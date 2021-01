Gera savijauta ir lengvesnis kūnas – vos per 7 dienas be specialių dietų

Stebuklų nebūna, kad valgytumėte viską iš eilės ir lieknėtumėte. Norint pasiekti rezultatų per savaitę reikės kai ko atsisakyti, tačiau be plano tai padaryti sunku. O jis – išties paprastas. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ kardiologė ir treneris detaliai papasakojo, kaip vos per 7 dienas atsikratyti nereikalingų skysčių iš organizmo liekant sočiam.

„Palengvėti vos per savaitę? Misija – įmanoma. Jei pradėsite rytoj, garantuoju, kad lygiai po savaitės bus rezultatai. Gal šis savaitės mitybos planas padės jums pakeisti mitybos įpročius? Pabandyti verta. Viskas, ką reikia daryti, tai laikytis keleto taisyklių, kurios padės likti sočiam, bet kartu – atsikratyti nereikalingų skysčių“, – sako laidos vedėja prof. Jurgita Plisienė.

Visi žino, kad ilgalaikių rezultatų pasiekia tik tie, kurie sveikai maitinasi ir reguliariai sportuoja. Visgi yra keletas taisyklių, kurias pritaikius galima netekti svorio ir per savaitę. Laidos svečias, treneris Ignas Bakėjus tikina, kad pasiekti greitą efektą labai paprasta – tereikia vengti greitųjų angliavandenių.

Greitieji angliavandeniai – tai miltiniai gaminiai, kaip bandelės, arba labai riebūs, kepti patiekalai bei perdirbti produktai. „Kūnas, kai nori atstatyti energiją, ieško, kur tie greitieji angliavandeniai. Viskas, ką matai akimis, iš karto traukia“, – pažymi I. Bakėjus.

Savaitę venkite:

– pridėtinio cukraus,

– perdirbto maisto,

– alkoholio.

1 g glikogeno lygu 3–4 g vandens

Ką blogo organizmui daro greitieji angliavandeniai, perdirbtas maistas? Anot I. Bakėjaus, sūrus, perdirbtas, riebus ir itin saldus maistas tarsi „sutraukia“ į save skysčius, juos sulaiko. Taip yra dėl glikogeno, kurio gauname valgydami angliavandenius. Būtent jis pritraukia daug vandens. 1 gramas glikogeno kartu su savimi „tempiasi žemyn“ net 3–4 gramus vandens.

Mityba, svoris, dieta / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Angliavandeniai, ypač rafinuoti, padidina insulino kiekį organizme. Insulinas padidina natrio kiekį. Natris užsilaiko inkstų kanalėliuose ir traukia vandenį, todėl kūnas patinsta. Sumažinkite suvartojamų angliavandenių kiekį ir netrukus pastebėsite, kad organizmas kaupia mažiau vandens. Jausitės švaresni ir lengvesni“, – pataria J. Plisienė.

Gera savijauta – per 7 dienas

1. Pusryčiams – baltymai ir riebalai

Pusryčiams galite pasigaminti tokį sumuštinį: ant juodos riekelės duonos užtepkite varškės, natūralaus jogurto, avokado. Rinkdamiesi duoną atkreipkite dėmesį, kad joje būtų kuo mažesnis pridėtinio cukraus kiekis, kad ji nebūtų perdirbta, kad būtų pagaminta iš kuo natūralesnių produktų. Geras pasirinkimas būtų pilno grūdo, bemielė duona.

„Pusryčiams valgykite baltymų turinčio maisto kartu su sveikaisiais riebalais. Nuostabus duetas – varškė ir avokadas. Avokadas apskritai yra supervaisius, jame daug vitaminų: A, C, B grupės, taip pat mineralų. Avokadas taip pat gali padėti kontroliuoti aukštą kraujospūdį ir netgi cholesterolio kiekį“, – pasakoja laidos vedėja.

Avokadas, agurkas, pomidoras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jeigu žmogus per dieną nepavalgo, tai jis „atsigroja“ vakare todėl, kad jam per dieną trūko. Tai nėra mitas, kad lėkštėje turėtų būti to ir to. Taip yra dėl to, kad kūnas per dieną gautų visų reikalingų vitaminų ir mineralų.

