Kaip prižiūrėti veido odą, kad nuolat nešiojama kaukė kenktų kuo mažiau?

Kaukė tarp savęs ir odos sudaro šiltnamio efektą: viskas, ką iškvepiame, pasilieka, o dėl nuolatinės drėgmės dauginasi virusai ir bakterijos, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ pasakoja kosmetologė Evelina Sinkevičienė. Oro vonios, jokio makiažo, dažnas prausimasis ir intensyvus drėkinimas – tokias priežiūros priemones vardija žinovė.

Be ko negalite išeiti iš namų? Be raktų, piniginės, telefono... Ir apsauginės veido kaukės. Be šio daikto dabar neapsieina nė vienas. Nors kaukės apsaugo mus ir kitus nuo virusų, mūsų veido oda už tai tikrai nedėkoja, pabrėžia laidos vedėja prof. Jurgita Plisienė. Oda ima šerpetoti, sausėti, net atsiranda bėrimų. Kaip prižiūrėti veido odą pandemijos metu?

Kad apsauginių kaukių poveikis veido odai šiuo periodu labai aktualus, o skundai dėl pablogėjusios veido odos būklės – daug dažnesni, patvirtina laidos viešnia, gydytoja kosmetologė E. Sinkevičienė.

Ką kaukė padaro veido odai, priklauso nuo to, iš kokių medžiagų ji pagaminta, tačiau, pasak kosmetologės, bet kuriuo atveju po kauke sudaromas šiltnamio efektas.

„Viskas, ką mes iškvepiame, lieka ant odos. Tai neišeina į aplinką. Ten drėgna, šilta – tai pati puikiausia terpė daugintis virusams ir bakterijoms“, – atkreipia dėmesį gydytoja.

E. Sinkevičienės teigimu, siekiant išvengti odos pokyčių, atsirandančių dėl nuolatinio kaukės dėvėjimo, reikėtų rinktis apsauginį skydelį, tačiau jei jo nešioti nėra galimybės, visą dieną ar ilgą laiką reikia dirbti su kauke, rinkitės medicininę kaukę ar respiratorių, tik kaukės nepamirškite keisti kas porą valandų.

„Kai tik yra galimybė, nusiimkite kaukę, leiskite odai tiesiog pakvėpuoti. Po kauke tegul nebūna makiažo, prieš pakeisdami kaukę, nusiprauskite veidą, patepkite jį drėkinamuoju kremu. Medvilninės kaukės skatina kauptis drėgmę. Ką turime ant veido? Visą laiką šlapią medžiagą“, – pažymi kosmetologė.

Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dažniausiai dėl kaukės atsiradusia akne skundžiasi pacientai, kurie jau anksčiau buvo susidūrę su šia problema. Deja, bet mikroklimatas, kuris susidaro po kauke, reaktyvuoja ligą, nes pažeidžiama odos hidrolipidinė plėvelė, dėl nuolatinės drėgmės dauginasi bakterijos ir virusai, aiškina E. Sinkevičienė.

Kodėl vieno žmogaus oda sureaguoja labai stipriai, o kito – ne taip? Vienareikšmio atsakymo gydytoja neturi. „Priklauso ir nuo odos tipo, ir mūsų mikrobiomos, ir vidaus balanso, ir hormoninio fono – viskas turi įtakos mūsų odos būklei ir kaip ji atrodo“, – tikina specialistė.

Svarbiausia, ką reikėtų daryti siekiant išvengti odos šerpetojimo ir sausėjimo, tai drėkinti odą. „Oro vonios, būtinai kremas. Per dieną veidą galime nusiplauti daug kartų, po kauke – jokio makiažo. Nusiplaukite veidą, pasitepkite drėkinamuoju kremu ir tik tada dėkitės kaukę. Kartokite tai daug kartų“, – patarimais dalijasi laidos viešnia.

Veido oda / veido priežiūra / prausimasis / moteris / Shutterstock nuotr.

Rinkdamiesi kremą atkreipkite dėmesį, kad kremas intensyviai drėkintų, būtų skirtas sausai, jautriai, pažeistai odai. Dėl kremo sudėties tarkitės su vaistininku – perprasti kremo sudėtį paprastam žmogui gali būti per sudėtinga, sako E. Sinkevičienė.

„Veidą prauskite švelniu prausikliu. Jį reikėtų rinktis pagal savo odos tipą, kaip ir visas kosmetikos priemones. Šiuo laiku visas kosmetikos priemones naudokite dažniau“, – priduria ji.

Žinoma, nepamirškime, kad per pandemiją vargsta ne tik veidas. Visi dezinfekuojame ir dažnai plauname rankas, kas labai gerai, tačiau keletą kartų per dieną plaudami rankas įveikiame ne tik virusus.

Higiena. Dezinfekcija. Rankų plovimas. Koronavirusas. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Rekomenduočiau kuo dažniau odą plauti muilu ir vandeniu. Dezinfekcinis skystis turėtų būtų naudojamas skubiu atveju, kai neturime galimybės rankų nusiplauti. Po kiekvieno plovimo – rankų kremas, po kiekvieno dezinfekavimo – taip pat. Nudžiūvo dezinfekantas – tepame rankas kremu“, – perspėja kosmetologė.

Renkantis rankų kremą atkreipkite dėmesį į jo skvarbą, ar kremas gerai geriasi, ar jo užtepus ant rankų nelieka plėvelės. Po tokia riebalų plėvele, anot E. Sinkevičienės, oda džiūsta toliau.

„Tai tiesiog turėtų būti geras drėkinamasis kremas, kuris gerai susigeria, nepalieka lipnumo pojūčio, riebaluotų rankų. Nakčiai labai rekomenduoju pasidaryti rankų kaukes: pasiimti riebesnį kremą, juo išsitepti rankas, užsidėti medvilnines pirštinaites ir eiti miegoti. Specialių rankų kaukių yra ir vaistinėse, jomis prekiauja ir kosmetologai“, – teigia žinovė.

Parengė Indrė Motuzienė.