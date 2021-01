Seksualinio peizažo spalvos po 50-ies: vertėtų susikurti naujas taisykles

Ar perkopus amžiaus vidurį seksas gali būti toks pat kaip jaunystėje? „Kitoks, bet nebūtinai blogesnis“, – teigia Virginija Rimkuvienė, knygos „Man 50. Ir aš dar gyva“ autorė. Tiesa, anot jos, darniai ir ilgai kartu gyvenančios poros dažniau nei kitos susiduria su rutinos problema.

Peržengusios 50 metų ribą, moterys priverstos spręsti išties globalias dilemas. Senti oriai ar pasigražinti botulinu? Nerti į naują veiklą ar kantriai laukti pensijos pabodusiame darbe? Toliau nuobodžiauti su savo sutuoktiniu ar pasinaudoti paskutiniu šansu susirasti ką nors geresnio? Atsakymų į šiuos ir daugybę kitų klausimų knygoje „Man 50. Ir aš dar gyva“ ieško autorė Virginija Rimkuvienė, keturios jos knygos herojės ir įvairių sričių specialistai: gydytojai, psichologai, sporto treneriai, karjeros konsultantai, stilistai.

Knygos „Man 50. Ir aš dar gyva“ ištrauka

Naujos seksualinio peizažo spalvos po 50-ties

Kai kurie žmonės vis dar vadovaujasi praėjusio amžiaus seksologo Alfredo Kinsey nustatytomis „normomis“, pagal kurias vyrai seksualinio gyvenimo piką turėtų išgyventi 18, moterys – 35 metų. Neva nuo šio amžiaus prasideda nuolatinis leidimasis žemyn. Vertinant pagal tokius kriterijus, 50-mečiai turėtų jaustis net ne kalno papėdėje, o giliausioje dauboje.

Darnioms poroms lengviau

Susidūrus su pirmosiomis seksualinėmis problemomis žmones neretai apima išgąstis: „Negi mano intymus gyvenimas jau ritasi į pabaigą?“ Tačiau ilgainiui pamatai, kad procesai nėra tokie nevaldomi. Na, gal pasiekti malonumui ir prireikia daugiau laiko ar pastangų, bet dėl to tas malonumas netampa mažesnis. Taigi nurimsti, vėl pradedi mėgautis ir taip lyg netyčia nurisnoji iki 60-ies, o gal ir toliau. Laikai keičiasi. Dvidešimtmečiai jau susitaikė su mintimi, kad jų tėvai vis dar mylisi. Ateis laikas susitaikyti su tuo, kad mylisi ir seneliai.

Tyrimai rodo, kad išsaugoti visaverčius lytinius santykius lengviau sekasi ilgai kartu gyvenančioms darnioms poroms. Jų seksualinis gyvenimas primena įsibėgėjusį traukinį – ilgą laiką jis rieda tiesiog iš inercijos. Darnios poros lengviau išgyvena ir vadinamąsias seksualumo žirkles. Kuo labiau partneriai nutolę vienas nuo kito ir susitelkę į asmeninius poreikius, tuo atstumas tarp žirklių peilių didesnis. Bet jei abu partneriai atidūs vienas kito poreikiams, monotonišku virtęs seksualinis peizažas su amžiumi gali netgi įgyti naujų spalvų.

Mat ne viskas tik blogėja. Kai kurie dalykai (nors ir sunku tuo patikėti) gerėja. Visų pirma po menopauzės nebereikia saugotis nėštumo, tai moterims padeda labiau atsipalaiduoti. Be to, iš namų paprastai jau būna išėję vaikai, tad galima mylėtis drąsiai ir garsiai, be baimės būti užkluptiems ar išgirstiems.

