Išmintį iš vikingų istorijos semiantis karys Benas Šimkus: bandai gyventi taip, kad patiktum savo protėviams

Daugybė žmonių šiuo įtemptu laikotarpiu ir prieš jį kaip vieną svarbių gyvenimo tikslų įvardydavo būtent ramybę, ramų gyvenimą. Karys ir kuršių vikingų istorijos atkūrimui bei tyrinėjimui daugybę laiko skiriantis vyresnysis seržantas Benas Šimkus sakosi šią laimę atradęs. Ir tai padaryti padėjo ne kas kitas, o žvilgsnis į praeitį ir pastangos suprasti protėvių dvasios, gyvenimo ritmą.

Kuo tai gelbsti gyvenant kūliais besiverčiančiame 21 amžiuje, ko įkvepia karinių misijų patirtis karštosiose vietose ir kaip ruošiamasi didžiosioms metų šventėms pagal protėvių tradicijas, B. Šimkus pasakojo portalui LRT.lt.

– Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo, įprastu metu pokalbį turbūt nuo to ir pradėtume, tačiau šiemet svarbiausia aktualija – pandemija ir su ja susiję suvaržymai. Kaip tai pakeitė jūsų gyvenimą?

– Šiek tiek pasikeitė kasdienybė. Kariuomenė dabar gyvena karantino režimu. Mes, profesionalūs kariai, dvi savaites gyvename su šauktiniais ir tada grįžtame į namus. Dvi savaites reikia gyventi neišeinant iš dalinio. Taip siekiama neatnešti COVID-19 šauktiniams.

– Kaip vertinate šią situaciją? Galbūt ji atrodo apokaliptinė? Virusas, kuris sustabdė pasaulį. Regis, prieš kurį laiką tą tik filmuose matydavome.

– Tai unikali patirtis. Apokaliptinė ši situacija galbūt yra tam žmogui, kuris niekaip negali grįžti į savo verslą ir užsitikrinti nuolatinių pajamų. Jam galbūt kiekviena diena – lyg metai. Yra ir tokių, kuriems pasikeitė tik kai kurie rutinos elementai.

Vertinant iš šono, pažiūrėjus istoriškai – panašių situacijų jau yra buvę. Gal tiesiog mes esame pradėję gyventi aktyviai – daug bendrauti, keliauti, tad ir suvaržymai labiau jaučiami. Dar visai neseniai, pavyzdžiui, mano vaikystėje, kelionė tebuvo iki kaimo. Niekur į užsienį nevykdavome. Mūsų tėvai tokiomis sąlygomis dar labai neseniai yra gyvenę.

Kita vertus, žmonėms galbūt sunku įsisąmoninti situacijos sudėtingumą. Taip, nematai lavonų gatvėse ir neturi keliasdešimties mirusių artimųjų, todėl tas pavojus atrodo labai toli. Žmogui todėl galbūt sunku įsisąmoninti tuos ribojimus kaip neišvengiamus, tad natūraliai kyla pasipriešinimas, nepakantumas. Viskas praeina.

Bet galbūt netgi galima džiaugtis, kad yra toks dėmesys pandemijai. Manau, tas sustojimas yra svarbi priežastis surasti vaistą nuo ligos, pagreitinti šio proceso baigtį. Mūsų žmonės dažnai mėgsta kaltinti savus politikus dėl prastų sprendimų, tačiau bet kokiu atveju net ir senos, stiprios valstybės imasi panašių veiksmų. Galima sakyti, visas pasaulis vienodai eina iš proto.

Problema yra kur kas sudėtingesnė, nei eiliniam feisbuko vartotojui gali atrodyti. Matydamas reakciją, suprantu, kad nė viena valstybė, nė vienas politikas šiaip sau, lengva valia nesiims tokių stabdymo veiksmų. Jeigu tai vyksta, vadinasi, yra svarbi situacija, svarbi problema.

Pandemija atskleidė bendruomenės jėgą

– Ar dėl pandemijos teko ko nors atsisakyti? Kaip tai vertinate? Nedramatizuojate?

– Turime tris dukras, kurios visos vienu metu tame pačiame kambaryje mokosi iš namų. Man galbūt net lengviau negu žmonai, kai lieku dalinyje dviem savaitėms. Būtent jai tenka tyliai vaikščioti ir taikytis prie nuotolinio ritmo, užleisti kambarius nuotoliniams šokių atsiskaitymams ir panašiai. Žinoma, pranyko tam tikros saviraiškos galimybės, kai gali drauge su vaikais nueiti į Lietuvos jūrų muziejų ar nuvesti pašokinėti ant batutų. Galiausiai vaikų gimtadieniai tapo tik uždarame rate ir draugams sveikinant nuotoliniu būdu.

