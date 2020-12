Eglučių šviesa ritasi per Lietuvą: žaliaskarė įžiebta ir uostamiestyje

Klaipėdos Teatro aikštėje įžiebta tūkstančiais lempučių nusagstyta uostamiesčio eglutė ir šviesos instaliacija „Šiaurinė žvaigždė“, o šia proga muzikinius sveikinimus siuntė ryškiausios scenos žvaigždės iš skirtingų Lietuvos vietų.

Koncertas „Kalėdos atkeliauja į Klaipėdą“ sujungė keturias sostines: Vilnių – Lietuvos sostinę, Kauną – laikinąją sostinę, Neringą – būsimą Lietuvos kultūros sostinę ir Klaipėdą – būsimą Europos jaunimo sostinę. Šventinis skirtas visai šeimai, o ypač mažiesiems žiūrovams, todėl pirmu smuiku čia grieš specialiai į Klaipėdą užsukęs Kalėdų Senelis.

Iš Vilniaus linkėjimus siuntė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ ir LRT laidų vedėjas Ignas Krupavičius, Kauno – Linas Adomaitis, Neringos – Šeiko šokio teatras, o Klaipėda skambėjo Monikos Liu balsu. Kartu su Kalėdų eglute Teatro aikštėje nušvito ir visą kalėdinį laikotarpį iki Trijų karalių šventes lydės šviesos instaliacija „Šiaurinė žvaigždė“. Vieno žymiausių Lietuvos šviesos menininko Arvydo Buinausko instaliacija atspindi kompaso struktūrą ir nurodo pagrindines keturias pasaulio kryptis.

Tradicijos uostamiestyje nesikeičia – Klaipėdos Teatro aikštę, kaip ir kasmet, puošia tikra žaliaskarė, jau penktą kartą miestui dovanoja vis kitų klaipėdiečių šeima. Šiemet beveik 12 metrų aukščio, 1,5 tonos sveriančią eglę miestui padovanojo klaipėdiečiai sutuoktiniai Bronislovas ir Aldona Jankauskai.

Jie pasakojo prisimenantys laiką, kai tuomet dar mažą eglės sodinuką šeima įkurdino savo kieme. Anot vyro, tuomet tai nebuvo išskirtinis įvykis – eglutę pasodino kartu su visu sklype kurtu sodu.

Klaipėdos eglė / Andriaus Pelakausko nuotr.

Žaliaskarė Jankauskų kieme augo beveik tris dešimtmečius ir buvo tikras šeimos kiemo akcentas, per šventes virsdavęs ir šventine puošmena. B. Jankauskas neslėpė, kad kiek liūdna atsisveikinti su tiek metų kieme augusiu spygliuočiu, tačiau pridūrė, kad eglė jau buvo per didelė likti kieme, be to, smagu, kad žaliaskarė dabar papuošė miestą ir nudžiugins nemažai žmonių.

Ne visos šventinės dovanos klaipėdiečiams bus įteiktos gruodžio 5-ąją. Likus savaitei iki Kalėdų, teatro studija „Dulidu“ miestui bei visai Lietuvai padovanos įkvepiančią istoriją pagal Ch. Dickenso novelę „Kalėdų giesmė“. Šeimai skirto spektaklio „Kalėdų giesmė“ premjera – portale LRT.lt gruodžio 19 d., šeštadienį, 17 val.