Andriaus staigmena šeimai – griūvantį kluoną pavertė Kalėdų Senelio rezidencija

Paveldėjęs močiutės sodybą ant Dusios ežero kranto, Alytaus rajone, Andrius Perlys ėmėsi darbų. Griūvantį kluoną prikėlė antram gyvenimui ir jame įrengė Kalėdų Senelio rezidenciją. Andriaus svajonė buvo jaukiai su šeima sutikti didžiąsias metų šventes. Pirmojo karantino dėka vyras turėjo daugiau laiko savo planų įgyvendinimui, o sodyba žavi ne tik namiškius, bet ir svečius.

Nėra tokių pinigų už kuriuos galėtų parduoti sodybą

Sodyba ant Dusios ežero kranto Andriui Perliui labai svarbi, joje gyveno vyro tėvas, močiutė. Paveldėjus sodybą Andrius darbus pradėjo nuo griūvančio kluono. „Mano tikslas čia buvo nieko nenugriauti, palikti taip kaip yra ir padaryti, kad čia būtų galima gyventi. Nei parduoti, nei perleisti kažkam nebuvo minties. Būna žmonės atvažiuoja ir sako, parduok. Nėra tokių pinigų, kuriuos aš norėčiau už tai gauti ir nėra tiek, kiek jūs galėtumėt sumokėti man“, – sakė sodybos šeimininkas.

Norint atstatyti griūvantį kluoną, prireikė nemažai pastangų, laiko, išmanymo, finansų, tačiau darbo rezultatu Andrius patenkintas: „Aš tai dariau šeimai, kad ji turėtų kur atvažiuoti, pabūti, bet iš to išėjo daugiau negu šeimai. Šita vieta yra ypatinga visiems, kurie į ją atvažiuoja pirmą kartą. Čia yra visai kita aura ir tėvas pasakojo, kad čia visada gyveno labai šilti žmonės ir tas noras išliko, kad būtų šilta, jauki vieta.“

Perlių sodyba / R. Katkevičienės nuotr.

Idėjų nestokojantis vyras tikina, kad sodyba traukos centru yra ištisus metus. Vasarą joje vyravo provanso stilius, buvo ir raganų rezidencija: „Idėjos gimsta viduje. Aš jau netgi matau viziją, kaip visa šita sodyba atrodys pavasarį. Netgi turiu minčių, kaip visa tai atrodys per kitas Kalėdas. Atrodo, kad gimiau su tomis idėjomis, o tai supratau, kai perkopiau 40 metų.“

Kaip tikina sodybos šeimininkas Andrius, idėjas plėtojo vienas, tačiau be draugų pagalbos ir artimųjų palaikymo, nebūtų pavykę sukurti to, kas yra dabar: „Visi žmonės, kurie čia buvo, ypač draugai, kiekvienas prisidėjo prie to. Visas šitas procesas tęsėsi nuo 2017 metų, kuomet mes su draugais pakeitėme stogą ir galima sakyt, kad visa tai įvyko per metus, pusantrų, ačiū karantinui, aš turėjau daug laiko.“

Patikėjo Kalėdų stebuklu

Kalėdų Senelio rezidencijoje visi turi sau vietą, yra Kalėdų Senio ir jo žmonos miegamasis, taip pat nykštukų ir snieguolės kambarys, prabangus valgomasis: „Daug žmonių klausia, o kiek jūs turit miegamųjų, sakau šita sodyba yra skirta daugiausia dviem šeimoms.“

Andrius atvirauja, kad šiemet šventės bus kitokios: „ Kalėdos bus stebuklingos. Netgi aš patikėjau ta Kalėdų dvasia būdamas čionai ir, iš tikrųjų, aš dabar jaučiu Kalėdas ir tikiu, kad yra senis šaltis.“

Perlių sodyba / R. Katkevičienės nuotr.

Šventinę ir jaukią atmosferą sodyboje kuria išskirtiniai daiktai, kuriuos Andriui perleido žmonės. Vyras tikina, kad jam buvo svarbu daiktams suteikti antrą gyvenimą: „ Mano visos šitos sodybos kūrimo tikslas buvo daiktams suteikti antrą gyvenimą. Visi daiktai, neskaitant virtuvės baldų, buvo pirkti sendaikčių turguje, rasti skelbimų portaluose.“

Andrius dalinasi kelių, išskirtinę dvasią sodyboje kuriančių, daiktų atsiradimo istorijomis: „Ačiū geram žmogui, kuris sakė, atvežk man saldainių vaikams ir vežkis pianiną. Instrumentu groja sodyboje apsilankę žmonės, kurie moka groti arba tą daro žaisdami vaikai.“

Dar viena interjero detalė, veikianti ir pagal paskirtį, yra patefonas. „Tai yra tėvo palikimas, aš jį radau senam garaže, pabandžiau, jis groja, aišku truputį pasenęs, bet suteikia labai didelio žavesio, romantikos vakare klausant jo“, – pasakojo Andrius.

Idėjos pateisino šeimos lūkesčius

Sodybos įrengimu Andrius rūpinosi vienas ir šeimai parodė tik tada, kai viską buvo pabaigęs. Kaip juokauja Andriaus žmona Renata, vyras viską apgalvojo iki smulkmenų ir neleido net puodelių sodybai išrinkti: „Nesidalino idėjomis, nes mėgsta stebinti, džiuginti. Sakė, kad tai yra jo projektas.“

Perlių sodyba / R. Katkevičienės nuotr.

Apie vyro Andriaus idėjas ir darbus kalbėdama žmona Renata sako, kad teko palaikyti vyro sumanymus, kitos išeities nebuvo: „Vyras su dideliu malonumu čia dirbo, tai tiesiog palaikiau jį. Andrius mėgsta daryti siurprizus, tai žinojau ir tikėjau, kad rezultatas pranoks lūkesčius, tai taip ir nutiko.“

Į šią sodybą Alytaus rajone, Simno seniūnijoje, Renata ir Andrius Perliai su vaikais atvažiuoja iš Vilniaus ir tikina, kad kelionė nebeprailgsta.

Jaunėlis Titas sako, kad tėčio įrengtoje sodyboje labai jauku, o labiausiai jam patinka žaisti su tėvais. Kaip ir visi vaikai, Titas taip pat labai laukia Kalėdų senio ir parašė jam norų kupiną laišką: „Paprašiau riedlentės, drono, auksinės plytos iš kurios galima ištraukti tikrą deimantą ir meškio. Išgirdęs Tito svajones, tėtis Andrius gražiai paaiškino, kad ne visos svajonės išsipildo akimirksniu, kartais reikia truputį palaukti.