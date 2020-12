Kodėl mandarinai siejami su Kalėdomis, kuo jie naudingi moterims ir kodėl geriau nevalgyti kilogramais

Aromaterapijoje mandarinų eterinis aliejus naudojamas siekiant sumažinti nemigą, nusiraminti. Kalbama, jog jis pasižymi antibakterinėmis savybėmis, todėl gelbsti gydant aknės pažeistą odą. Žinoma, mandarinų kvapas neatsiejamas ir nuo Kalėdų. Visgi juos verta girti ne tik dėl kvapo. Mandarinai – nekaloringas, tačiau labai naudingas užkandis, kai kurių vertingų medžiagų kiekiu lenkiantis kitus citrusus.

Žiemą itin reikalingo vitamino C šaltinis

Mandarinai – sveikas ir nekaloringas užkandis. 100 g vaisių (apytikriai tiek sveria du nedideli mandarinai) vidutiniškai turi 50 kcal. Ir nors kalorijų kvapniajame vaisiuje nedaug, mandarinuose gausu organizmui naudingų medžiagų.

„Pirmiausia mandarinai pasižymi didele vitamino C koncentracija. Paprastai skaičiuojama, jog vienu kartu suvalgomi keturi nedideli mandarinai, t. y. maždaug 200 g porcija. Suvalgę keturis mandarinus, gaunate net 88 proc. rekomenduojamos paros normos vitamino C.

Kaip žinia, vitaminas C itin reikalingas žiemą. Tai – vienas reikšmingiausių natūralių antioksidantų, kovojančių su priešais mūsų organizme. Vitaminas C stiprina imunitetą, padeda geriau pasisavinti geležį (tai lemia geresnius hemoglobino rodiklius), skatina odos sveikatai palaikyti reikalingo kolageno gamybą. Vitaminas C skatina žaizdų gijimą, saugo ne tik nuo peršalimo, bet ir nuo artrito, neurodegeneracinių ir kitų ligų“, – portalui LRT.lt sako dietistė, mitybos specialistė Vaida Kurpienė.

Internete galima rasti teiginių, jog mandarinai itin naudingi moterims, mat gali būti, kad juose esančios naudingos medžiagos lengvina menstruacijas. Anot V. Kurpienės, moksliškai tai nėra įrodyta, tačiau iš dalies galėtų būti siejama su mandarinuose esančiu vitaminu C.

„Teigiama, jog didesnis vitamino C kiekis gali šiek tiek palengvinti menstruacijas. Pavyzdžiui, persinės citrinos (lot. Citrus latifolia) sultys kaip natūralus flavonoidų šaltinis buvo naudojamos tarsi alternatyvus vaistas nuo uždegimo, galintis padėti per didelius menstruacinius kraujavimus. Visgi didelių pokyčių tikėtis nevertėtų.

Kaip žinia, mandarinuose taip pat gausu antioksidantų, tarp jų – ir vitamino C, tad šis vaisius irgi pasižymi uždegimo slopinamuoju poveikiu. Vis dėlto mokslinių tyrimų, patvirtinančių, jog mandarinai gali lengvinti menstruacijas, neaptikau“, – komentuoja V. Kurpienė.

Pasak jos, dėl savo sudėties mandarinai labiau tinkami kaip užkandis, padedantis numalšinti priešmenstruacinio sindromo (PMS) metu atsirandantį angliavandenių poreikį. „Mandarinuose gausu vandens, vitamino C ir cukrų, todėl jie puikiai tinka norint numalšinti angliavandenių poreikį. Tiesa, reikėtų nepamiršti saiko“, – sako V. Kurpienė.

Naudingi besilaukiančioms moterims

Mandarinuose taip pat aptinkama vitaminų E, B6 ir B12, folio rūgšties, mikroelementų kalcio ir magnio. „Vitaminas B6 padeda virškinti baltymus, gerina smegenų veiklą, padeda subalansuoti lytinių hormonų veiklą. Folio rūgštis reikalinga organizmo augimui ir vystymuisi, itin naudinga besilaukiančioms moterims, nes padeda išvengti kūdikio nervinio vamzdelio defektų.

Kalcis stiprina kaulus, raumenis, dantis, taip pat mažina riebalų kaupimąsi organizme ir spartina medžiagų apykaitą. Magnis padeda palaikyti normalų širdies ritmą, apsaugo nuo aterosklerozės, stiprina imunitetą“, – mandarinuose esančių maisto medžiagų naudas vardija V. Kurpienė.

Dietistė priduria, jog mandarinai pasižymi dideliu antioksidantų flavonoidų kiekiu. Jų mandarinuose net kelis sykius daugiau nei apelsinuose. „Mandarinuose esantys flavonoidai naringeninas, naringinas, hesperetinas, ksatinas bei liuteinas saugo organizmą nuo lėtinių ligų atsiradimo, stiprina sveikatą.

Mandarinuose taip pat gausu antioksidanto hesperidino, jo šiame vaisiuje daugiausia iš visų citrusų. Ši medžiaga ypač suintensyvina vitamino C veikimą ir skatina kolageno gamybą. Kaip žinia, kolagenas reikalingas odai: ją skaistina, stangrina. Per šildymo sezoną tai ypač svarbu, nes sausas oras blogina odos būklę“, – paaiškina V. Kurpienė.

Beje, 100 g mandarinų yra 3 g skaidulų. Jos naudingos virškinimo sistemai, suteikia sotumo jausmą, gerina medžiagų apykaitą, pažymi dietistė.

