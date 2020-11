Stresas žarnyną veikia trimis būdais, tad ir sprendimo būdai trys: viduriuojant padės bananai

Ryšys tarp žarnyno ir smegenų abipusis: tiek žarnynas veikia smegenis, tiek smegenys veikia žarnyną, sako gastroenterologas Vaidotas Urbonas. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas teigia, kad stresui veikiant žarnyną padės natūralios priemonės, tačiau skirtingi veikimo būdai reikalauja skirtingų priemonių.

Jei jums dažnai skauda pilvą, o gydymas nepadeda, nepamirškite, kad kalbant apie žarnyno veiklos sutrikimus labai reikšmingos ir smegenys, tiksliau – ryšys tarp smegenų ir žarnyno.

Vilniaus universiteto Santaros klinikų Vaikų ligoninės vaikų gastroenterologas prof. V. Urbonas tikina, kad ryšys tarp žarnyno ir smegenų yra abipusis: tiek žarnynas veikia smegenis, tiek smegenys veikia žarnyną.

„Keliai labai įvairūs, kuriais vieni organai veikia kitus: tiek nerviniu keliu, pavyzdžiui, per klajoklio nervo skaidulas, tiek humoraliniu keliu, tiek endokrininiu per įvairius hormonus, kuriuos gamina tiek smegenys, tiek žarnynas, tiek imuniniu keliu per įvairias imunines ląsteles.

Tą mes matome, kai suserga žmogus: labai dažnai, jeigu sutrinka virškinamasis traktas, sutrinka ir smegenų veikla. Akivaizdžiausiai mes turbūt tai matome, kai kalbame apie vaikus, kuriems vidurių užkietėjimas.

Mamos labai dažnai sako: jeigu vaikas nesituština 3–4 ar netgi daugiau dienų, jis pasikeičia, tampa piktas, irzlus, prastai valgo, nieko nenori, nežino, ko nori. Ir kai jis pasituština, daugelis mamų sako: žinote, jis tiesiog kaip naujai gimęs“, – pasakoja pašnekovas.

Kas lemia ryšį tarp smegenų ir žarnyno?

Anot V. Urbono, šiandien manoma, kad didžiulę reikšmę tam turi ne tik nerviniai, humoraliniai, imuniniai, endokrininiai keliai, bet ir žarnyno bakterijos, galbūt virusai, pirmuonys, helmintai, t. y. mikroorganizmai, kurie gyvena mūsų žarnyno spindyje.

„Yra tam tikrų ligų, pavyzdžiui, dirgliosios žarnos sindromas. Tai liga, kai žmogus jaučia didžiulį diskomfortą pilve, skausmą, kuris susijęs su vidurių užkietėjimu ar viduriavimu. Ir tai ganėtinai dažna suaugusiųjų liga.

Žarnynas / Shutterstock nuotr.

Pastebėta, kad apie 30 proc. tokių ligų išsivysto po persirgtos žarnyno bakterinės infekcijos. Bakterija išnyko, o sutrikimas išliko. Vadinasi, yra pažeista žarnyno nervų sistema, kuri sukelia tokį diskomfortą“, – komentuoja gastroenterologas.

Psichoemocinis stresas daro tiesioginę įtaką žarnyno bakterijų sudėčiai, o sudėties pakitimas automatiškai lemia tai, kad atsiranda įvairių simptomų.

Tačiau ne vien žarnynas veikia mūsų smegenis, bet ir smegenys veikia žarnyną. Prieš 20 metų atlikti tyrimai įrodė, kad psichoemocinis stresas po 24 valandų sukelia disbiozę – žarnyno bakterijų pusiausvyros sutrikimą, kuris gali lemti įvairias ligas.

„Taigi psichoemocinis stresas daro tiesioginę įtaką žarnyno bakterijų sudėčiai, o sudėties pakitimas automatiškai lemia tai, kad atsiranda įvairių simptomų“, – kalba V. Urbonas.

Stresas (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak A. Unikausko, stresas mūsų žarnyną gali paveikti trimis skirtingais būdais.

Veikiant stresui galime pradėti viduriuoti. Kai jaudinamės, žarnynas ima sparčiai susitraukinėti, intensyviai judėti, o tai galiausiai sukelia pilvo skausmą ir viduriavimą.

Kai kuriems žmonėms jaučiant stresą viduriai užkietėja. Skirtingai nei viduriuojant, šis veiklos sutrikimo išraiškos būdas pasireiškia žarnyno veiklai sustojus.

Kartais dėl streso žmogų ima pykinti. „Nerimas sulėtina skrandžio veiklą, todėl suvalgytas maistas apdorojamas kur kas lėčiau ir sukelia pykinimą ar pilvo skausmus“, – sako laidos vedėjas.

Viduriavimas / Shutterstock nuotr.

Bananuose ne tik apstu kalio, jie taip pat padės nuraminti suerzintą žarnyną ir geriau įsisavinti maistingąsias medžiagas.

Su šiais streso išraiškos būdais per žarnyną reikia tvarkytis skirtingai. Kas padės nuraminti negaluojantį žarnyną?

Užkietėjus viduriams – linų sėmenys

„Linų sėmenys yra stiprus ginklas kovojant su vidurių užkietėjimu. Jų sudėtyje yra daug naudingų skaidulų ir omega-3 riebalų rūgščių. Dėkite linų sėmenų į kokteilius, salotas ar bet kokius patinkančius patiekalus“, – pataria A. Unikauskas.

Natūrali priemonė pykinimui įveikti – imbieras

Daktaras teigia, kad imbieras yra gausus polifenolių, o šie nuramina skrandį.

Imbieras / Pixabay nuotr.

Viduriavimą sustabdys bananai

„Juose ne tik apstu kalio, jie taip pat padės nuraminti suerzintą žarnyną ir geriau įsisavinti maistingąsias medžiagas“, – atkreipia dėmesį profesorius.

Kaip pasigaminti linų sėmenų kokteilį ir imbierinių ledų? Žiūrėkite rugsėjo 15 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

