5 įkvepiančios kunigų kalbos apie meilę, tikėjimą ir švenčių prasmę

Kalėdos – ne tik šeimos, bet ir tikėjimo šventė, prasmės neprarandanti net tokiu metu, kai už lango siaučia ne pūga, o pandemija. Prisiminkime penkių žymių Lietuvos kunigų – Ričardo Doveikos, Algirdo Toliato, Kęstučio Dvarecko, Kazimiero Milaševičiaus ir Beno Lyrio mintis apie santykius, priklausomybes, kunigystės pareigą, pašaukimą ir tikrąją Kalėdų prasmę.

1. Ričardas Doveika. Apie santykius

Kunigui R. Doveikai gaila, kad šiandien jauni žmonės save nuskriaudžia eliminuodami nuostabią draugystės patirtį, o vėliau skirdamiesi taria: nesutapo charakteriai. LRT PLIUS laidoje „Išpažinimai“ jis pasidalijo mintimis apie santuokos priesaiką, kurioje užsimenama apie vargus, tačiau šiame žodyje dvasininkas mato tik pozityvų turinį: tai ne užprogramuoja bėdas, bet išlaisvina.

Priesaikoje, kuri duodama vienas kitam santuokos metu, kalbama apie tai, jog žmogus bus mylimas ir varge, ir nelaimėje. Tarsi iš karto numatoma, kad to vargo bus, jeigu jau apie tai kalbama.

Tad kokia tos priesaikos esmė? Kodėl turime kalbėti apie vargą? Pasak R. Doveikos, tai labai rimti klausimai, tačiau nėra nieko gražiau, kaip žmogus, bręstantis klausdamas.

Ričardas Doveika / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Atsakymai yra – jie yra į visus klausimus. Iškyla vienintelė problema – kiek žmogus yra drąsus priimti atsakymą, nes atsakymas įpareigoja. 21 a. galime kalbėti, kad priesaikos neturi prasmės, kad jos gali egzistuoti tol, kol pasikeičia aplinkybės.

Greito vartojimo kultūra šiandien pasiūlo greitas, neskausmingas skyrybas. Mes matome, kad į žmogaus gyvenimo tragiškiausią patirtį – skyrybų patirtį – įformintojas atvažiuoja su balionais išmargintu automobiliu, ant kurio puikuojasi reklaminis užrašas: „Neskausmingos skyrybos.“ Tiesiog džiaugsmingas įvykis“, – kalba jis.

Plačiau – lapkričio 14 d. laidos „Išpažinimai“ įraše. R. Doveiką kalbino Donatas Puslys.

2. Kęstutis Dvareckas. Apie priklausomybes

Iš kunigo K. Dvarecko lūpų – nepatogi tiesa: į priklausomybes taip giliai neklimptume, jei ne artimųjų palaikymas. LRT PLIUS laidoje „Išpažinimai“ viešėjęs dvasininkas, bendruomenės „Aš esu“ vadovas, pats nuėjęs ilgą kovos su priklausomybe kelią, kalbėjo, kad priklausomybė, kaip ir bet kuri kita liga, nesirenka nei socialinių sluoksnių, nei išsilavinimo, nei tikėjimo.

„Susirgę žmonės neretai būna kūrybingi, jautrūs ir patikėję klaidingomis išeitimis, – sako jis. – Kas neramina, kalbant apie psichinę, emocinę sveikatą mūsų krašte, – neadekvatūs žmonių lūkesčiai vieni kitiems.“

Plačiau – rugsėjo 19 d. laidos „Išpažinimai“ įraše. K. Dvarecką kalbino Donatas Puslys.

3. Algirdas Toliatas. Apie kunigystę

Kunigams svarbu neužmiršti, kad ne jie daro stebuklus, keičia žmonių gyvenimus, bet Dievas, LRT PLIUS laidoje „Išpažinimai“ sako Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios kapelionas kun. A. Toliatas. Anot dvasininko, nuostabu, jei yra, kas palydi žmogų iki šaltinio, bet reikia neužmiršti, kur link jis veda. Kliūtimis eiti link Dievo negali tapti ir stereotipai, dėl to juos svarbu laužyti, tik su didele meile.

