Vaidos Kurpienės taisyklės, kaip pajusti sotumą ir nepersivalgyti per šventes

Ar įmanoma per šventes maitintis saikingai ir sveikai? Ant mūsų stalo per Kūčias dažniausiai būna daugiau nei 12 patiekalų, per Kalėdas valgymui skiriame taip pat labai daug dėmesio bei laiko. Tačiau dietistė Vaida Kurpienė neabejoja, kad ir šventiniu metu nesunkiai galima maitintis sveikiau, išvengti persivalgymo ir išlaikyti esamą svorį.

Prie stalo nesėskite išbadėję

V. Kurpienė atsiųstame pranešime žiniasklaidai teigia, kad bandymas „sutaupyti“ kalorijų visą dieną nevalgant – tai viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų. Visą dieną badavus, kai vakare šeima susėda prie šventinio stalo, neįmanoma nepersivalgyti. Pradedate šluoti nuo stalo valgius ir per 15-20 minučių suvartojate visą dienos normą, o dar visas vakaras priešakyje.

Išvengti šios situacijos – paprasta. „Visą dieną valgykite savo ritmu, pradėdami nuo sočių pusryčių. Tik Kūčių dieną valgykite šiek tiek mažiau. Prieš valgydami pagrindinę vakarienę galite išgerti puodelį šiltos arbatos arba lėtai suvalgyti mandariną, pasimėgauti taure tradicinio spanguolių kisieliaus.

Jie suteiks lengvą sotumo jausmą, jei būsite išalkę. Tarp valgymų gerkite vandentiekio ar mažos mineralizacijos mineralinio vandens, geriausia kambario temperatūros ar šiltesnio. Jei valgant norisi atsigerti, rinkitės šiltą, lengvos koncentracijos arbatą”, – pataria knygos „Liekna visam gyvenimui” autorė V. Kurpienė.

Vaida Kurpienė / BNS nuotr.

Gaminkite vienam vakarui

Kokios taisyklės svarbios ruošiant šventinį stalą, kad maisto nebūtų per daug ir išvengtume persivalgymo?

„Ruošiant 12 patiekalų stalą, rekomenduoju naudoti kuo mažiau riebalų, stengtis maisto neperkepti, nepervirti. Kitaip sakant, virtuvėje užtrukite šiek tiek trumpiau. Siūlau gaminti tokį kiekį, kiek reikės vienam vakarui ir kad liktų kitos dienos šaltiems užkandžiams. Dažnai priruošiama per daug maisto, kuris ilgai laikomas genda. Kyla noras jį suvalgyti, nes vengiame maistą išmesti, ir taip priaugame svorio.

Planuodami vaišes ilgai gausiai vakarienei, suskaičiuokite iki 500 g suaugusiam asmeniui. Šis skaičius turi apimti ir daržovių salotas. Tiek ne tik pakaks, bet tikėtina, kad liks ir kitai dienai. Juk maistas labai ilgai stovėti negali. Net ir šaldytuve laikomas, su kiekviena diena jis darosi mažiau vertingas ir gali būti valgomas ilgiausiai tris dienas”, – akcentuoja V. Kurpienė.

Kuo daugiau šviežių daržovių

Dauguma Kūčių patiekalų yra gana sveiki, jeigu tinkamai paruošti. Tai – žuvis, daržovės, grybai. Mažiau vertingi yra kūčiukai, kepami iš baltų miltų, ir dar keli patiekalai, į kurių sudėtį įeina cukrus. Jų dietistė nesiūlo atsisakyti, tik rekomenduoja valgyti saikingai.

Svarbu nepadauginti ir padažų. Dažniausiai jie būna riebūs ir daug kaloringesni už patį patiekalą. Suvalgę patiekalų su riebiu padažu, jausitės apsunkę ir norėsis prigulti, o ne bendrauti su artimaisiais. Taip jausitės net ir kitą dieną.

Maistas / mityba / pietūs / valgymas / vynas / makaronai / Shutterstock nuotr.

