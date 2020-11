Pamirškite, kad kaulus padarys stiprius tiesiog kalcis, – vien jo nepakaks, o perteklius dar ir pakenks

Vien kalciu kaulai gyvi nebus, be to, kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas, jei persistengsite vartodami kalcį, būtent jo perteklius gali pakenkti sąnariams, nes juose susikaupęs sukelia artrozę.

Vis dar tikite, kad savo kaulus sustiprinsite tiesiog vartodami daug kalcio? Iš tiesų tam, kad išvengtumėte sąnarių skausmų ar juos sumažintumėte, kad kaulai netaptų trapūs, reikalingas balansas, sako A. Unikauskas.

Kaulai – ne tik kalcis

„Žmonės dažnai skundžiasi sąnarių skausmais, yra gąsdinami osteoporoze ir verčiami papildomai gerti kalcį. Bet mūsų kaulai yra ne tik kalcis. Tai ir baltymai, ir mineralų kompleksas. Visa tai kartu užtikrina gerą atraminio aparato būklę“, – tikina gydytojas.

Pasak jo, jeigu jums trūks baltymų arba kokių nors mineralų, kalcis jokios naudos neduos, ypač geriamas papildomai.

Papildomai gerti kalcį reikia itin retais atvejais

Daktaras atkreipia dėmesį, kad apskritai papildomai gerti kalcį reikia itin retais atvejais, nes jo mes gauname pakankamai, ypač vartodami šiuolaikinį maistą. Be to, neretai kalcio iš maisto gauname net per daug ir galime jo padauginti.

Net ir nedidelis kalcio perteklius yra žalingas

„Ir nedidelis kalcio perteklius žalingas širdžiai, kraujagyslėms, inkstams. Kodėl? Nes kai kalcio yra per daug, jis lieka ant kraujagyslių sienelių, nusėda sąnariuose, inkstuose“, – teigia laidos vedėjas.

Kai kalcio organizme per daug, gali formuotis aterosklerotinės plokštelės ar inkstų akmenys. A. Unikauskas laidoje papasakojo, kas išties gali padėti išlaikyti balansą, reikalingą stipriems kaulams ir sąnariams užtikrinti.

Pienas / Robin Worrall/Unsplash nuotr.

Vitaminas D kalcį iš žarnyno nuneša į kraują, bet reikia, kad kalcis patektų į kaulus. Tam reikia vitamino K2 – jis kalcį tempia į kaulus. Negana to, vitaminas K2 į kaulus nuneš ir kalcio perteklių, o kalcio atidėjimas sąnariuose baigiasi artroze.

Kalcį iš žarnyno į kraują perneša vitaminas D

Kalbant apie tai, ko reikia mūsų atraminiam aparatui, svarbiausia, kad nebūtų dviejų esminių vitaminų trūkumo.

Visų pirma, jei svajojate apie gerą kaulų, sąnarių sveikatą, privalote pasirūpinti vitamino D atsargomis. Ką daro vitaminas D? Jis iš žarnyno perneša kalcį į kraują, tad jei užtenka vitamino D, su maistu gaunamo kalcio taip pat užteks.

Kalcį iš kraujo į kaulus perneša vitaminas K2

Antras ypač svarbus vitaminas kaulų sveikatai – K2. Vitaminai D ir K2 šiuo atveju – it neišskiriama pora.

Sąnariai / kaulai / keliai / Shutterstock nuotr.

„Vitaminas D kalcį iš žarnyno nuneša į kraują, bet šito neužtenka – reikia, kad tas kalcis patektų į kaulus. Tam reikia vitamino K2 – jis ima iš kraujo kalcį ir tempia į kaulus. Negana to, vitaminas K2 į kaulus nuneš ir kalcio perteklių, o kalcio atidėjimas sąnariuose baigiasi skausmu – artroze.

Vitamino K2 daugiausiai yra gyvūninės kilmės maiste ir fermentuotuose produktuose: jautienos, vištienos kepenyse, sūryje, kiaušinių tryniuose, jautienos inkstuose, smulkintoje mėsoje, paukštienoje – anties mėsoje. Jeigu mes maitinsimės vien miltais, be abejo, mums pradės jo trūkti“, – komentuoja profesorius.

Nuo kaulų sveikatos neatsiejamas geras virškinimas

Kaulai ir geras virškinimas – neatsiejami. Juk tam, kad gautume kaulams reikalingų maistinių medžiagų, pavyzdžiui, baltymų, mineralų, reikalinga puikiai veikianti virškinimo sistema.

Virškinimo sistema / virškinimas / skrandis / žarnynas / Shutterstock nuotr.

„Sakėme, kad reikia baltymų ir mineralų. Mėsoje yra baltymų ir mineralų, o tai reikia pasisavinti. Jeigu jūsų skrandžio rūgštingumas ir apskritai virškinimas geras, mėsa suvirškinama, baltymai pasisavinami ir mineralai išlaisvinami. Organizmas juos pasisavina.

Tačiau jei skrandžio sultys yra prastos, nieko nevyksta, mes baltymų tiek, kiek reikia, nepasisavinsime, nepasisavinsime ir mineralų. Mums pradės trūkti maistinių medžiagų. Geras virškinimas labai svarbus ir jis yra susijęs su kaulais. Tam, kad kauluose atsidurtų reikalingos medžiagos, kurios juos padaro tvirtus, mes turime turėti gerą virškinimą“, – aiškina A. Unikauskas.

Palaikyti gerą skrandžio rūgštingumą padės ne kartą laidose „Klauskite daktaro“ minėta priemonė – obuolių actas. Jeigu maitinsitės vien angliavandeniais, galiausiai pradės trūkti ir skrandžio sulčių, perspėja medikas.

Obuolių actas / Pexels nuotr.

„Viskas evoliuciškai pagrįsta, mūsų kūno dizainą gamta pritaikė per daugybę metų, o mes kažkodėl paskutiniu metu pradėjome įsivaizduoti, kad galime tą dizainą pakeisti. Tai yra neįmanoma. Kūnas nefunkcionuos“, – sako jis.

Kalbant apie sąnarių skausmus svarbu paminėti dar vieną dalyką – omega-6 riebalų rūgščių perteklių ir omega-3 riebalų rūgščių trūkumą.

Jeigu nuolat vartosite, pavyzdžiui, rafinuotą augalinį aliejų, organizme sukursite omega-6 riebalų rūgščių perteklių ir omega-3 riebalų rūgščių trūkumą. Būtent dėl to akcentuojama, kad itin svarbu vartoti kokybišką aliejų, tačiau atminkite ir tai, kad ši situacija gali susidaryti ir vartojant per daug riešutų – nepamirškite saiko.

„Kaulų sveikata – ne tik kalcis. Be abejo, ir kalcis, bet ne tik jis. Žinokite, kad jei jo per daug, tai gali būti net žalinga. Įsidėmėkite – kaip ir visur gyvenime, taip ir jūsų organizme turi būti balansas“, – kalba daktaras.

Plačiau – lapkričio 9 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.