Širdies ligos prasideda jaunystėje – riebalų sankaupų gali atsirasti jau 7-mečių arterijose

Žmonės galvoja, kad širdies ligos gresia tik vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau jos neatsiranda staiga. Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas, jau jaunų žmonių širdies arterijose ir aortoje randama riebalinių plokštelių, o svarbiausia to priežastis – besaikis angliavandenių valgymas nuo mažumės.

Dėl širdies ligos anapilin iškeliavus garbaus amžiaus žmogui pagalvojate: vargšas žmogus, kuriam taip nutiko? A. Unikauskas tikina – iš tiesų širdies ligos prasideda dar vaikystėje.

„Yra duomenų, kad vainikinių arterijų ir aortos pokyčiai prasideda labai anksti. Vieno tyrimo metu buvo pastebėta, kad jaunų žmonių, mirusių nuo traumų, kraujagyslėse jau buvo aterosklerotinių pokyčių.

Kitame tyrime buvo atlikta 300 JAV kareivių, žuvusių Korėjos kare, skrodimų. Nustatyta, kad 77 proc. jų sirgo koronarine širdies liga. 20–29 metų amžiaus jaunų žmonių širdies arterijose ir aortoje buvo riebalinių plokštelių“, – pasakoja medikas.

Riebalų sankaupų arterijose gali atsirasti nuo 7 metų

Nors tuo sunku patikėti, tačiau yra duomenų, kad riebalų sankaupų ant vidinių arterijų sienelių gali atsirasti jau nuo 7 metų. Iš riebalų susidarančios aterosklerotinės plokštelės paprastai kūne atsiranda nuo 20 metų amžiaus, priduria jis.

Riebalų sankaupos arterijose jauname amžiuje nesukelia jokių simptomų

„Visa tai prasideda be jokių simptomų. Žmogus net nežino, kad tai su juo vyksta. Todėl visos šios pasekmės paaiškėja tik žmogui mirus ar vyresniame amžiuje pradėjus jausti įvairius simptomus“, – aiškina A. Unikauskas.

Dėl to, kad vystosi aterosklerozė, buvo apkaltinti riebalai. Dabar jau žinome, kad kalti ne riebalai, o angliavandeniai. Jie sukuria mechanizmą, galintį sunaikinti kraujagyslių sieneles.

Aterosklerozė / aterosklerotinės plokštelės / kraujas / širdies ligos / Shutterstock nuotr.

Širdies ligų tikimybę didina cukrus ir angliavandeniai apskritai

Pasak laidos „Klauskite daktaro“ vedėjo, svarbiausia priežastis viso to, kas pradeda vykti nuo 7 metų, – atsparumas insulinui, kai suvartojama per daug pridėtinio cukraus nuo pat mažumės. Vis dėlto ne vienas cukrus kūne atlieka juodą darbą.

„1967 metų tyrime buvo pateikti duomenys, kokia jaunų žmonių mityba. Racione 18 proc. buvo baltymų, 42 proc. – angliavandenių, 40 proc. – riebalų. Dėl to, kad vystosi aterosklerozė, buvo apkaltinti riebalai. Dabar jau žinome, kad kalti ne riebalai, o angliavandeniai. Jie sukuria mechanizmą, galintį sunaikinti kraujagyslių sieneles“, – tikina gydytojas.

Tačiau vaikystė be saldainių – it žiema be sniego. Saldainiai retkarčiais – gal ir nieko tokio. Kaip laidoje pasakoja A. Unikauskas, per dieną reikėtų suvartoti ne daugiau 6 arbatinių šaukštelių cukraus.

Vaikas ir maistas / Shutterstock nuotr.

„Amerikos širdies asociacija įspėja, kad per dieną reikėtų suvartoti ne daugiau nei 6 arbatinius šaukštelius cukraus. Normos atveju sveiko žmogaus kraujyje yra vienas arbatinis šaukštelis cukraus. Tad jau vieną arbatinį šaukštelį cukraus mes savyje turime“, – pažymi daktaras.

Jei cukraus suvartojate daugiau, organizmas iš paskutiniųjų stengsis su juo kovoti, o tą jis darys kaišiodamas cukrų į jūsų ląsteles. Kai nebebus kur cukraus dėti, perteklinį cukrų kepenys vers riebalais, o šie keliaus į jūsų kraujagysles. Taip gali išsivystyti pavojingos širdies ligos, kurios baigiasi ir mirtimi.

Atminkite – nuo pat mažumės sveiki įpročiai vaikystėje yra lygu energijai ir sveikatai senatvėje.

Parengė Indrė Motuzienė.