Kalėdų pietums pašnekovė siūlo ruošti vieną pagrindinį patiekalą, nesvarbu, mėsą ar žuvį, ir patiekti jį su daug daržovių – ir šviežių, ir raugintų, bei trumpai termiškai apdorotų.

„Rekomenduoju paruošti kelių skirtingų rūšių spalvingas salotas ir jas dėti ant stalo. Gaminkite burokėlių, ropių, ridikų, griežčių, morkų salotas. Rinkitės tradicines šaknines daržoves, kurios nuo senų laikų auginamos Lietuvoje. Su daržovių garnyru jausitės sotūs ilgai ir kitų produktų suvalgysite mažiau. Tik padažų taip pat reikėtų vartoti saikingai. Pavyzdžiui, kopūstų salotas gardinkite greipfrutų arba svarainių sultimis vietoje majonezo, o morkų – apelsino šviežiai spaustomis sultimis. Tokios salotos puikiai derės prie paukštienos”, – sako V. Kurpienė.

Kisielius – desertas

Per Kalėdas neapsieinama ir be deserto. „Desertą valgykite pavakariams arba priešpiečiams, jokiu būdu ne iškart po pagrindinio patiekalo, geriau padarius pertrauką. Būtina sąlyga, jį valgydami pasimėgaukite kiekvienu kąsneliu, valgykite lėtai. Nepamirškite, kad kisielius – taip pat desertas, o ne gėrimas skirtas vartoti tarp valgių”, – primena V. Kurpienė.

Kai ant stalo daugybė patiekalų, akys nori visko. Pasirinkite kelis norimus patiekalus ir į lėkštę įsidėkite paragavimui po nedidelį šaukštą, valgykite mažais kąsneliais.

Dietistė pataria: „Gerai sukramtykite, kramtymas yra labai svarbus, ir pajuskite visą skonių gamą. Valgydami nekalbėkite. Tai ne tik nemandagu, bet ir nejaučiate maisto skonio. Tokiu būdu per trumpą laiką suvalgote daugiau nei reikėtų. Patarimą nekalbėti daugelis priima gūžčiodami pečiais: „Kaip nebendrauti šventės metu“? Ši taisyklė galioja tik tada, kai kramtote.

Vaida Kurpienė / Asmeninio albumo nuotr.

Pradedantiems keisti savo įpročius padeda paprastas patarimas. Kai norite įsitraukti į pokalbį padėkite savo įrankius – šakutę ir peilį ant stalo. Tik pabendravę ir vėl pasiruošę mėgautis maistu, paimkite juos į rankas. Kai tik pajausite sotumą, padarykite poros valandų pertrauką iki kito valgymo. Maistas niekur nepabėgs, o jausitės – geriau. Per pertrauką geriau pasitraukti nuo pagrindinio stalo, kad šalia esantis maistas nedirgintų jūsų juslių”.

Dėmesys artimiesiems, ne tik maistui

„Jei manote, kad suvalgydami kažką skanaus save apdovanojate, pagalvokite, ar ryte būsite patenkinti ta dovana. Kai mes pradedame sau drausti – labai norime. Bet kai susimąstome, ar tikrai labai to norime ir ar tikrai tai labai skanu, situacija pasirodo esanti kitokia“, – sako puslapio sulieknek.lt autorė.

Svarbu atsiminti, kad Kūčios ir Kalėdos nėra tik gausiai patiekalais nukrautas stalas. Visų pirma tai yra šeimos šventė.

Todėl, užuot visą dėmesį skyrus maistui, reikėtų jį sutelkti į artimus žmones, daugiau bendrauti, dalintis maloniais dalykais – tuo, kas gero įvyko per metus ir ką planuojate nuveikti kitąmet, kad ir kokie, nežinomybės kupini metai mūsų lauktų.

Artėjančių švenčių proga V. Kurpienė linki daugiau dėmesio skirti savo artimiesiems, nuoširdžiam, atviram bendravimui, kad ir per atstumą, tačiau svarbu nepamiršti pasirūpinti ir savimi. „Maži pokyčiai, dėmesys sau ir nuoseklumas daro stebuklus ir be Kalėdų Senelio įsikišimo“, – šypsosi ji.