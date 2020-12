Ar galima transplantuoti COVID-19 sergančio asmens organus ir ar nuo lietaus sušlapusi kaukė tebesaugo?

Duomenų, kad naujuoju koronavirusu buvo kada nors užsikrėsta per maisto produktus ar jų pakuotes, nėra, bet virusas gali nusėsti ant paviršių, tad vis tiek parsinešę namo maisto turime jį dezinfekuoti. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ gydytojas Valdas Pečeliūnas atsakė į klausimą ir apie galimybę panaudoti COVID-19 sergančiojo organus transplantacijai – tai jokiu būdu negalima.

„Klauskite daktaro“ laidose aptariamos pačios svarbiausios temos apie naująjį koronavirusą, analizuojama pati naujausia turima informacija, tačiau kai kurie žiūrovams rūpimi klausimai lieka neaptarti, atkreipia dėmesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, laidos vedėjas Alvydas Unikauskas. Laidos komanda vis suburia specialistus, kad į kilusius klausimus būtų atsakyta kvalifikuotai.

Ar didesnė tikimybė „išdeginti“ virusą plaunant rankas labai karštu vandeniu?

„Rekomenduojama rankas plauti kūno temperatūros arba vėsiu vandeniu, kadangi karštas vanduo pažeidžia odą“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento atstovė Galina Zagrebnevienė.

Ar tikrai nesiskiepyti rusiška vakcina? Kodėl ja nepasitiki visas pasaulis?

Pasak Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų gydytojo hematologo Valdo Pečeliūno, ja nepasitikima dėl to, kad apie rusišką vakciną niekas dar nežinoma – ji buvo patvirtinta ribotam naudojimui, daugiausia – jėgos struktūrose.

„Efektyvumo ir saugumo duomenų iš tiesų labai trūksta, atrodo, rugpjūčio mėnesį buvo pradėtas didelės apimties trečios fazės tyrimas, planuojama įtraukti 40 tūkst. žmonių. Kai bus išanalizuoti rezultatai, įvertinti atsakingų institucijų, tada galėsime atsakyti į klausimą, ar saugu, efektyvu skiepytis rusiška vakcina.

Šiuo metu ne vien šita vakcina – yra kelios ir kinų vakcinos, patvirtintos ribotam naudojimui neatlikus viso ištyrimo. Todėl žmonės, kurie jomis skiepijasi, prisiima visą riziką, kad vakcina gali būti ir neefektyvi, ir nesaugi“, – pasakoja pašnekovas.

Neverta rizikuoti ir tyčia susisargdinti kokia nors užkrečiamąja liga, nes niekas nežinome, ką sukėlėjas nuveiks organizme, koks bus atsakas į šitą sukėlėją.

Ar visi į priimamąjį atvykę pacientai iš pradžių izoliuojami?

Šiuo metu prieš guldant ligonį visi testuojami dėl COVID-19. Kaip sako V. Pečeliūnas, yra rizika, kad dalis užsikrėtusiųjų gali patekti į ligoninę, nes iki testo atsakymo gali praeiti nuo dviejų iki septynių ar net daugiau dienų.

„Padarius testą vakar kontaktą turėjusiam žmogui ir susirgusiam COVID-19, bus neigiamas atsakymas, jis pateks į ligoninę, bet už dienos ar dviejų parų jis gali pradėti skleisti virusą. Tokie atvejai, deja, jau atsitinka“, – pažymi jis.

Kada realiausia, kad vakcina pasieks Lietuvą?

„Vertinama, kad vakcina turėtų pasiekti Europos Sąjungą pirmą, vėliausiai – antrą kitų metų ketvirtį. Kas yra labai svarbu – Europos Sąjungos institucijos pabrėžia šalių lygybės principą, vadinasi, didesnė, turtingesnė šalis neturėtų gauti vakcinos anksčiau negu mažesnės ar neturtingesnės šalys. Šiuo atveju, manau, kad Lietuvai labai pasisekė, nes nesant Europos Sąjungoje, manau, vakcinos prieinamumas būtų šiek tiek blogesnis“, – mintimis dalijasi hematologas.

Esu jauna, sveika ir stipri. Bijau koronaviruso, bet kartais galvoju – gal geriau specialiai susirgti, greičiau persirgti ir ramiai gyventi su antikūnais kraujyje. Kaip manote?

G. Zagrebnevienė tikina – tikrai neverta, nes ir jauni, ir sveiki gali susirgti sunkiomis ligos formomis. Net ir būdami jauni, sveiki negalite būti tikri, kad organizmas pasielgs tinkamai.

„Gal jis sukels citokinų audrą ir t. t. Iš tikrųjų neverta rizikuoti ir tyčia susisargdinti kokia nors užkrečiamąja liga, nes niekas nežinome, ką sukėlėjas nuveiks organizme, koks bus atsakas į šitą sukėlėją“, – perspėja ji.

Ar saugu būti kraujo donoru per pandemiją?

Duodami kraujo donorai neabejotinai susitinka su kitais žmonėmis, tačiau V. Pečeliūnas patikina – skiriamas ypatingas dėmesys donoro saugumui. Gydytojai pasitinka donorus su visa apranga, visiškai apsisaugoję nuo viruso perdavimo; gydymo įstaigose ir donorų centruose darbuotojai testuojami, be to, gydymo įstaigose ventiliacijos reikalavimai yra aukštesni negu šiaip patalpose.

Tokiomis aplinkybėmis viruso plitimas tikrai minimalus. Pažymėtina ir tai, kad pandemija nėra laikotarpis, kai nebereikia kraujo – kraujas iš tikrųjų gelbėja gyvybes.

Kiek laiko reikia bendrauti su žmogumi, kad užsikrėstum koronavirusu? Ar galiu su kaimynu kilti vienu liftu?

Nustatyta, kad ilgiau nei 15 minučių mažesniu negu metro atstumu bendraujant su COVID-19 sergančiu žmogumi nedėvint apsaugos priemonių užsikrėsti rizika didelė. Jeigu lifte yra besimptome ligos forma sergantis asmuo ir jis garsiai kalbės, dar nusičiaudės, tikimybė, kad aplinkiniai įkvėps aerozolio, yra didžiulė, kalba G. Zagrebnevienė.

Ar maisto pirkimas internetu ir pristatymas į namus tikrai saugesnis nei apsipirkimas parduotuvėje? Juk nežinau, nei kas surinko, nei kas supakavo, nei kas atvežė produktus.

„Nėra įrodymų, kad virusas plinta per maistą, o parduotuvėje susitiksime žymiai daugiau žmonių negu vieną produktus išvežiojantį asmenį, kuris paliks produktus prie durų. Tam žmogui net nebūtina užeiti į namus, su tuo asmeniu, kuris jums atvežė maisto produktus, jūs bendraujate arba 2 metrų atstumu, arba dėvėdami apsaugos priemones.

Beveik jokios rizikos nėra, ir ministerija rekomenduoja šiuo metu, kai taip plinta virusas, kuo rečiau eiti apsipirkti, eiti vienam šeimos nariui, kad visa šeima nerizikuotų susirgti vienu metu“, – komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė.

Svarbu kaukę dėvėti ten, kur galime susidurti su žmonėmis, su kuriais bendraujame ne kiekvieną dieną, galbūt ir trumpai. Jeigu esame miške, vieni, aplink nėra žmonių, be jokios abejonės, epidemiologinės rizikos nėra.

Jeigu serga jaunas žmogus, kuris sutinka būti organų donoru, ir patiria avariją, žūsta, ar galima jo organus panaudoti transplantacijai?

„Tikrai ne, nes po transplantacijos be išimties visais atvejais taikoma imunosupresija, neretai – ir prieš transplantaciją. Labai didelė tikimybė, kad transplantacija baigtųsi mirtimi“, – tvirtina V. Pečeliūnas.

Ar reikėtų dezinfekuoti daržoves ir kitus maisto produktus grįžus iš parduotuvės? Ar iš parduotuvės su maisto produktais galiu parsinešti COVID-19 virusą namo?

Epidemiologė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė sako, kad nėra duomenų, jog naujuoju koronavirusu buvo kada nors užsikrėsta per maisto produktus ar jų pakuotes, bet virusas gali nusėsti ant paviršių, tad, be jokios abejonės, reikia imtis visų įmanomų saugumo priemonių.

„Nebegalime liesti produktų, kurių negalima plauti, tam tikros atitvaros padarytos ne be reikalo. Visus produktus, kuriuos galime nuplauti, reikia gerai nuplauti po tekančiu vandeniu prieš tai nusiplovus rankas. Labai svarbi rankų higiena ir parduotuvėje, ir išeinant iš parduotuvės rankas dezinfekuoti. Nečiupinėkite, nežiūrėkite, ar tie vaisiai minkšti, ar pakankamai prinokę“, – patarimais dalijasi ji.

Kodėl reikia nešioti kaukę lauke? Girdėjau, kad lauke virusu užsikrėsti beveik neįmanoma. O jei lietui lyjant kaukė sušlampa ir aš su tokia permirkusia nueinu į parduotuvę, ar nebūna blogiau, ar virusas nekimba greičiau?

R. Lingienė pripažįsta – permirkusi kaukė tikrai negerai, jei ji tokia, ją reikia pasikeisti. Be to, reikia nepamiršti ir to, kad kaukę reikia keisti ir jai neperšlapus kas 3–4 valandas.

„Dėl lauko – taip yra reglamentuojama, toks yra karantino režimas, kad kaukės nešiojamos visur viešose vietose – tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse. Epidemiologiškai kalbant, iš tiesų svarbu kaukę dėvėti ten, kur galime susidurti su žmonėmis, su kuriais bendraujame ne kiekvieną dieną, galbūt ir trumpai. Jeigu esame miške, vieni, aplink nėra žmonių, be jokios abejonės, epidemiologinės rizikos nėra ir tokiu atveju renkamės, ką daryti“, – pasakoja epidemiologė.