Vyresnio amžiaus vyrai labiau linkę mėgautis glamonėmis, tad lytinis aktas tampa ilgesnis, atsiranda noro ir laiko rafinuotesniems žaidimams. „Tik sulaukusi 50 metų supratau, kiek daug mes praradome per tą laukinę aistrą, – prisipažino viena moteris, kurią kalbinau rengdama šią temą. – Jaunystėje mūsų aktas trukdavo vos 5–7 minutes. Dabar mes atrandame vienas kitą iš naujo, mokomės liesti, kalbamės ir juokaujame, dalijamės savo fantazijomis, skaitome lovoje erotines knygas, žiūrime filmus. Kartais netgi išbandome vaidmenų žaidimus. Būna, kai kurie eksperimentai, užuot sužadinę geismą, sukelia juoko pliūpsnius. Bet tai irgi savotiškai smagu.“

Taikomosios sveikatos dėstytoja iš Indianos universiteto dr. Debby Herbenick teigia, kad su amžiumi didėja ir moterų gebėjimas patirti orgazmą. „Į klausimą, ar pastarųjų seksualinių santykių metu patyrė orgazmą, teigiamai atsakė 61 proc. moterų nuo 18 iki 24 metų, 65 proc. tų, kurioms virš 30-ies, ir apie 70 proc. sulaukusių 40–50 metų“, – sako ji.

Rutina – peilis libido

Tiesa, darniai ir ilgai kartu gyvenančios poros dažniau nei kitos susiduria su rutinos problema. Kai atmintinai žinai, kaip prasidės ir kuo baigsis glamonės, dingsta aistrai būtinas netikėtumo efektas. Kad ir kaip tobulai vyras pažintų jūsų kūną ir žinotų, kokius taškus ir kaip dirginti, nuolat kartojamas tas pats veiksmas sukelia nuobodulį, o šis yra tikras peilis libido.

Jei pastebite, kad pradėjus mylėtis jūsų mintys ima klysti link nebaigtos ataskaitos ar agurkų marinavimo, akivaizdu, kad atėjo laikas išbandyti šį tą naujo. Tai gali būti vietos pakeitimas. Miškas, kopos, galinė mašinos sėdynė, viešbučio kambarys, privati pirtelė – tiks bet kas, kas privers jus ištrūkti iš pernelyg patogios miegamojo lovos ir pasijusti ne nuobodžiais sutuoktiniais, o tinkamos progos tykančiais meilužiais.

Naujumo prieskonio suteikia persirenginėjimo žaidimai. Nebūtina išsyk pirkti odinio korseto ir botago, ypač jei nesate nusiteikę vaidinti šio vaidmens iki galo. Tačiau tokie nekalti drabužėliai kaip seselės chalatas, kambarinės prijuostė, prisegamos kojinės, stiuardesės, mokytojos ar policininkės aprangos detalės akimirksniu įaudrina vyro fantaziją, nes padeda įsivaizduoti jus kaip kitą moterį ir suteikia preliudijai naujų spalvų.

Įvairovės tokiems žaidimams suteikia ir įvairūs sekso žaisliukai. Vien jų pirkimas kartu gali tapti pikantišku, įaistrinančiu nuotykiu. Lietuvoje sekso reikmenų parduotuvės daugeliui vis dar yra tabu, tačiau lankydamasi Amsterdame pastebėjau išties nemažai brandaus amžiaus, inteligentiškų porų, naršančių po tokias ir dalykiškai aptariančių vibratorių, rutuliukų, kaiščių, žnybtukų ir kitokių žaisliukų funkcijas, kokybę bei galimybes su pardavėjais taip ramiai, tarsi kalbėtų apie kokį nors virtuvinį kombainą.

O kur yra riba? Kada visi tie žaidimai jau virsta iškrypimu? Jei jums vis dar kyla tokių klausimų, akivaizdu, kad jūsų tėvai ir visuomenė kaip reikiant padirbėjo skiepydami kompleksus. Geriau paklausykite, ką apie tai sako seksualumo tyrinėtojas Sigmundas Freudas. „Seksualiniu nukrypimu galima laikyti tik gyvenimą be sekso, – teigė jis. – Visa kita – skonio klausimas. Viskas, ką darote lovoje, yra puiku ir visiškai teisinga. Svarbiausia, kad tai patiktų abiem. Jei ši harmonija yra, tai ne tik jūs teisūs, bet ir visi, kurie jus smerkia, yra iškrypėliai.“

Naujos sekso taisyklės

Garsus sekso ir santykių terapeutas daktaras Marty Kleinas įsitikinęs, kad pirmiausia reikėtų išmokti atsieti seksualumą nuo jauno, stangraus kūno vaizdo. Knygoje „Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex and How to Get It“ („Seksualinis intelektas. Ko mes iš tiesų norim iš sekso ir kaip tai gauti?“) jis apibendrino savo 30 metų darbo patirtį, daugybę ta tema atliktų mokslinių tyrimų, ir padarė išvadą, kad pakeitę tam tikras nuostatas galėtume išmokti mėgautis intymumu iki gilios senatvės.