Kai kas gal sakytų, kad tai rutina – viskas sukasi tik penkių žmonių rate. Bet mes ir šiaip mėgdavome leisti laiką šeimoje. Skaityti knygas, studijuoti man niekada netrukdė nei pandemija, nei karantinas.

Be abejo, išnyko viešieji renginiai, kurie lietė mūsų klubą „Pilsots“. Kita vertus, atsirado daugiau laiko ne pramoginei, o tiriamajai veiklai. Mūsų klubo nariai, kurie buvo atėję labiau dėl to, kad smagiai praleistų laiką, tai pajuto labiau. Bendruomenė nesusirenka, tik susirašo internete. Tokioms bendruomenėms kaip mūsų tai savotiškas išbandymas. Norint su žmonėmis bendrauti artimai, reikia susitikti, megzti žmogiškąjį ryšį. Kol kas viskas gerai.

Be to, kai buvo pirmoji banga ir žmonės masiškai pirko tualetinį popierių ir grikius, atsiskleidė bendruomenės pliusai: tarp mūsų yra nemažai ūkininkų ar gyvenančiųjų kaime, tad pradėjome pirkti vieni iš kitų, dalytis internete. Bendruomeniniai ryšiai šiuo atveju labai pasiteisino.

– Tam tikra prasme bendruomenės vaidmens svarba priminė anų laikų? Juk išlikimą anksčiau ir reiškė priklausymas bendruomenei.

– Be abejo. Panašių pandemijų būdavo ir senesniais laikais. Bendruomenės tada buvo svarbios. Žmonės vieni kitus paremdavo ir laidojo vieni kitus, pavyzdžiui, maro metais. Dabar žmonės, kurie yra susiję kraujo ar kitais ryšiais, yra pasibarstę. Jie galbūt susisiekia per socialinius tinklus, bet tuo ir apsiriboja. Tačiau, jeigu žmones sieja ne tik tai, bet ir daugiau dalykų – grįžtama į tas pirmykštes būsenas, kai atsiranda savitarpio pagalba, artimas bendravimas. Tokiomis situacijomis tas labai gelbsti.

Gyvoji istorija tapo gyvenimo būdu ir leido atrasti dvasinę pusiausvyrą

– Jūsų hobis ar gyvenimo būdas įdomus, nedažnas. Kuršių genties istorijos, rekonstrukcijos ir kultūros populiarinimu užsiimate ilgokai – daugiau nei dešimtmetį. Kas išlaiko dėmesį?

– Turbūt apie 15 metų tuo domiuosi. Rekonstrukcija, gyvoji istorija yra labai universalus pomėgis. Čia atsiskleisti gali ir tie žmonės, kurie domisi pačia istorija. Taip pat tai pritraukia tuos žmones, kuriems įdomi kraštotyra, kurie turi kolekcionavimo gyslelę ir gali atkurti gražius rekonstrukcinius daiktus, surinkti juos į komplektus. Taip pat traukia sportininkus, amatininkus, istorinės kulinarijos gurmanus.

Šios veiklos žavesys ir yra tai, kad kai susirenka tokie skirtingi žmonės, keičiamasi įvairiapuse patirtimi. Ji visa kitokia, nei visuomenei yra įprasta. Atrodytų, aukštesnio lygio. Kiekvieni metai vis kitokie – kitokie eksperimentai, kitokie išragauti patiekalai, radiniai, žygiai, kovos. Tai nėra baigtinis procesas, bet jis pats žavus.

Galiausiai per tiek metų nusistovi tam tikros bendruomenės tradicijos – žmonės pas mus ir tuokiasi, ir vaikų vardynas rengia, vyksta kalendorinės šventės. Tai tampa tarsi neatsiejamu gyvenimo būdu. Kai žinai, kad artėja lygiadienis ar Kalėdos, gali jas švęsti prasmingiau. Paprasto komercinio šurmulio ir taip netrūksta. Žmonės atranda dvasinę pusiausvyrą. Istorinė karyba, mitologija, senieji tikėjimai leidžia pajusti, kad nėra pradžios ir pabaigos, kad sukasi ratas. Ir aš jį suku toliau. Kažkas suks po manęs. Bandai gyventi, kad patiktum savo protėviams.