Gali turėti įtakos vaistų poveikiui

Tiesa, kad ir kokie naudingi būtų mandarinai, juos reikėtų valgyti saikingai, primena V. Kurpienė. „Beveik pusę mandarinuose esančių kalorijų sudaro natūralūs cukrūs ir tik nedidelį kiekį – baltymai, todėl šį natūralų gamtos desertą valgyti kilogramais nebūtų pats geriausias pasirinkimas“, – sako dietistė. Anot jos, per dieną nereikėtų suvartoti daugiau kaip 200–300 g mandarinų.

Skanauti mandarinų ypač atsargiai turėtų žmonės, besiskundžiantys padidėjusiu skrandžio rūgštingumu, sergantys skrandžio opalige, kenčiantys nuo rėmens.

Kai kada mandarinų nerekomenduojama valgyti ir vartojant tam tikrus vaistus, dažniausiai skirtus širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti. Mandarinai gali turėti įtakos vaisto poveikiui – jį slopinti arba sustiprinti, įspėja V. Kurpienė. Apie tai vaistus vartojantį asmenį turėtų įspėti medikamentus skiriantis gydytojas.

Mandarinų nerekomenduojama valgyti ir citrusams alergiškiems žmonėms. „Paprastai alergija citrusiniams vaisiams pirmiausia pasireiškia burnos ertmėje: prasideda dilgčiojimas burnoje, liežuvyje, skruostuose, gerklėje, burnoje atsiranda žaizdelių. Gali imti ašaroti akys, prasidėti vėmimas, viduriavimas, kamuoti pilvo spazmai, atsirasti komplikacijų kvėpavimo takuose“, – alergijos simptomus vardija V. Kurpienė.

Žievelę pataria ne tik nulupti, bet ir nuplauti

Bent jau kol kas mandarinai Lietuvoje dideliais kiekiais neauginami ir į parduotuvių lentynas atkeliauja iš šiltųjų kraštų. Bene daugiausia mandarinų Europoje eksportuoja Ispanija. 2018–2019 m. sezonu čia buvo nuskinta maždaug 2,4 mln. tonų mandarinų.

Ne paslaptis, jog siekiant, kad vaisiai kuo ilgiau išliktų švieži, jie purškiami įvairiais chemikalais. Dalis jų gali būti kenksmingi organizmui, pažymi V. Kurpienė.

„Paprastai mandarinai apdorojami pesticidais ir vašku. Šios konservuojančios medžiagos apsaugo vaisius nuo gedimo, tačiau gali būti kenksmingos organizmui. Vienas dažniausiai citrusiniams vaisiams apdoroti naudojamų pesticidų – imazalilas. Vartojamas didesniais kiekiais, jis gali būti kancerogeniškas žmonėms, todėl imazalilo naudojimas yra ribojamas“, – atkreipia dėmesį V. Kurpienė.

Siekiant pašalinti ant citrusų po eksportavimo likusius chemikalus, geriausia prieš valgant vaisius kruopščiai nuplauti karštu vandeniu, pataria dietistė. „Žinoma, taip pat galima rinktis ekologiškus vaisius, jie nėra apdorojami pesticidais“, – sako V. Kurpienė.

Ekologišku būdu užaugintus mandarinus verčiau rinktis ir norint kokiu nors būdu vartoti mandarino žievelę, pavyzdžiui, ruošti žievelių nuovirą.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis mandariną?

Skaniausi ir vertingiausi savo maistinėmis savybėmis mandarinai yra sezono metu, t. y. nuo lapkričio iki sausio mėnesio. Būtent dėl trumpo sezono, sutampančio su žiemos švenčių laikotarpiu, mandarinai neretai siejami su Kalėdomis.

„Mandarinų sezonas truks artimiausius porą mėnesių, todėl dabar pats geriausias metas juos valgyti. Šiuo metu net galima užuosti, kad mandarinų kvapas – intensyvesnis. Beje, uoslė labai padeda sprendžiant apie produkto vertę“, – sako V. Kurpienė.

Paprastai parduotuvių lentynose galima rasti ne vieną rūšį mandarinų. Vieni populiariausių – mandarino ir apelsino hibridu vadinami klementinai (lot. Citrus clementina). Anot V. Kurpienės, maistine verte ir naudingųjų medžiagų kiekiu mandarinai ir klementinai yra panašūs, tačiau šiek tiek skiriasi jų skonio savybės.

„Tiek mandarinuose, tiek klementinuose randamas panašus kalorijų, cukrų, skaidulų, makroelementų ir provitamino A karotinoidų kiekis. Tiesa, klementinai turi žymiai daugiau vitamino C. Pavyzdžiui, viename vidutinio dydžio mandarine randama apie 20 mg vitamino C, o klementine – apie 36 mg, atitinkamai 34 ir 60 proc. rekomenduojamos paros normos.

Labiau šios mandarinų rūšys skiriasi ne sudėtimi, o skonio savybėmis. Klementinai yra patys saldžiausi, skirtingai nuo kitų rūšių mandarinų ar apelsinų, jie būna be sėklų, lengvai lupasi, išsiskiria savo dydžiu – yra patys mažiausi“, – sako dietistė V. Kurpienė.

Klementinus galima atskirti ir pagal spalvą – jų žievelė sodrios oranžinės spalvos, yra plonesnė už mandarinų žievelę, o savo taisyklinga apvalia forma klementinai primena nedidelius apelsinus.