms apie COVID-19 „Klauskite daktaro“ komanda dažnai sulaukia atsakymo: laidoje nedalyvausiu, nes visi sako, kad koronaviruso nėra ir aš esu kvailas, jei sakau, kad sirgau COVID-19. Net žinomi žmonės, pripratę prie kritikos, atsisako komentuoti – negatyvių žinučių srautas nepakeliamas.

Laidos pašnekovas taip pat sutiko pasisakyti tik su keliomis sąlygomis: jis nenori rodyti savo veido ne dėl to, kad yra nusikaltėlis, užsitraukė gėdą ar užsiima nelegalia veikla, bet tiesiog yra vieno populiaraus internetinio forumo apie koronavirusą administratorius. Pašnekovo prašymu net buvo pakeistas jo vardas. Jis puikiai žino, kaip dabar atrodo visuomenės susiskaldymas, mat pats yra atsidūręs tarp dviejų ugnių.

„Mindaugo veiklą mūsų komanda stebi jau seniai: objektyvi informacija, naujų atvejų statistika, tik faktai ir nieko daugiau. Tačiau Mindaugas savo veido nesutinka rodyti dėl gaunamų grasinimų. Jis sako: aš tikrai bijau, nes turiu šeimą, vaikų, nuoširdžiai neramu, kad atpažinę mano veidą kai kurie neadekvatūs žmonės gali su manimi susidoroti“, – pažymi A. Unikauskas.

Per paskutinius metus grasinimų pašnekovas teigia susilaukiantis nemažai. Per pirmąją koronaviruso bangą buvo šiek tiek ramiau, tačiau per antrąją žmonės jaučiasi ypač nusivylę.

„Dažniausiai man rašo žinutes, vadina necenzūriniais žodžiais. Iki rimtų konfliktų nepriėjome, bet vis tiek nemalonu iš nepažįstamo žmogaus sulaukti grasinimų ar palinkėjimų mirti, susirgti.

Vienas atvejis buvo rimtesnis, iš tikrųjų žmonės kartais labai impulsyvūs, emocionalūs. Jie parašo, aš gana diplomatiškas, tad jeigu su jais ilgiau pakalbi, dažniausiai problemos išsisprendžia. Niekada nepuolu atgal, turiu strategiją neprovokuoti žmogaus, nepulti jo ir nevadinti necenzūriniais žodžiais, visada mandagiai pasikalbame ir konfliktai išsisemia“, – pasakoja Mindaugas.

Komentarai internete / E. Blaževič/LRT nuotr.

Žmonės labai pikti, darosi agresyvūs. Atmeta bet kokį įrodymą, bet kokią teoriją, netiki mokslininkais, valdžia, farmacijos kompanijomis, netiki niekuo. Teko sutikti nemažai kaukių priešininkų, jų gretos nemažėja, tik didėja.

Forume, kurį jis administruoja – dešimtys tūkstančių narių. Nemažą dalį narių – kone tūkstantį – teko užblokuoti. Priežasčių, dėl ko, yra įvairiausių.

„Užeina bangomis. Prasidedant antram karantinui prasidėjo nepasitenkinimas, žmonės ėmė emocionaliau reaguoti ir tie, kurie pikti, dažniausiai neturi argumentų, patvirtinimų, faktų, įrodymų, paprasčiausiai ateina emocionaliai [nusiteikę]. Aš suprantu, kad šiuo metu visuomenėje turime daug problemų ir kai kurie žmonės nepatenkinti ne veltui: kažkas prarado darbus, kažkas pajamas, aš suprantu, kaip jie jaučiasi. Ir mes visada pasiruošę išklausyti, bet yra tam tikros ribos“, – perspėja laidos svečias.

Pasak jo, temos kartojasi, pavyzdžiui, konspiracijos teorijos apie tuščias ligonines, o jas skleidžiantys net nemoka paaiškinti, kodėl taip galvoja: „Jie tik beria tai, ką matė internete, atsineša iš kitų grupių ir jie visi kartojasi. Visi tas visas konspiracijos teorijas jau žinome mintinai.“

Forume atliekamos įvairios apklausos, pavyzdžiui, ar verta nešioti kaukes. Labiausiai nustebinę apklausos rezultatai buvo apie vakcinas.

Vakcinavimas nuo COVID-19 / AP nuotr.

„Pamatėme, kad daugiau nei 60 proc. žmonių nenori skiepytis. Mes galvojome, kad tokių bus šiek tiek mažiau, kad bus 60 proc. norinčių, o pasirodė atvirkščiai – tik apie 30 proc. žmonių nori. Aišku, buvo ir ant ribos, kurie sako, kad palauks, pamatys. Bendrai 70 proc. mūsų grupės, kuri išfiltruota nuo agresyvių neigėjų, abejoja vakcinų nauda, bijo jų ir turi visokių nuomonių“, – sako Mindaugas.

Per pirmąją bangą, pažymi jis, buvo daug neapsisprendusių, tikėti virusu ar ne, dabar matomas labai griežtas visuomenės susiskaldymas, o tendencijos tik prastėja.

„Žmonės labai pikti, darosi agresyvūs. Turiu omeny, ne fiziškai, bet paprasčiausiai atmeta bet kokį įrodymą, bet kokią teoriją, netiki mokslininkais, valdžia, farmacijos kompanijomis, netiki niekuo. Teko sutikti nemažai kaukių priešininkų, jų gretos nemažėja, tik didėja“, – aiškina pašnekovas.

Protestas prieš kaukes / BNS nuotr.

Jam ir pačiam artimoje aplinkoje teko susidurti su COVID-19. Jo artimieji persirgo lengvai, komplikacijų nepatyrė. Mindaugas neslepia – net tarp jo artimųjų vyresnio amžiaus žmonių būta užkietėjusių skeptikų.

„Mes su jais turėjome labai daug ilgų pokalbių. Aš visada už mokslą ir įrodymus, o vyresni arba labai jauni žmonės dažnai viskuo abejoja, jiems atrodo, kad visur yra korupcija, populiarios konspiracijos teorijos, kad kažkas moka, jog pasirašytum ant mirusio žmogaus dokumentų...

Žmonės dažniausiai nemoka paaiškinti, dėl ko jie galvoja būtent taip, o ne kitaip, neturi jokių įrodymų, bet su jais sunku ginčytis, juos sunku įtikinti. Nesvarbu, kiek duomenų jiems rodysi, kaip logiškai viską bandysi paaiškinti, jie sako „ne“ ir viskas. Mes dabar gyvename tokiais laikais, kai žmonės atmeta viską aklai, nenori matyti įrodymų“, – mintimis dalijasi Mindaugas.

Plačiau – sausio 5 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.