– Ar dabar jau ruošiatės Kalėdoms?

– Be abejo. Žmonės, kurie pas mus užsiima aludaryste, kalėdinį alų jau užraugę, jis fermentuojasi. Jau nusistovėjo ir midus, kurį vasarą darėme šiai šventei. Yra tradicinė ruoša, maisto produktai. Šios Kalėdos bus lokalios, šeimos rate, tad šįkart didelės ruošos nėra. Anksčiau ruoša buvo didesnė – bendruomenė didelė, žmonės atvyksta iš toliau, reikia planuoti, kas kur apsistos, ieškoti didesnių sodybų, sukrauti laužavietes ir panašiai. Paprastai per šventes prikeldavome ir kokį dar nebandytą istorinį receptą.

– Taigi pasiruošimas būdavo ilgesnis nei ruošiantis Kalėdoms šiuolaikiškai?

– Taip. Pavyzdžiui, midui, kurį ruošiau Kalėdoms, reikia išsistovėti kuo ilgiau. Jau vasarą jį dariau galvodamas, kokio skonio jis bus per Kalėdas. Pavasario lygiadienį darysiu tą, kurį gersiu trumpiausią naktį. Kalendorinių švenčių ratas suformuoja įpročius. Pavyzdžiui, per rudens lygiadienį kaime pjauname kiaulę ir jau galvojame, ką dėsime į šaldiklį Kalėdoms. Skerstuvės vyksta du kartus per metus. Midus daromas likus pusei metų iki šventės, aludariai alų daro prieš mėnesį.



– Atrodo, į tai reikia įdėti daug širdies, minčių, susikaupimo, tačiau vikingai daugelio sąmonėje yra įsitvirtinę kaip žiauri gentis. Kaip visa tai dera ir kodėl gilinatės būtent į šią gentį?

– Nemažai prisideda ir gajūs stereotipai, kurie visus to laikotarpio aprašytus įvykius sutraukia į vienį. Tada ir susidaro įspūdis, kad buvo tik žudynės ir ištisiniai vienas kito gaudymai, pjovimai. Tai šiek tiek iškreipta. Taip, plėšikavimas kaip verslas, vikingavimas kaip kultūra kelis šimtus metų buvo pagrindinis ekonominis vikingų bendruomenių variklis, taip pat ir kuršių. Bet žmonės lygiai taip pat paliko įspūdingą materialinę kultūrą, užrašytus mitologinius dalykus ar ženklus sakytinėje tradicijoje. Tai rodo, kad jie buvo gilios minties žmonės, aukštos kultūros. Jų ir menas buvo gana aukšto lygio – juvelyriniai dirbiniai, ginklakalystės šedevrai. Tai nedera prie tų bukų, piktų barbarų paveikslo.

Archeologiniai duomenys rodo, kad mes turėjome tikrai aukštą civilizacijos lygį. Įdomu išbandyti tas praktikas savo kailiu, pamėginti perprasti protėvių mąstyseną, kaip jie galėjo būti ir dvasingi, ir kariai, kaip derėjo toks paprastas suvokimas apie gyvenimą ir mirtį, kai nėra sudėtinga pačiam mirti ir žudyti, bet tuo pat metu stengiamasi kurti grožį. Tai ir sudėtinga tyrimų sritis, ir nesudėtinga.

Be to, nemanau, kad žmonės labai keičiasi. Kiek skaitau apie senovę, kai kuriuos dalykus atpažįstu ir dabar. Jeigu mes atsirinksime tik kriminalines kronikas, taip pat matysime aibę žiaurumo, sadizmo. Jeigu tik tokios žinios išliks, ateities kartos spręs atitinkamai. Lygiai taip pat mes pastebime ir kultūrą, kitokį bendravimą. Nemanau, kad viduramžiai buvo vien tamsūs.

– Ar tai, ką atrandate tyrinėdamas istoriją, praturtina asmenybę? Ar ką nors pritaikote savo gyvenime priimdamas sprendimus, formuodamas savo elgesį, gyvenimo filosofiją?

– Kiek stengiuosi suprasti senąjį tikėjimą, mitologiją, gyvenimo ritmą, savyje matau pokyčių. Pirmiausia atsiranda savęs kaip natūralios gamtos dalies vertinimas. Aš nesu aukščiau ar tobulesnė gyvybės forma nei visas likęs pasaulis.

