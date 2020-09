„Maskne“ – naujas žodis apibūdinti po kauke išbertai odai: kaip to išvengti

Pandemija paveikė kiekvieno mūsų gyvenimą, tačiau ne tik per ekonominę bei socialinę prizmę – pastebimas ir šalutinis veido kaukių dėvėjimo poveikis mūsų odai, kuris yra vadinamas maskne. Greitu metu veido kaukių neatsisakysime, todėl būtina pasirūpinti oda, nes kaukių dėvėjimas gali paaštrinti jau esančias odos problemas ir sukelti naujų.

Pranešime žiniasklaidai gydytoja dermatovenerologė dalijasi efektyviais patarimais, kaip apsaugoti odą.

Prakaituoda oda – puiki terpė bakterijoms

Per pandemiją veido kaukės tapo įprasta apsaugos priemone nuo greitai plintančio viruso. Vis tik daugumos žmonių odai kaukių dėvėjimas sukelia nemalonų šalutinį poveikį: odos paraudimą, pūlinukų, pūslelių, niežėjimą, spuogų. Tai tapo taip įprasta, kad maskne pandemijos metu buvo pavadinta naująja akne. Šis terminas kadaise buvo sugalvotas žiniasklaidos – jis atsirado nuo angliškų žodžių „acne“ (aknė) ir „mask“ (kaukė) derinio.

„Maskne – šiuo metu labiausiai paplitusi aknės rūšis, kuri atsiranda nuo ilgalaikio kaukės dėvėjimo ir jos lietimosi su oda. Veidą išberia tose vietose, kur kaukė tiesiogiai liečiasi su oda, tačiau vėrimas gali išplisti ir už kaukės dėvėjimo ribų“, – paaiškina Ugnė Jarilinaitė-Grinaveckė, „Nordclinic“ gydytoja dermatovenerologė.

Apsauginės kaukės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jos pastebėjimais, kaukės gali pabloginti jau esančias odos problemas arba sukelti naujų, nes dėl pro nosį ir burną iškvepiamo oro po kauke kaupiasi drėgmė. „Karšta, drėgna, prakaituota oda – puiki bakterijų dauginimosi terpė, dėl kurios didėjant sebumo gamybai ir užsikemša poros“, – paaiškina U. Jarilinaitė-Grinaveckė.

Problemų sukelia daugumai

Gydytojos dermatovenerologės teigimu, terminas „maskne“ nėra naujas – jis buvo aprašytas ir anksčiau.

Pavyzdžiui, pastebėta, kad amerikietiškojo futbolo žaidėjams gali iškilti spuogų ten, kur šalmas liečiasi su oda ir ji prakaituoja. Be to, bėrimas ypač būdingas sveikatos priežiūros darbuotojams, nes kaukės dėvimos ilgiau ir jos būna iš standesnio audinio. Amerikos dermatologijos akademijos žurnale buvo paskelbta, kad mažiausiai 83 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų Kinijoje, Hubėjuje, turėjo veido odos problemų. Be to, vis dažniau spuogais išberia žmones, kurie nėra susiję su sveikatos priežiūra.

„Kaukių dėvėjimas Azijoje buvo populiarus dar prieš Covid-19, taigi problema daliai visuomenės jau pažįstama. Vis tik Vakaruose kaukės dėvėjimas yra gana naujas reiškinys, be to, dabar kaukės dėvimos ilgesnį laiką, tad ir susirūpinimas dėl odos problemų didėja. Štai internetinė „Shiseido“ apklausa parodė, kad net 99 proc. apklaustųjų oda nuo ilgalaikio kaukių dėvėjimo tapo problemiška. Problema tapo tokia aktuali, kad kai kurie prekių ženklai jau pristato masknei gydyti skirtus veido odos priežiūros produktus“, – sako U. Jarilinaitė-Grinaveckė.

Moteris, veidrodis, kaklas, oda, rankšluostis, maudynės, dušas / Shutterstock nuotr.

4 žingsniai, kaip apsaugoti odą

Siekiant, kad oda būtų atspraresnė nepageidaujamiems dirgikliams, labai svarbu laikytis paprastos, tačiau veiksmingos odos priežiūros tvarkos. Pirmiausia patariama pasirinkti tinkama kaukę – stebėti, ar ji nedirgina veido odos, ar nėra pernelyg prisispaudusi. Be to, kaukę būtina naudoti pagal paskirtį ir rekomenduojamą laiką.

Daugkartinės kaukės turėtų būti reguliariai plaunamos aukštoje temperatūroje, kad žūtų mikrobai ir būtų pašalinti nešvarumai. Vienkartinės kaukės turi būti naudojamos iki kelių valandų – kol sudrėksta. Nesilaikant šių rekomendacijų, susidaro palankios sąlygos daugintis mikrobams, o tai sukelia odos problemų, ypač pūlingą bėrimą. Gydytoja dermatovenerologė primena, kad kaukės pandemijos metu tam tikrose vietose yra privalomos, o išberta veido oda nėra priežastis jų nedėvėti.

Veido kaukė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antras žingsnis – teisingas veido valymas. Prieš dėvint veido kaukę ir ją nusiėmus patartina nusiprausti veidą, kad pašalintumėte nešvarumus ir riebalų perteklių. Veidą valykite valikliu be muilo, prieš tai būtina nusiplauti rankas. Esant jautriai odai, rinkitės natūralią, hipoalerginę veido odos priežiūros kosmetiką.

Trečia, rekomenduojama nuolat palaikyti odos drėgmę, tuomet jos apsauginis barjeras bus stiprus. Kremas turėtų būti skirtas jautriai, raustančiai odai, bealiejinis ir bekvapis.

Ugnė Jarilinaitė-Grinaveckė / Pranešimo autorių nuotr.

Galiausiai, rekomenduojama atsisakyti maskuojamųjų makiažo priemonių. U. Jarilinaitės-Grinaveckės teigimu, naudojant makiažo pagrindą, įvarius maskuoklius ir kartu dėvint kaukę, po ja kaupiasi daugiau drėgmės, todėl gali padidėti riebalų gamyba, kimštis poros ir formuotis inkštirai. Sergančiųjų lėtinėmis odos ligomis, pavyzdžiui, perioraliniu dermatitu, oda gali labiau rausti, niežėti, atsirasti pūslelių ir nedidelių pūlinukų.