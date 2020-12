Kada, jei ne per šventes metas pasilepinti gardžiu maistu: 10 Beatos Nicholson idėjų Naujųjų metų stalui

Švenčių metas – puiki proga pasilepinti įdomesniais, dar nebandytais gardėsiais, o kadangi šias šventes sutinkame namuose, maisto gamybai turime daugiau laiko. Pateikiame sąrašą 10-ies LRT TELEVIZIJOS laidos „Beatos virtuvė“ vedėjos Beatos Nicholson receptų, tinkančių šventiniam stalui. Idėjų ras ir mėsos, ir saldumynų mėgėjai.

1. Tortas „Kurmio kalnelis“

„Kurmio kalnelis“ – iš vokietijos atkeliavęs desertas, kurį pasigaminti išties paparasta. „Jis toks paprastas, bet kartu atrodo kitaip negu įprastiniai tortai, o jį pagaminti gali netgi vaikai“, – sako B. Nicholson.

„Torto smagumas ir populiarumas slypi tame, kad biskvitas labai greitai iškepamas, greitai padaromas ir kremas. Nereikia užsiimti formavimu, sluoksniavimu. Tortas gali būti netvarkingas, bet žavingas ir labai skanus“, – sako B. Nicholson.

„Beatos virtuvėje“ – „Kurmio kalnelis“ / Stop kadras

Reikės:

4 kiaušiniai,

1–2 bananai,

100 g sviesto,

100 g cukraus,

60 g grietinės,

1 šaukštelis kepimo miltelių,

100 g miltų,

2 kupini šaukštai kakavos,

350 g grietinėlės,

keli šaukštai cukraus pudros,

avietės.

Gaminimo būdas – laidos įraše:

2. Cukinijų užkandėlė

Cukinijų užkandėlė be acto ir be aliejaus – misija įmanoma. Ją skanu valgyti ir vieną, tačiau užkandėlė itin tinka prie silkės ar mėsos patiekalų. Išvirtą užkandėlę-mišrainę dėkite į stiklainius ir saugokite žiemai – ryški tiek spalva, tiek skoniu, cukinijų užkandėlė paįvairins žiemos švenčių stalą arba išgelbės užgriuvus netikėtiems svečiams.

„Beatos virtuvėje“ – cukinijų užkandėlė / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

700 ml apelsinų sulčių,

1 kg morkų,

1 kg svogūnų,

1 kg cukinijų,

1 kg paprikų,

3 aitrieji pipirai,

1,5 česnako galvos,

2 šaukštai druskos,

1 šaukštelis citrinų rūgšties,

2 stiklinės cukraus,

2 šaukštai krakmolo su šlakeliu vandens,

500 ml pomidorų padažo.

Gaminimo būdas –laidos įraše:

3. Netikras zuikis su paltu

Netikras zuikis su paltu arba vienas didelis kibinas – taip būtų galima pavadinti šį gardėsį, sako B. Nicholson. Įdarui ji siūlo šiek tiek neįprastus ingredientus – ne tik mėsą, morkas, pačirškintą svogūną, šoninę, bet ir tarkuotus rūgštesnius obuolius.

„Netikras zuikis labai tinkamas transportuoti. Važiuojate į svečius, išsikepate ir pirmyn“, – sako B. Nicholson. Laidos vedėja patikina – šį patiekalą su malonumu kirs net tie, kurie netikro zuikio nemėgsta.

„Beatos virtuvėje“ – netikras zuikis / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

Tešlai:

250 g miltų,

120 g sviesto,

1 kiaušinis (ir 1 išplaktas aptepti viršų),

2 kupini šaukštai grietinės,

druskos,

kmynų.

Įdarui:

1 svogūnas,

100 g šoninės arba lašinukų,

3 morkos,

500 g maltos kiaulienos,

2 obuoliai,

1 šaukštas pesto (arba šviežių bazilikų ir traiškytų česnakų),

keli šalavijų lapeliai,

druskos ir pipirų,

kmynų.

Gaminimo būdas – laidos įraše:

4. Nekeptas šokoladinis pyragas

Nekeptas šokoladinis pyragas be miltų, be cukraus, be šokolado ir „be nuodėmės“ – misija įmanoma. Gardžiam pyragui saldumo suteiks sveikesnė cukraus alternatyva – džiovintos datulės. Jas rreikėtų išbrinkti per naktį, o vėliau susmulkinti su pora šaukštų aliejaus.

