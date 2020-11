Karantinas palietė ir VDU Botanikos sodą Kaune – lankytojams siūloma parką lankyti virtualiai

Karantino laikotarpiui nuo pirmadienio vartus užvėrė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodas Kaune. Nors dalis ekspozicijos yra ir po atviru dangumi, tačiau VDU rektoriaus įsakymu stabdomos visos veiklos, kuriose dalyvauja lankytojai. Be to, dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, o dėl to, pasak Botanikos sodo vadovo, nėra galimybių užtikrinti karantino reikalavimų. Visgi, susipažinti su parku galima virtualiai.

Kaip LRT.lt atsakė VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, VDU rektoriaus įsakyme apibrėžiama, kad nuo lapkričio 9 d. yra stabdomos visos VDU veiklos ir paslaugos, kurios tiesiogiai yra susijusios su fiziniu lankytojų buvimu ne tik uždarose, bet ir atvirose erdvėse.

Jis pridūrė, kad vienas didžiausių karantino iššūkių yra darbuotojų sauga atliekant įprastus fizinius darbus. Pagal galimybes dirbama nuotoliniu arba mišriu būdu (nepilną darbo dieną), tačiau tuo pat metu privalu užtikrinti augalų kolekcijų paruošimą žiemai.

/ VDU Botanikos sodo nuotr.

„Veiklos organizuojamos taip, kad žmonės nesibūriuotų, kad jų keliai nesikirstų, juk net ir lauke dirbantys darbuotojai eina į patalpas: turi pietauti, persirengti, lankytis sanitariniuose mazguose. Daliai darbuotojų dirbant nuotoliniu būdu, neturime tokių pajėgumų įgyvendinti karantino reikalavimus – užtikrinti lankytojų srautų kontrolę, dažnesnį aplinkos valymą, sanitarinių mazgų bei paviršių dezinfekavimą ir kt.“, – teigė N. Jurkonis.

Dėl karantino VDU Botanikos sodas Kaune patirs ir nuostolių. Įstaigos vadovo teigimu, netenkama pajamų iš lankymo, medelyno. Sumos, anot N. Jurkonio, priklausys nuo karantino trukmės: lapkritį gali siekti nuo 6 tūkst. iki 7 tūkst. eurų, o jei karantinas bus pratęstas – dar negaus 4–5 tūkst. eurų gruodį.

„Šiuo metu oranžerijoje vyktų atogrąžų drugių paroda, kuri kasmet sutraukia daug lankytojų. Kompensacijų už tai negausime, priklausome valstybiniam sektoriui“, – atsakė N. Jurkonis.

/ VDU Kauno botanikos sodo nuotr.

Visgi, Botanikos sodas yra pasiekiamas virtualiai. Moksleiviai turi galimybę neatitolti nuo neformaliojo ugdymo programų: edukatorės rengia mokomuosius vaizdo įrašus, kuriamos virtualios ekskursijos įvairiomis temomis, tokiomis kaip augalų sistematika ir augalų genetika. Be to, vyksta laboratorinių eksperimentų tiesioginės transliacijos.

„Lankytojai kviečiami naudotis nemokama mobiliąja programėle „Botanikos sodai“, kurioje galima rasti interaktyvų parko ir oranžerijos žemėlapį, leidžiantį klausyti ar skaityti informaciją apie pažymėtus lankytinus sodo objektus“, – papasakojo N. Jurkonis.

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas užima 62,5 ha plotą, augalų kolekcijas sudaro daugiau kaip 14 000 kolekcinių numerių (rūšių ir veislių).

Karantinas Lietuvoje galioja nuo lapkričio 7 d. iki 29 d. Plačiau apie tai skaitykite čia.