Tais momentais, kai gyvenime teko atsidurti pavojingesnėse situacijose, supratau, kad esu atradęs ramybę dėl mirties klausimo. Kai giliniesi į protėvių mąstyseną ir matai, kad žmogui išeiti į kitą pasaulį nebuvo labai didelė tragedija, natūraliai suvoki, kad šis gyvasis pasaulis yra akimirka, palyginti su amžinybės ratu. Vienokia ar kitokia forma vis tiek atsidursi pas protėvius.

Gyvenimas tokiu ritmu teikia ramybę. Tu tiesiog seki tuos einančius metus, neskaičiuoji gimtadienių, gyveni kalendorinių švenčių ritmu, prisimeni protėvius ir ne tik per Vėlines kalbi jiems, žinai, kad kada nors prisidėsi.

Tas fatalizmas nėra kaip psichinis sutrikimas, kad tu esi nuolat niūrus ir galvoji, kad ryt mirsi. Tai labiau baimių atsikratymas. Aš gyvenu labai ramiai ir labai paprastai žiūriu tiek į gyvybės prasidėjimą, tiek į jos nutrūkimą. Kiekvieną gyvą padarą vertini kaip pats save. Kiekvienas turi savo vietą. Kiaulė turi teisę būti suvalgyta, o kai aš kada nors mirsiu, būsiu suvalgytas kitų aplink esančių gyvūnėlių.

Netiki pastangomis vaiką išauginti pagal tėvų sugalvotą modelį

– Turite tris dukras – Symantę, Gailę ir Daugvilę. Turbūt šie vardai parinkti neatsitiktinai?

– Kiekvieno vaiko gimtuvėms ruošėmės sekdami visų senųjų tradicijų padiktuotais patarimais. Vardai parinkti atsižvelgiant į aplinkybes, kokiomis gimė ir koks tas vaikas. Vardynos vyksta vaikui sustiprėjus, laukiama, kol sukanka mėnuo. Iki tol vaikas būna „be vardo“.

Symantės vardas reiškia „mantos atėjimą“. Tada sulaukėme finansinio pagerėjimo, rimtesnių dovanų ir įžvelgėme gražių ekonominių scenarijų. To linkėdami ir jai parinkome tokį vardą. Tai iš tiesų matyti ir jos charakteryje.

Gailė kildinama iš „stiprus“. Augalai gailiai turi labai stiprų kvapą. Ir Gailė buvo labai stipri, stipriai rėkė per vardynas. Tokia ji ir yra – daug jodinėja, leidžia laiką lauke.

Daugvilė yra daug vilčių teikiantis vaikas. Tuo metu buvo daug pokyčių, mes kraustėmės, keitėme gyvenamąją vietą, buvo nežinomybės dėl ateities – kraustėmės iš Vilniaus į Klaipėdą. Tokiomis aplinkybėmis atsiradęs vaikas teikė mums vilčių, kad apsistosime, rasime savo lizdą, tam vaikui atrasime vietą. Ir ji tokia – labai rimta, savotiška mergaitė.

Stebėjome tiek nėščios žmonos būsenas, tiek jau kai gimė vaikas, kaip elgėsi gimimo metu, kas vyko aplink ir su juo iki vardynų per tą pirmąjį mėnesį. Tikrai ne dėl sąskambio, kaip kartais duoda lyg gyvūnėliui. Nors ir tokių reikia.

– Šiuo metu yra daug įvairių vaikų auginimo filosofijų. Kai kurie tėvai nuo pat gimimo ugdo genijus. Koks jūsų požiūris?

– Pro mus ateina tūkstančiai šauktinių ir kiekvienas žmogus manosi esąs kone stebuklas. Nė velnio. Yra keli asmenybių tipai ir jie visi yra panašūs. Vieni dominuojantys ekstravertai, kiti intravertai, tačiau daugiau ar mažiau žmonės yra panašūs kaip asmenybės.

Vystymosi sąlygos yra labai svarbu, bet jos nėra lemiančios. Labai daug gyvenime prastai pradėjusių žmonių tampa garsiais mokslininkais ar menininkais, verslininkais, o daug žmonių, turinčių puikias sąlygas, nieko ypatingo nepasiekia.

Mudu su žmona ta istorija ir baltiškąja filosofija esame tiesiog persisunkę, tačiau nebandome to primesti vaikams. Mūsų vyriausioji Symantė animuoja, kuria personažus kompiuteriu ir tai daro gana profesionaliai. Vidurinioji jodinėja, o mažoji groja būgnais ir klausosi metalo, nors yra maža. Tai jų pasirinkimai.

