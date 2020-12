Stebukladarė gira – virškinimo pagalbininkė, energijos aprūpintoja ir imuniteto stiprintoja

Šiuo metu ypač aktuali žinia – giroje esančios gerosios žarnyno bakterijos sureguliuoja imuninės sistemos darbą. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ mitybos konsultantė Sandrija Čapkauskienė sako, kad gerosios bakterijos išties daro stebuklus: gamina natūralius antikūnus ir aktyvina ląsteles, kurios kovoja prieš virusus.

Gira gali būti ne tik ruginė, ne tik duonos. Girą, pasirodo, galima pasigaminti iš sėklų, kalendrų, kanapių ar net pankolių. Maža to, šis fermentuotas produktas – puikus gerųjų bakterijų šaltinis, turintis ypatingų galių jūsų sveikatai – ne tik skrandžiui ir žarnynui. Žinoma, kalba eina ne apie parduotuvėse parduodamą girą, o apie fermentuotą produktą.

„Jame gausu gyvų mikroorganizmų, probiotikų, o jų nauda sveikatai milžiniška – nuo geresnio virškinimo iki stipresnio imuniteto ir geresnio smegenų darbo“, – tikina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.

Fermentuotas maistas gerina virškinimą

Gerosios žarnyno bakterijos padeda virškinti maistą ir tuo pat metu gamina mūsų organizmui reikalingas medžiagas, pavyzdžiui, hormonus.

„Fermentacijos procesas didina gerųjų bakterijų kiekį. Gerdami tokį produktą, kuriame yra daug gerųjų bakterijų, atitinkamai didiname gerųjų bakterijų koloniją savo žarnyne“, – aiškina biomedicinos mokslų daktarė, docentė, mitybos konsultantė S. Čapkauskienė.

Mūsų žarnynas – kaip antrosios smegenys, o su pirmosiomis smegenimis yra susijęs per klajoklį nervą. Mūsų nuotaika, emocinė būklė labai priklauso nuo to, kokias bakterijas viduje turime.

Gira aprūpina energija

Pasak laidos viešnios, dėl gerųjų bakterijų gausos vitaminus ir mineralus pasisaviname geriau. Viena iš pagrindinių vitaminų funkcijų organizme – jie įeina į fermentų sudėtį. Fermentai aktyvina visas mūsų organizmo reakcijas – tiek skilimo, tiek susidarymo. Vadinasi, maistines medžiagas pasisaviname geriau, o maistinėms medžiagoms skaidantis gauname energiją.

„Tai yra etapais vykstantis procesas. Jeigu fermentuotus produktus vartojame kiekvieną dieną, palaipsniui mūsų organizmas atgauna energiją“, – teigia S. Čapkauskienė.

Sveikata / mityba / moteris / Shutterstock nuotr.

Gira reguliuoja gleivių sekreciją

Žarnyno gleivinė iš vidaus išklota gleivėmis. Tai žarnyno barjeras, kuris reguliuoja maistinių medžiagų, stabdo toksinų patekimą iš žarnyno į kraują. Gerosios bakterijos gerina gleivių sekreciją ir apskritai keičia ekskrementų bei dujų sudėtį, tokiu būdu stiprina žarnyno barjerą.

Gira stiprina imunitetą

„Šiuo metu ypač aktuali žinia – gira ir joje esančios gerosios žarnyno bakterijos sureguliuoja imuninės sistemos darbą, jį moduliuoja, kad tinkamai veiktų“, – pažymi A. Unikauskas.

Gerosios bakterijos daro stebuklus, tikina mitybos konsultantė: jos gamina natūralius antikūnus ir aktyvina imunoglobulinių ląstelių sekreciją, tas ląsteles, kurios gamina T limfocitus ir makrofagus – mūsų ląsteles-žudikes, kovojančias prieš virusus. Būtent gerosios bakterijos didina šių ląstelių sekreciją.

Laidos vedėjas taip pat primena, kad net 80 proc. mūsų imuninės sistemos yra žarnyne.

Smegenys / Shutterstock nuotr.

Gira gerina smegenų veiklą

„Žinome, kad mūsų žarnynas – kaip antrosios smegenys, o su pirmosiomis smegenimis yra susijęs per klajoklį nervą, per jį siunčia signalus. Mūsų nuotaika, emocinė būklė labai priklauso nuo to, kokias bakterijas viduje turime. Pavyzdžiui, jeigu yra tinkamas gerųjų bakterijų kiekis, jos gamina vieną iš tikrai žinomų neurotransmiterių, neuromedžiagų, kaip serotoninas. Jeigu yra serotonino trūkumas, gali būti isterija, tam tikri depresijos simptomai“, – pasakoja S. Čapkauskienė.

Fermentuoti produktai išvalo blogąsias patogenines ląsteles, jas neutralizuoja ir tada didina gerųjų bakterijų kiekį.

A. Unikauskas antrina mitybos specialistei: žarnynas pagamina net iki 90 proc. serotonino, o jo trūkstant gali prasidėti ir miego sutrikimai, nes organizmas melatoniną, miego hormoną, pasigamina būtent iš serotonino.

Gira neutralizuoja toksinus

„Fermentuoti produktai išvalo blogąsias patogenines ląsteles, jas neutralizuoja ir tada didina gerųjų bakterijų kiekį. Išeina žarnyno mikrofloros atstatymas – 15 su 85 proc. blogųjų ir gerųjų bakterijų“, – sako biomedicinos mokslų daktarė.

Gira / Shutterstock nuotr.

Išties įrodyta, kad probiotikai, gerosios bakterijos, slopina mums žalingų mikroorganizmų augimą virškinimo trakte ir gamina B grupės vitaminus (B2, B9, B12) bei vitaminą K, be to, fermentuotuose produktuose labai daug vitamino C.

„Taigi fermentuotas maistas gali sumažinti viduriavimą, pilvo pūtimą, vidurių užkietėjimą, dirgliosios žarnos sindromo simptomus, kontroliuoti svorį, stiprina širdį ir apsaugo smegenis. Fermentacija padeda skaidyti tokius biologiškai aktyvius junginius, kaip fito rūgštį ir lektinus, kurių yra sėklose, riešutuose, grūduose ir ankštiniuose produktuose. Fito rūgštis ir lektinai trukdo organizmui įsisavinti maistines medžiagas, gali alergizuoti“, – kalba A. Unikauskas.

Skausmas / pilvas / skrandis / virškinimas / virškinimo sistema / žarnynas / pilvo pūtimas / viduriavimas / užkietėję viduriai / Shutterstock nuotr.

Fermentuoti produktai atstato skrandžio rūgštingumą

Atminkite ir tai, kad rauginti produktai padeda atstatyti gerą skrandžio rūgštingumą.

„Taip pat atminkite, kad kai kuriuose fermentuotuose produktuose gali būti daug pridėtinio cukraus. Aišku, taip pat neturėtų būti per didelis druskos kiekis, nors druskos vartoti reikia nei per daug, nei per mažai, todėl tiesiog nepamirškite skaityti etikečių“, – perspėja laidos vedėjas.

Laidoje maisto tinklaraštininkė Lina Vasiliauskienė papasakojo, kaip namuose pasigaminti ypač sveikatai naudingos sėklų giros. Žiūrėkite gruodžio 10 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