Kakavinis pyrago kremas gaminamas iš trijų sunokusių avokadų ir tikros kakavos. Šiuos ingredientus dar galima pagardinti apelsinų žievele, o tada viską vėl sutrinti su kokosų aliejumi. Paruoštą kremą reikia tepti ant pyrago pagrindo ir laukti, kol pyragas sustings.

„Beatos virtuvėje“ – nekeptas šokoladinis pyragas / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

3 sunokę avokadai,

5 šaukštai kokosų aliejaus,

100 g kakavos,

100 g džiovintų datulių,

1 stiklinė graikinių riešutų,

4 šaukštai medaus,

tarkuotos apelsino žievelės,

uogų ir riešutų (papuošti).

Gaminimo būdas – laidos įraše:

5. Mėsos terinas

Jei pasigaminsite mėsos teriną – sotų mėsos sluoksniuotį, – galite būti tikri, kad jo pakaks kone savaitei. Paprastai terinas kepamas specialioje formoje, tačiau jį galima kepti ir kekso formoje ar mažose formelėse.

Mėsiškas patiekalas tikrai patiks mėsos mylėtojams, mat jame rasite visko: ir faršo, ir kepenėlių, ir šoninės, ir čoriso dešrelių. Tiesa, ruošdami šį patiekalą galite ir improvizuoti – dėti tai, ką mėgstate arba tai, ką turite šaldytuve.

„Beatos virtuvėje“ – mėsos terinas / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

1 kg kiaulienos faršo,

200–300 g triušių kepenėlių,

150–200 g šaltai rūkytos šoninės,

kelių čoriso dešrelių,

100 g džiovintų mangų,

100 g džiovintų figų,

100 g konjako,

pipirų mišinio,

aitriųjų paprikų skiedrelių,

2 šaukšteliai Dižono garstyčių,

kelios skiltelės česnako,

druskos,

šalavijų ir rozmarinų lapelių.

Gaminimo būdas:

6. Biskočiai

Per Kalėdas artimiesiems įprasta dovanoti pačių rankomis keptus imbierinius sausainius, tačiau puikia dovana galėtų būti ir klasikiniai itališki biskočiai. Tai – klasikiniai itališki sausainiai, kurių galima nusipirkti kavinėse, desertų krautuvėlėse. Tačiau ir pasigaminti juos visai nesunku, nors biskočiai paprastai kepami du kartus.

„Padarome tešlą, suformuojame kepaliukus, juos beveik iškepame, tada supjaustome ir dar kartą padžioviname. Išeina tokie saldūs, gardūs džiūvėsėliai“, – sako sausainių receptu pasidalijusi B. Nicholson.

„Beatos virtuvėje“ – itališki biskočiai / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

100 g sviesto,

120 g cukraus,

2 kiaušiniai,

šaukštelis vanilinio cukraus,

1 apelsino žievelė,

1 šaukštelis kepimo miltelių,

300 g miltų,

sauja migdolų,

sauja spanguolių,

3 šaukštai aguonų,

žiupsnis druskos.

Gaminimo būdas – laidos įraše:

7. Dianos Nausėdienės pyragėliai su grybais

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Beatos virtuvė“ viešėjusi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė papasakojo apie šeimos tradicinius žiemos švenčių patiekalus ir pasidalijo firminių pyragėlių su grybais receptu. „Kai mes juos gaminame, staiga padažnėja vyrų vizitai į virtuvę“, – sako D. Nausėdienė ir šypteli: jeigu laiku nepaslėpsi lėkštės su skanėstais, gali nutikti taip, kad šventinei vakarienei patiekalo neliks.

Pagaminti šalies prezidento Gitano Nausėdos mėgstamų pyragėlių su grybais tešlą išties nesunku, tikina pimoji šalies ponia. „Imamas kiaušinis, dedami miltai, vanduo ir minkoma tešla. Ji turi būti pakankamai minkšta. Iškočioji, padarai blynelius, sudedi įdarą, supini pynutę ir dedi į riebalus kepti. Viskas labai paprasta“, – paaiškina D. Nausėdienė.

Pagrindinė pyragėlių paslaptis – tinkamai supjaustyti grybai, naudojami įdarui. „Jeigu grybus supjaustysite pernelyg smulkiai, pyragėliai nesigaus tokie skanūs“, – įspėja recepto autorė D. Nausėdienė.

„Beatos virtuvėje“ – Dianos Nausėdienės pyragėlių su grybais receptas / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

400 g sviestinės (arba sluoksniuotos) tešlos,

500 g pievagrybių arba baravykų,

1 svogūno,

sviesto arba aliejaus kepti,

1 kiaušinio plakinio,

kmynų.

Gaminimo būdas – 2020 m. lapkričio 27 d. laidos „Beatos virtuvė“ įraše:

8. Kukuliai su rikota

B. Nicholson dalijasi greitų pietų arba vienos skardos vakarienės receptu – pasigaminkite jautienos kukulius su rikota. Rikota panaši į varškę, tik yra šiek tiek saldesnė. „Dėl jos kukuliai pavyksta minkštutėliai“, – sako B. Nicholson.

Kiti vakarienei naudojami ingredientai puikiai pažįstami lietuviams: pomidorai, svogūnas, česnakas, daržo karalienės cukinijos ir baklažanai. Daržoves B. Nichsolon siūlo pjaustyti stambiais gabalėliais. „Tai – greitasis, paprastasis pjaustymas. Kadangi viską kepame beveik valandą, per tą laiką viskas spėja suminkštėti“, – sako ji.

Rankomis suformuotus ir orkaitėn pašautus kukulius su daržovėmis apie 40 minučių kepkite maždaug iki 180–190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.

„Beatos virtuvėje“ – vienos skardos vakarienė / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

500 g maltos jautienos,

150 g rikotos,

sauja smulkių avižinių dribsnių,

5–6 česnako skiltelės,

1 didelis svogūnas,

1 cukinija,

1 baklažanas,

keli pomidorai,

ryšelis šviežių žolelių,

alyvuogių aliejaus,

druskos,

pipirų.

Gaminimo būdas – laidos įraše:

9. Pomidorienė su ryžiais

Jeigu pavargote nuo šventinių vaišių ir skrandis ieško raminamos atgaivos, pasigaminkite sriubą. „Šiltos sriubos madingos visais metų laikais“, – sako B. Nicholson. Dažnai pomidorų sriubos būna gardinamos įvairiausiais itališkais pagardais: alyvuogių aliejumi, česnakais, raudonėliu, bazilikais. Vis dėlto B. Nicholson siūlo rinktis lietuviškus skonius: sviestą, svogūnus, morką, salierą ir lietuviškus pomidorus.

Beje, laidos vedėja ragina nepagailėti aštrumo ir į sriubą įberti šiek šiek rūkytos paprikos bei aitriųjų parikų skeidrelių.

Beata Nicholson / D. Jakštaitės nuotr.

Reikės:

1 svogūnas;

kelios morkos;

1 saliero stiebas;

dvi skiltelės česnako;

sviesto;

šaukštas pomidorų pastos;

žiupsnis maltos rūkytos aitriosios paprikos;

aitriųjų paprikų skiedrelių;

sultinio;

4 šaukštai ryžių;

6–7 dideli marinuoti pomidorai;

šviežių petražolių.

Gaminimo būdas – laidos įraše:

10. Senoviniai meduoliai

„Meduolius kepdavo dar tais laikais, kai cukrus buvo tikra retenybė ir brangiausias produktas“, – sako B. Nicholon. Cukraus ji naudoja vos 3 šaukštus. Jį degina tam, kad meduoliai būtų ryškesnės spalvos. Na, o saldinti meduolius B. Nicholson pataria medumi – taip bus sveikiau, o ir meduolių skonis bus toks, koks būdavo senovėje.

Be žiupsnio druskos ir meduolių prieskonių, B. Nicholson į meduolius deda ir pipirų. „Jeigu norite – dėkite, jeigu nenorite – nedėkite. Kvapas – fantastiškas“, – sako laidos vedėja.

„Beatos virtuvėje“ – meduoliai / Laidos kūrėjų nuotr.

Reikės:

3 šaukštai cukraus,

120 g sviesto,

300 g medaus,

250 g ruginių miltų,

250 g kvietinių miltų,

2 šaukštai meduolių prieskonių,

žiupsnis grūstų pipirų,

žiupsnis druskos.

Gaminimo būdas – laidos įraše: