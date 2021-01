„Beatos virtuvėje“ – paprastas, bet itin gardus sūrio ir su odele virtų bulvių užkandis

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Beatos virtuvė“ viešėję operos solistė Ieva Prudnikovaitė ir maestro, Lietuvos simfoninio orkestro vyriausias dirigentas Modestas Pitrėnas pasidalijo savo šeimos receptu – rakletės sūrio užkandžiu su bulvėmis.

„Mes labai mėgstame sūrį. Šveicarai, kaip žinia, tikrai žymūs šiuo klausimu, tai nemažai esame išragavę. Rakletė –vienas iš mūsų favoritų“, – kalbėjo „Beatos virtuvės“ svečiai. Rakletės užkandis – žiemos sezono patiekalas, jam reikia dviejų pagrindinių ingredientų: rakletės sūrio ir virtų bulvių su lupena.

Patiekalo atsiradimo istoriją supa legenda, sako receptu pasidaliję Ieva ir Modestas. Vieną sykį valstietis netyčia pastatė sūrį per arti krosnies. Jis per naktį pradėjo lydytis. Valstietis paėmė ryte per naktį išsilydžiusį sūrį su bulve ir paragavo. Žinoma, patiekalas jam labai patiko. Taip ir atsirado šio užkandžio receptas.

Tiesa, paprastai rakletės užkandis kepamas ant specialaus akmens. Jeigu tokio neturite, patiekalą be problemų pagaminsite orkaitėje. O jeigu nerandate, kur įsigyti Lietuvoje ne itin populiaraus rakletės sūrio, užkandžiui tinka ir kitos rūšies puskietis sūris. Žemiau – receptas ir pokalbis su juo pasidalijusiais „Beatos virtuvės“ svečiais.

„Beatos virtuvėje“ – rakletės sūrio užkandis / Laidos kūrėjų nuotr.

Rakletės užkandžiui reikės:

rakletės sūrio,

su odele virtų bulvių,

grybų,

morkų,

svogūnų,

sviesto.

Gaminimo būdas – laidos įraše: