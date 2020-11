Šventinę nuotaiką kauniečiams į kiemus atveš autobusas, jį pasikviesti gali kiekvienas

Šiais metais kalėdinis laikotarpis artinasi kiek kitoks, nei esame įpratę: centrinėse miestų aikštėse nešurmuliuos kalėdiniai miesteliai, o dalis šventinių įpročių, pavyzdžiui dovanų pirkimas ar vakarėliai, kelsis į virtualią erdvę.

Tačiau „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ komanda kviečia miestiečius išlaikyti šventinę dvasią, nes kalėdinė nuotaika į gyventojų kiemus atkeliaus....autobusu, rašoma šios organizacijos pranešime žiniasklaidai.

„Kadangi įprastiniuose kalėdiniuose koncertuose šiemet lankytis negalime, kartu su Kauno miesto savivaldybe bei žinomais atlikėjais nusprendėme juos dovanoti kauniečiams kitaip. Dvi savaites iki pat Kalėdų vis kitame Kauno mikrorajono kieme lankysis Kalėdų motyvais pasipuošęs autobusas.

Kalėdos Kaune 2020 / A. Aleksandravičiaus nuotr.

Iš šio kalėdinio „radijo ant ratų“ girdėsis dovana gyventojams – puikiai pažįstamų Lietuvos atlikėjų specialiai Kaunui padovanotos kalėdinės dainos: jų pačių atrinktos iš kalėdinio repertuaro ar įrašytos šiam projektui.

Esame suplanavę šventinę nuotaiką paskleisti daugybėje Kauno miesto kampelių – net 11 Kauno mikrorajonų kiemų, taip pat įvažiuoti į Kauno ligoninių kiemus ir išreikšti palaikymą šiuo metu sunkiai dirbantiems medikams“, – apie sumanymą pasakoja „Kaunas 2022“ rinkodaros vadovė Irutė Tumaitė.

Šventinę autobuso kelionę pradės miestiečių gerai žinoma ir mylima atlikėja bei „Kaunas 2022“ ambasadorė Jurga. Dainininkė į vieną iš mikrorajonų keliaus į jau gruodžio 3 dienos vakarą, o jo gyventojai galės išgirsti šios atlikėjos kalėdinių dainų įrašus. Su „Kaunas 2022“ akcija Jurga pasidalino savo legendinio kūrinio „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ versija (iš greitai pasirodysiančio jos kalėdinio mini albumo).

Kalėdos Kaune 2020 / M. Plepio nuotr.

„Kitais gruodžio vakarais iš autobuso skambės kruopščiai atrinktų ir naujausių, ir laiko patikrintų kalėdinių įrašų koncertas. Kauniečiai girdės įrašytą „Kaunas 2022“ ambasadorių Lino Adomaičio, „Golden Parazyth“, Rūtos Mur, grupių Baltasis Kiras, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, „Antis“, „Colours of Bubbles“ ir kitų kalėdinę muziką. Nesuspėję pamatyti ir išgirsti autobuso, kalėdinius įrašus vėliau galės rasti vienoje iš visiems gerai žinomų musikinių platformų“, – sako I. Tumaitė.

Organizatoriai kviečia gyventojus aktyviai laukti autobuso, pasipuošiant kiemus ar savo namų langus kalėdinėmis lemputėmis ir kitomis šventinėmis dekoracijomis. Jei norėtumėte, kad Kalėdinis autobusas atvyktų ar pravažiuotų pro jūsų kiemą, prašome jį užregistruoti čia.

Kalėdos Kaune 2020 / M. Plepio nuotr.

Gruodžio mėnesį staigmenų, skirtų palaikyti švenčių dvasiai, bus ir daugiau. Šios Kalėdos – ypatingos, nes nuo jų telieka vieneri metai, o tai reiškia, tik vienas žingsnis iki labai svarbaus tikslo Kaunui ir kauniečiams – Europos kultūros sostinės titulo šventės.

„Kaunas 2022“ komanda kviečia gyventojus įsitraukti į socialiniuose tinkluose inicijuotą akciją „Vienas žingsnis iki tikslo“ ir pasidalinti savo tikslais, iki kurių įveikimo lieka visai nedaug – tik vienas žingsnis. Už dešimt labiausiai bendruomenę vienijančių tikslų „Kaunas 2022“ komanda, kartu su partneriais #walk15, pakvies žingsniuoti ištisus 2021-uosius metus.