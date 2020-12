Kad gruodis Vilniuje neprailgtų – kalėdiniai maršrutai, virtualios protų kovos, šventinė vakarienė į namus

Nors šiemet šventinis laikotarpis bus kitoks – be šurmuliuojančių kalėdinių turgelių, čiuožyklų miesto aikštėse ir jaukių pasisėdėjimų kavinėse, Vilnius siūlo alternatyvių sprendimų šventiniam ūpui pakelti: virtualų žaidimą „Protų kovos. Vilniaus kalėdinis iššūkis“, savarankiško pažinimo maršrutą su audiogidu po kalėdinį Vilnių, o šventinę vakarienę kviečia užsakyti į namus iš geriausių Vilniaus restoranų.

„Šis kalėdinis sezonas tikrai neįprastas, tačiau technologijų pagalba galime toliau bendrauti, išmokti kažką naujo, netgi išbandyti tai, ko iki šiol galbūt nebandėme – pavyzdžiui, užsakyti šventinę Kalėdų ar Naujųjų metų vakarienę į namus. Kai vienos veiklos pristabdytos, galime imtis kitų ir vis tiek susikurti šventę savo namuose,” – teigia Vilniaus savivaldybės pranešime žiniasklaidai teigia Vilniaus miesto turizmo ir verslo agentūros „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Restoraną – į namus

Nors šiemet teks apsieiti be šventinių vakarienių mieste, restoranus bus galima pasikviesti į namus. „Go Vilnius“ svetainėje šventinio stalo namuose patiekalus galima išsirinkti iš įvairių sostinės restoranų.

„Užsisakyti Kūčių vakarienę, Kalėdų pietus ar Naujųjų metų vaišes galite tiek sau, tiek ir artimiesiems, su kuriais negalite būti, – juk tai gali būti labai originali dovana. Tuo pačiu tai būdas ir sau padovanoti poilsio nuo maisto ruošos bei galimybę atrasti naujų skonių, pasimėgauti profesionaliai paruoštais patiekalais. Kas sakė, kad ypatingos jaukaus restorano atmosferos negalima susikurti namuose?“, – teigia I. Romanovskienė. Pasak jos, užsakydami šventinę vakarienę miestiečiai taip pat palaikytų šiuo metu nelengvus laikus išgyvenančius miesto restoranus.

Kalėdos Vilniuje / S. Žiūros nuotr.

Virtualus protmūšis – visiems

Smagia ir įsimintina šio šventinio sezono pramoga gali tapti nuotoliniu būdu įvyksiantis žaidimas „Protų kovos. Vilniaus kalėdinis iššūkis“, kurį paruošė „Go Vilnius“ kartu su „Protų kovos“ organizatoriumi Robertu Petrausku ir jo komanda. Žaidimas, kuriame dalyvauti nemokamai galės visi norintieji, vyks tris kartus: gruodžio 13, 20 ir 30 dienomis nuo 17 valandos.

Organizatorių teigimu, dalyviai pasijus lyg tikrose protų kovose: vedėjas klausimus skaitys vaizdo transliacijos lange, o žaidžiantieji turės galimybę bendrauti, komentuoti ar diskutuoti pokalbių lange. Žadama, kad klausimai nebus sudėtingi, o smagūs – apie žiemišką Vilnių, žiemos šventes.

„Ar žinote, kur XX a. pradžioje Vilniuje čiuožinėjo miestiečiai? Kuo puošė eglutes vilniečiai? Kuo svarbus šv. Mikalojus? Nuo kada Vilniaus televizijos bokštas puošiamas lempučių girliandomis? Net jei nežinosite atsakymų į visus klausimus, smagiai praleisite laiką tarp bendraminčių“, – kviečia žaidimo sumanytojai.

Dalyvauti viktorinoje bus galima vieniems ar su šeima ir draugais. Visi žaidimai vyks gyvai ir visi žaidėjai turės tiek pat laiko atsakymams – po 30–60 sekundžių. Kiekvieną žaidimą sudarys keli turai po penkis klausimus. Užsiregistravus į žaidimą bus galima pateikti ir savo klausimų – geriausi iš jų bus užduoti per kitus žaidimus, o šių klausimų autoriams suteikti papildomi taškai.

Kalėdos Vilniuje / S. Žiūros nuotr.

Kiekvienos viktorinos nugalėtojai bus apdovanoti Vilniaus miesto įsteigtais prizais, o trijų visų žaidimų bendros įskaitos nugalėtojų lauks pagrindinis prizas – nakvynė su pusryčiais penkių žvaigždučių viešbutyje „Pacai“.

Kalėdinė nuotaika – kiekviename rajone

Rūpindamiesi, kad šventinės nuotaikos šiemet nereikėtų ieškoti toli nuo namų, Vilniaus pažinimo platformos „Neakivaizdinis Vilnius“ kūrėjai parengė visame mieste išsidėsčiusių kalėdinių eglučių sąrašą, o bendradarbiaudami su ekskursijų organizatoriais „Gatvės gyvos“ sukūrė specialų šventinį maršrutą „Kalėdinis Vilnius“ su audiogidu.

Kalėdinių eglučių sąraše galima rasti kiekvienoje seniūnijoje stovinčių šventinių dekoracijų vietas, informaciją apie papuošimus ir rekomendacijas, ką dar įdomaus galima atrasti netoliese. Kiekvienas Vilniaus rajonas pilnas įvairiausių istorijų ir netikėtų faktų, tad eglučių apžiūrėti išsiruošę miestiečiai galės geriau pažinti savo apylinkes. Vilniaus kalėdinių eglučių sąrašą su tiksliais adresais galima rasti interneto svetainėje Neakivaizdinisvilnius.lt.

Kalėdos Vilniuje / S. Žiūros nuotr.

Nemokamas maršrutas „Kalėdinis Vilnius“ su audiogidu lydės pro gražiausiai papuoštas Vilniaus senamiesčio aikštes ir gatveles. Keliautojai sužinos įdomių, netikėtų faktų apie Kalėdų istoriją ir neatsiejamus šios šventės simbolius, kai kuriuos pasakojimus papildys istorinės iliustracijos.

Pavyzdžiui, bus galima sužinoti, kur buvo papuošta pirmoji eglutė ir kaip ši tradicija pasiekė Lietuvą, kuri Vilniaus bažnyčia primena apie prakartėlės išradėją, koks šventasis laikomas Kalėdų senelio pirmtaku ir kur sostinėje galime jį sutikti. Be to, audiogidas ragins miestiečius ne tik pasyviai klausyti, tačiau ir patiems įsitraukti – kai kuriose stotelėse pasigirs klausimai ar užduotys. „Kalėdinio Vilniaus“ maršrutas driekiasi apie 3,5 km, jį įveikti bus galima per apytiksliai pusantros valandos.

Vilniečiai raginami keliauti po miestą tik laikantis visų karantino reikalavimų – tik su artimiausiais šeimos nariais, dėvint saugos priemones ir laikantis saugaus atstumo nuo kitų žmonių.