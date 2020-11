10 dienų planas, padėsiantis išsivaduoti nuo energijos išsekimo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teigia ir pats žinąs, ką reiškia būti visiškai išsunktam, tad pateikia planą, kaip per trumpą laiką susigrąžinti jėgas. Pasak mediko, vos 10 dienų planas padės susigrąžinti tiek protinę, tiek fizinę energiją, o efektyviausia priemonė – gilus kvėpavimas.

„Prisipažinsiu, aš pats žinau, ką reiškia būti išsunktam, visai be jėgų ir energijos“, – sako laidos vedėjas. Būtent dėl to jis nutarė papasakoti, kaip atgauti jėgas vos per 10 dienų.

Penkis paprastus žingsnius reikia atlikti po dvi dienas. Anot A. Unikausko, šis planas padės susigrąžinti tiek protinę, tiek fizinę energiją. Maža to, ir savo mitybą sugrąžinsite į vėžes. „Dešimt dienų ir turėsite energijos tiek, kad galėsite ja dalytis su kitais“, – tikina gydytojas.

Kaip išsivaduoti nuo išsekimo per 10 dienų?

1-a ir 2-a dienos – tirozino turintys maisto produktai ryte

Dieną pradėkite su tirozinu – tai aminorūgštis, kuri labai svarbi kūno baltymams. Mums jo reikia, kad gerai funkcionuotų smegenys, raumenys.

„Tirozinas padeda atgauti energiją, jo reikia gauti pakankamai. Kai valgome maistą, kuriame yra baltymų, jame yra ir tirozino. Tad jo yra kiaušiniuose, grūdėtoje varškėje, mėsoje, lašišoje“, – vardija medikas.

3-ia ir 4-a dienos – hidratacija

Trečią ir ketvirtą dienas didžiausią dėmesį skirkite organizmo hidratacijai. Kad kūnas gautų daug vandens, nebūtina gerti vien vandenį – valgykite daugiau vaisių ar daržovių, kuriose gausu vandens: tai, pavyzdžiui, agurkai ar paprikos.

Agurkai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

5-a ir 6-a dienos – kokosų traškučiai arba drožlės

„Užkandžiams rinkitės kokosų drožles arba kokosų traškučius, kaip priemonę energijai atgauti. Tai yra sveikas riebalas, kas visada naudinga. Riebalų reikia mūsų smegenų darbui“, – tikina A. Unikauskas.

7-a ir 8-a dienos – šalta ananasų arbata

Septintą ir aštuntą dienas kavą keiskite į arbatą. Pasak laidos vedėjo, daugelis mano, kad po pietų išgertas kavos puodelis padės nugalėti nuovargį ir išsekimą – iš tikrųjų taip nėra.

Ananasai / Shutterstock nuotr.

„Jeigu [kava] ir veikia, tai pusę valandos. Paskui vyksta slopinimo fazė. Patariu gerti ananasų arbatą. Šią arbatą reikia gerti po pietų ir ją labai paprasta pasigaminti. Tai atvėsinta baltoji arbata – jauna arbata. Jaunoje arbatoje nėra tiek daug kofeino“, – aiškina daktaras.

Užplikykite puodelį baltosios arbatos ir atvėsinkite. Įpilkite nesaldintų (tai labai svarbu) ananasų sulčių, sumaišykite ir gerkite.

Kokosai / Pexels nuotr.

9-a ir 10-a dienos – gilus kvėpavimas

Tai, A. Unikausko teigimu, svarbiausias patarimas. Paskutinėmis dienomis užsiimkite giliu kvėpavimu – būtent tai efektyviausiai grąžina energiją, nes aprūpina kūną deguonimi.

„Ar teko matyti žmogų, kaip jis kvėpuoja streso metu? Jo kvėpavimas paviršinis. Tai iš kur tokiu atveju gauti energijos, jeigu mes faktiškai nekvėpuojame? Pakitus kvėpavimui jūsų kūnas negauna pakankamai deguonies“, – pažymi jis.

Kvėpavimas / Pexels nuotr.

Kaip tinkamai giliai kvėpuoti? Išsižiokite, užrieskite liežuvį ir jį prispauskite prie gomurio. Būdami taip išsižioję pro burną įkvėpkite skaičiuodami iki keturių, laikykite kvėpavimą skaičiuodami iki septynių ir iškvėpkite taip pat pro burną skaičiuodami iki keturių. Tokį pratimą galima atlikti porą kartų per dieną po kelias minutes.

„Tai padeda įgauti energijos, ją atstatyti. Rekomenduoju skirti viso labo 10 dienų ir nugalėti išsekimą“, – pataria A. Unikauskas.

Plačiau – rugsėjo 23 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.