„Daugelis iš mūsų įsivaizdavimą, kaip atrodo geras seksas ir kas tai yra seksualumas, susikuria paauglystėje ir įtvirtina jaunystėje. Tačiau šis amžiaus tarpsnis trunka pernelyg trumpai, kad tuo metu sukurtos nuostatos galėtų tapti viso likusio gyvenimo pagrindu, – teigia Marty Kleinas. – Mes keičiamės, – storėjame, plinkame, senstame, atsiranda raukšlių, ir tai yra natūralu. Tad kartu su kūno pokyčiais turėtų keistis ir mūsų seksualumo modelis. Senti yra natūralu, bet nenatūralu manyti, kad senėjimas ir seksas nesuderinami.“

Po 50-ies vertėtų ne tik išmokti kitaip žiūrėti į savo kūną, bet ir atsikratyti kitų su seksu susijusių, labiau jaunystei tinkančių stereotipų ir susikurti naujas taisykles.

4 paprasti, bet veiksmingi dr. Marty Kleino patarimai

1. Išmokite teikti seksui pirmenybę. Jaunystėje mes nuolat lekiam, skubam, turim daugybę neatidėliotinų darbų ir manom, kad pasimylėti visada spėsim, kur kas svarbiau spėti padaryti visa kita. Vyresniame amžiuje Marty Kleinas siūlo atidėti skalbimą, jei jūsų partneris nori sekso. Tai nereiškia, kad privalote visuomet sutikti, tačiau atsisakymas turėtų būti ne itin dažnas ir visada argumentuotas.

2. Nebijokite seksą planuoti. „Greitukai“ anaiptol nėra gero sekso standartas. Priešingai, ilgesnis aktas suteikia ir ilgiau trunkantį malonumą. „Sulaukę vyresnio amžiaus, žmonės jau yra patyrę, kad daugumą gerų dalykų reikia suplanuoti – pradedant gimtadienio vakarėliu, baigiant kelione, – pastebi seksologas. – Lygiai taip ir seksas – turite skirti jam laiko, kad galėtumėte iš anksto nusiteikti, pailsėti, pasiruošti.“

3. Pamirškite įsivaizdavimą, esą vyro norą mylėtis galima įvertinti pagal erekcijos tvirtumą, o moters – pagal gausią lubrikaciją. Kad ir kokius galingus erotinius signalus siųstų jūsų smegenys, kūnas ne visuomet jiems paklūsta dėl elementarių fiziologinių priežasčių – makšties drėgmę lemiančių estrogenų trūkumo ar susiaurėjusių kraujagyslių, neleidžiančių aprūpinti penio reikiamu kiekiu kraujo per akimirksnį. Nereikėtų to vertinti kaip savo bejėgystės įrodymo. Jauni žmonės taip pat turi įvairių seksualinių problemų, tačiau nemano, kad seksas – ne jiems.

4. Pasitelkite papildomą stimuliaciją. Jaudinantys filmai ar pokalbiai, erotinis masažas, ilgesnės glamonės, lubrikantų vaidmenį atliekantys aliejai – visa tai ne tik neturėtų trukdyti džiaugtis intymumu, bet ir gali tapti papildoma jaudinančia pasimylėjimo dalimi. Tiesa, jei galvojant apie papildomą stimuliaciją į galvą brukasi taurių su vynu ar net viso butelio šampano vaizdinys, geriau trinkite jį lauk. Alkoholis susilpnina ne tik vyro erekciją, bet ir moters orgazminius pojūčius.