Mes, kaip tėvai, savo gyvenimo būdu tiesiog rodome, kaip gyvename, ir tikimės, kad joms galbūt su nostalgija tai kada nors iškils kaip gražus prisiminimas. Bet netikiu pastangomis vaiką išauginti pagal tėvų sugalvotą modelį. Manau, planuoti pagal savo paveiksliuką ir diegti tai vaikui – neteisinga.

Mes tik galime juos pakreipti, įdiegti bazinius dalykus – elgtis teisingai, nemeluoti, gerbti vyresnius, protėvius. Visa kita apaugs jų pačių patirtimi, gyvenimo filosofija. Dar persūdysi savo baltiškąja filosofija ar verslo planu, ir išvis to atsisakys. Juk matome, kad pasitraukia net karališkosios šeimos atstovai.

Apie patirtį Irake

– Yra buvę, kaip ir pats sakote, pavojingų išgyvenimų karo tarnyboje. Jūsų bazė Irake buvo apšaudyta. Ką palieka tokia patirtis, kai supranti, kad galbūt mirtimi grasinusį apšaudymą aplenkėte keliomis valandomis?

– Į situaciją žiūrėjome natūraliai. Mintys koncentruojasi į užduotis. Tuo metu tu negalvoji apie egzistenciją ar kas bus dabar, nes nukrito raketa. Galvoji, kaip nepasiklysti, būti ten, kur turi būti, ir daryti tai, ką turi daryti. Atlieki kario darbą. Bijoti nebūna kada, o paskui – per vėlu.

Viskam praėjus gali tai aptarti, verda įspūdžiai. Vėliau jie nuslūgsta, tada galbūt ir pagalvoji: „O kas, jeigu?..“

Reikia nepamiršti, kad mes kiekvienas rizikuojame kasdien. Gal net labiau nei mes misijose. Kiek yra žmonių, mirštančių nuo visokių siaubingų virusų, o kokios kriminalinės suvestinės… Mes kiekvieną dieną gyvename šalia kitokios moralės žmonių, šalia nelaimingų atsitikimų, bet nevertiname savęs kaip didvyrių, nes mums tai natūralu.

Kai vyksti į pavojingesnį ruožą, tai darai sąmoningai. Tik tas momentas skiria karį nuo kasdien rizikuojančio civilio.

Žinau, kad yra žmonių, kurių patirtis – kur kas sudėtingesnė. Kiekvienas turime giminaičių, pažįstamų, kurie tarnavę, kariavę.

Jeigu būčiau netekęs artimų draugų ar ne visi būtume iš ten grįžę, galbūt būtų kitaip. Bet mums viskas baigėsi gerai.

Pirmomis dienomis galbūt kiek nejauku, kai žinai, kad pasikartos stipresni smūgiai ir tu nieko, žemės vabale, nepadarysi. Gali būti koks nori kietas. Gali kūliais verstis.

– Jeigu prireiks, ateityje dar tam ryžtumėtės?

– Jeigu bus galimybė – kodėl ne? Žmonės važiuoja įgyti patirties ir praktikos. Aš jaučiu, kad grįžtu su gilesne patirtimi ir galiu ją perduoti kitiems kariams. Pavyzdžiui, jauniems kariams svarbu, kad seržantas yra kažkur buvęs. Jie klausosi įdėmiau. Matau tai kaip galimybę geriau treniruoti kolegas, pasidalyti patirtimi apie užsieniečių darbą.

Esu buvęs Irake, Ukrainoje, neskaitant komandiruočių užsienyje. Bet, kaip sakiau, situacijų gali nutikti visur. Pavyzdžiui, Nemenčinėje ruošdamiesi misijai Irake važiuodami pamatėme avariją, paaiškėjo, kad ten buvo šauktinė karė. Mes ruošėmės vykti į karštąjį tašką, o mūsų karys žūsta čia pat, Lietuvoje.

Kai vyksti į karštąjį tašką, imamasi atitinkamų apsaugos priemonių, tai kartais padaro tą vietą net saugesnę nei šiaip. Mano nuomone, net ir kare saugiausias asmuo – karys, kad ir kaip paradoksaliai atrodytų. Civilis gali neatsargiai pasielgti ir nukentėti. Mes dažniausiai nukenčiame kasdienėse situacijose – neatsargiai pasielgiame, nukrintame nuo kur nors.