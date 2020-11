Karantinas paveikė ir Kalėdų senelių darbą – vaikus sveikins internetu

Karantinas keičia ir Kalėdų senelių darbą: vieni mokosi naudotis išmaniaisiais įrenginiais ir su vaikais bendrauti internetu, kiti galvoja rengti atrakcijas kieme. Saugumo sumetimais, ikimokyklinėse įstaigose įprastos šventės šiemet greičiausiai nevyks.

Penkiametė Liepa jau gavo Kalėdų senelio laišką. Tačiau mergaitė sunerimo - kaip jis atvyks, jei šalyje paskelbtas karantinas.

Lietuvos vyriausiasis senelis Kalėda ramina, kad jis tikrai aplankys visus namuose. Tiesa, vaikų darželiuose ir mokyklose jo sulauks ne visi, mat dėl saugumo reikalavimų, garbaus amžiaus baltabarzdžiams ten lankytis negalima. Bet senelis Kalėda tikisi, kad švenntę galės suorganizuoti kieme.

„Žinoma, žaidimai kitokie, kadangi ten anksčiau susikabindavo rankutėmis gražiai, džiaugsmingai vaikučiai šokinėdavo iš laimės, o dabar jau galima ir kitokių žaidimų prigalvoti, bet vis tiek Kalėdos bus ir, žinoma, dovanėlių“, – kalba senelis Kalėda.

Kalėdų seneliai / BNS nuotr.

Šis Kalėdų senelis, kasmet lankantis Panevėžio vaikų darželius ir mokyklas, šiemet su vaikais bendraus kitaip. Mokiniai, pasijungę „Zoom“ programėlę, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, vietoje mokytojos išvys baltabarzdį, tad jam padedant snieguolei dabar tenka mokytis informacinių technologijų subtilybių.

„Negalime šiuo metu atvykti į tiesioginį bendravimą su vaikučiais, bet galime bendrauti per „Zoom“ programėlę arba mesendžerį, susirinktų visa grupė ar klasė vaikučių ir galėtume tiesiogiai pasikalbėti“, – sako jis.

Senelis Kalėda / M. Riaukos nuotr.

Psichologai sako, kad šiemet kitoks bendravimas su Kalėdų seneliu neturėtų vaikų stebinti. Be to, jau per pirmąjį karantiną vaikai esą pasisakė, kad jiems visa tai patinka, nes daugiau būna su tėveliais, tad šie turėtų į tai pažvelgti kūrybiškai ir vietoje švenčių ikimokyklininėse įstaigose surengti užsiėmimus namuose.

„Aš galvočiau, kad šias Kalėdas mes galime išnaudoti buvimui kartu, mūsų kūrybiškumui, neeilinių kalėdinių atrakcijų sugalvojimui. Aš tikiu, kad vaikams tas gali įsiminti“, – teigia vaikų psichologė Milda Karklytė-Palevičienė.

Šį kartą Kalėdų stebuklo tikisi ir patys baltabarzdžiai. Jei švelnėtų karantino apribojimai, šventės vaikų įstaigose galėtų būtų rengiamos.