2. Pietums – baltymai, sveiki angliavandeniai ir riebalai

„Pietų lėkštėje visada turėtų būti baltymų, sveikų angliavandenių ir, žinoma, riebalų. Toks lėkštės turinys visada ir turėtų likti. Lėkštėje turime avinžirnių troškinį, įdėjau morkų, kukurūzų, šparagai – visada gera idėja“, – vardija I. Bakėjus.

Atminkite, kad tokie produktai, kaip smidrai, salierai, burokai, briuseliniai kopūstai, veikia diuretiškai – šalina skysčius, tad juos ypač naudinga įtraukti į mitybą.

Ką valgyti žmonėms, kurie nemėgsta ar negali valgyti avinžirnių, pupelių? Rinkitės baltymus, kurie jums patinka: tai gali būti mėsa, žuvis. Šalia baltymų turėtų būti nedidelis kiekis angliavandenių ir riebalų.

Šaldytuvas / Shutterstock nuotr.

„Labiau gal reikėtų žiūrėti, kad būtų maistingųjų medžiagų, kurios pamaitins kūną. Jeigu žmogus per dieną nepavalgo, tai jis „atsigroja“ vakare – ateina ir atsidaro šaldytuvą. Kodėl? Todėl, kad jam per dieną trūko. Tai nėra mitas, kad lėkštėje turėtų būti to ir to. Taip yra dėl to, kad kūnas per dieną gautų visų reikalingų vitaminų ir mineralų, o vakare ramiai gultųsi į lovą. Jeigu jis to negavo, tada žvėris viską siaubia. Šita savaitė ribojant, labai prisižiūrint, ką valgai, tikrai žmogui gali labai padėti“, – įsitikinęs I. Bakėjus.

3. Venkite angliavandenių po pietų

Angliavandenių vakare reikėtų vengti, visą angliavandenių kiekį būtina suvalgyti per pirmąjį pusdienį. Apskritai prieš eidami miegoti turėtumėte kaip įmanoma mažiau apkrauti skrandį, tad patartina nuo 19 val. šaldytuvą užrakinti, o raktą išmesti iki kitos dienos.

„Jei labai norisi, gal tiesiog pakaks išgerti vandens, gal kažkokios arbatos, bet arbata turi kalorijų. Vanduo dažniausiai išsprendžia alkio pojūtį“, – tikina treneris.

Beje, J. Plisienė primena: angliavandeniai smarkiai padidina insulino kiekį kraujyje, o moksliškai įrodyta, kad didelis insulino kiekis kraujyje miego metu smegenyse sutrikdo augimo hormono išsiskyrimą, kas trikdo ir patį miegą. „Šis augimo hormonas labai svarbus mūsų gerai fizinei sveikatai, todėl antroje dienos pusėje iš tiesų reikėtų vengti angliavandenių“, – komentuoja kardiologė.

Daržovės / E. Blaževič/LRT nuotr.

4. Vakarienei – salotos

Žaiskite su spalvomis, faktūromis, traškumu, tik su viena sąlyga – kad tai valgysite iki 19 val. Svarbiausia, kad būtų ne per daug, kad būtų visokių spalvų daržovių ir kad būtų gražu, nes akys mato, o kūnas supranta, kad tuojau valgys, ruošiasi priimti maistą.

Pagal sveikos mitybos taisykles, per dieną rekomenduojama suvalgyti bent 400 gramų daržovių, tačiau iš principo šią savaitę daržovių riboti nereikia.

„Tai nesudėtinga ir nereikalauja jokių specialių dietų. Išbandykite tokį valgiaraštį bent savaitę ir pamatysite, kad jau po 7 dienų jausitės tikrai lengvesni. Prisiminkite, kad skysčius organizme kaupia sūrus, perdirbtas maistas ir paprastieji angliavandeniai. Būtent dėl jų jaučiamės patinę, išsipūtę. Per vieną savaitę galite grįžti į vėžes ir numesti keletą nereikalingų kilogramų“, – teigia J. Plisienė.

Plačiau – spalio 14 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.