„Kai mes kažkur einame, renkamės mokyklą, restoraną, parduotuvę, draugus ar dar kažką, dažniausiai tam įtakos tam tikri žmonės ir asmenys turi. Bet atsimenu vieną pasakojimą, kaip žmogus pasirinko savo profesiją vien dėl to, kad turėjo labai šaunų geografijos mokytoją. Pradedame nuo to, kad tai buvo nuostabus žmogus, kuris uždegė, o paskui priėjome prie pačios istorijos, paties dalyko – jei liktume tik prie žmogaus, būtų per mažai.

Jeigu tas žmogus palydi iki šaltinio, tai nuostabu ir nėra blogai, kad yra charizmatiška asmenybė, kuri palydėjo – kitaip greičiausiai žmogus nebūtų atradęs. Manau, kad reikia charizmos, tik labai svarbu tinkamu metu neužstoti.

Algirdas Toliatas 2020 m. Knygų mugėje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip būna apšildančios grupės – atvažiuoja, apšildo, bet įsivaizduokite, jei apšildo ir sako: mums patiko, neleisime tų, kurie laukia, patys viską darome, nes mums labai smagu, neužleisime scenos. Tada būtų problema. Apšildančios grupės reikia, tai padeda įeiti, bet, kita vertus, labai svarbu, kad apšildanti grupė neužmirštų, link kur veda.

Ir mums, kunigams, labai svarbu neužmiršti, kad ne mes darome stebuklus, ne mes galime pakeisti žmonių gyvenimus, bet Dievas keičia, o mes – tik tiek, kiek sugebėsime būti įrankiais“, – kalbėjo kun. A. Toliatas.

Plačiau – gruodžio 12 d. laidos „Išpažinimai“ įraše.

4. Kazimieras Milaševičius. Apie pašaukimą

LRT PLIUS laidoje „Išpažinimai“ kunigas, vienuolis K. Milaševičius pasidalijo prisiminimais apie jaunystę ir tai, kaip ragaudamas sovietų karininko duonos pajautė – pasuks tikėjimo keliu.

„Skausmingas dvejų, trieų metų kelias šiuo atveju mane privedė prie tikėjimo ir kikščionybės. Būtent čia apsisprendžiau, kad muzika bus šalia, kaip svarbi mano gyvenimo dalis, bet ji nebebus esminė, – laidoje prisiminė dvasininkas, iš pradžių svajojęs tapti muzikantu. – O čia ir yra ta kryžkelė – kas toliau? Muzika tarsi atkrenta, o be muzikos gi nieko daugiau nemoku.“

Plačiau – lapkričio 21 d. laidos „Išpažinimai“ įraše.

5. Benas Lyris. Apie švenčių prasmę

„Turėtumėm švęsti viltį. Tikros Kalėdos iš tiesų įvyko ten, kur mažiausiai buvo šventės. Buvom įpratę matyti prakartėles, kurios yra gražios, netgi romantiškos, mažiausiai primenančios tikras Kalėdas. O iš tikrųjų Kalėdos įvyko ten, kur nebuvo jokių salygų: ligoninių lovų, vandens, apskritai šiltos erdvės.

Manau, šiemet yra ypatingi metai, kai Kalėdas galime išgyventi ne tik įsivaizduodami, kaip jos atrodo, bet tikrai gebėdami taip, kaip Marija, galvoti apie kitus“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ mintimis apie šių metų Kalėdas dalijosi kunigas ir poetas Benas Audrius Martusevičius-Lyris.

Benas Lyris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis kalbėjo, kad šiemet, nors ir varžomos pandemijos apribojimų, šventės nepraras savo prasmės ir esmės. Pokalbyje kunigas taip pat pristatė savo naują knygą „Kiekvienos dienos terapija“.

Plačiau – gruodžio 19 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.