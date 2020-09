Po žinios apie dukros ligą Laimonas pasirinko ne liūdesį, o džiaugsmą: taip dukra pasitaisys greičiau

Martai buvo vos dveji, kai pasireiškė pirmieji sunkios ligos simptomai. LRT RADIJO laidoje „Gyvenimo citrinos“ jos tėtis Laimonas Kirkutis pasakoja, kodėl pasirinko toliau džiaugtis gyvenimu ir šypsotis net sunkiausias etapais: „Žmonės tikisi, kad po didelių nelaimių visi turi ilgai liūdėti, tarsi nepadoru džiaugtis dalykais. Visada yra klausimas, kodėl? Kaip ir liūdėti, taip ir būti linksmam yra pasirinkimas.“

L. Kirkutį kalbina LRT RADIJO laidos „Gyvenimo citrinos“ vedėja Lavija Šurnaitė.

– Tu turi dvi puikias dukras, jos yra dvynukės – Marta ir Mirta. Ačiū tau, kad atėjai pasikalbėti tikrai labai svarbia ir nelengva tema apie tai, kad tavo dukrelei prieš porą metų buvo diagnozuota sunki liga. Bet tu pasirinkai toliau gyventi gyvenimą kaip įmanoma subalansuojant gerus ir blogus dalykus. Kas nutiko prieš porą metų?

– Sunku papasakoti trumpai, nes nutiko visko labai daug ir iš karto. Prieš porą metų iš tiesų buvo labai sunku, ir dabar dar sunku, bet mes kažkaip laikomės, judame į priekį.

Prieš 2 metus vienai iš dukrų visiškai netikėtai prasidėjo įvairūs keisti simptomai. Mes važiavome į ligoninę ir vieną kartą, ir antrą kartą – niekas nebuvo diagnozuota. Diagnozės buvo įvairios, buvo bandoma įtarti, kad tai viena, kita liga, bet niekas nepadėjo, nejudėjo į priekį, negerėjo – viskas tik blogėjo. Marta visiškai nustojo valgyti, pradėjo kristi svoris. Kuo toliau, tuo labiau stengėmės judinti įvairius reikalus, kas čia galėtų būti.

Ir jai buvo nustatytas auglys. Po magnetinio rezonanso tyrimo buvo rastas auglys galvoje labai sudėtingoje vietoje. Nors pats auglys ir nepiktybinis, bet jis buvo ganėtinai didelis kaip mažam vaikui – 4 centimetrų dydžio. Jis buvo labai pavojingoje vietoje, ten, kur dauguma gyvybinių centrų – pagumburio srityje, kuri atsakinga už daugumą dalykų: kūno temperatūrą, įvairių hormonų veiklą ir t. t.

Tai buvo labai sudėtinga... Mes iš pradžių buvome Vilniuje, bet kadangi išsiaiškinome, kad tos srities medikai gerokai profesionalesni Kaune, išvažiavome į Kauną, kur buvo gana greitai atlikta operacija, nes nebebuvo kada laukti. Jai buvo sukakę 2 metai.

Vienas draugas, su kuriuo anksčiau dirbome, man net pasiūlė butą, kurį turi Kaune, kad galėčiau gyventi atvažiavęs, neėmė už tai jokio mokesčio. Tokie gražūs dalykai prideda noro eiti, kovoti, daryti, viskuo džiaugtis.

– Taip jūs gyvenate beveik 2 metus.

– Taip, jau yra 1,5 metų ir visa tai tęsiasi, nes per operaciją visiškai pašalinti auglio nepavyko. Dalis liko, nes, anot gydytojų, tokioje vietoje visiškai pašalinti auglio neįmanoma. Mes, aišku, kreipėmės ir kitur, siuntėme užklausas į užsienį, konsultavomės su prancūzų, vokiečių medikais. Išsamiausiai į užklausą atsakė prancūzų medikai, jie sužiūrėjo, kaip mes esame gydomi Kaune, koks gydymo protokolas taikomas, ir sakė: mes visiškai tam pritariame, pagal diagnozę ir tai, ką galima padaryti, jūs esate gydomi gerai.

Marta yra gydoma iškart 4 gydytojų: neurochirurgo, onkologų, endokrinologų, neurologų. Ta sritis organizme atsakinga už daug ką, dėl to prižiūri visas sritis, derina vaistus. Visas procesas labai sudėtingas.

– Turite nuolatos būti Kaune. Kaip atrodo jūsų gyvenimas? Žmonės, kurie susiduria su įvairiomis sunkiomis ligomis, sako, kad labai pakrinka kasdienė rutina – viskas apsiverčia aukštyn kojomis.

– Daug kas pakito, aišku, gerai, kad mano darbas nėra toks, kad turiu nuo 8 iki 17 val. dirbti, galiu pasikeisti. Tuo metu pusmečiui ar net ilgiau išvis mečiau visus darbus. Mes tiesiog nedirbome, buvome ligoninėje tai vienas, tai kitas.

Aišku, Jurga [žmona – LRT.lt] daugiau, nes jai reikėjo padaryti, išgyventi, iškentėti, priimti labai daug dalykų, kas labai sunku ir, man atrodo, neįmanoma, bet kaip paaiškėjo – įmanoma. Mes gyvenome beveik ligoninėje, po operacijos – ilgas atsigavimo procesas, daug šalutinių liekamųjų reiškinių, kurie yra iki šiol. Kadangi auglys nėra visiškai pašalintas, iki šiol vyksta chemoterapija ir tęsis iki metų pabaigos tai tikrai.

– Marta turi sesę Mirtą. Kaip sesė priima, mato pasikeitusį gyvenimą, kitokią kasdienybę?

– Niekad negali žinoti, kaip yra iš tikrųjų, kas tos Mirtos galvoje šiuo metu, bet kol kas viskas atrodo labai neblogai. Turime didelį giminių palaikymą – dabar visi gyvename didelėje šeimoje, t. y. atvažiuoja ir mano tėvai, ir Jurgos tėvai, ir Jurgos teta. Stengiamės, kad Mirtos gyvenimas būtų visavertis. Mes jai viską pasakojame, kas vyksta, kiek ji supranta, kai jai dar nėra 4-erių. Manau, ji kol kas laikosi gana neblogai, vaikšto į puikų darželį. Tikiuosi, kad viskas kol kas neblogai.

Galbūt žmonės labai tikisi, kad po kažkokių didelių nelaimių visi turi ilgai liūdėti, tarsi nepadoru džiaugtis dalykais, nes yra rimta bėda. Visada yra klausimas, kodėl? Manau, kad, kaip ir liūdėti, taip ir būti linksmam yra pasirinkimas.

– Ar jums reikia kokios nors pagalbos? Niekada nemačiau, kad jos prašytum. Yra šeimų, kurios praranda ir pajamų šaltinį ar pan. Tie žmonės priversti kažko paprašyti, kad išgyventų.

– Sunkumo akimirkų visą laiką būna ir bus, bet manau, kad mes kol kas labai gerai viską dėliojame, sutinkame su žmonėmis, draugais, artimaisiais, kurie iš tikrųjų labai palaiko, padeda. Nemoku pasakyti, bet visi mobilizavosi.

Sulaukiau pagalbos net iš tokių žmonių, iš kurių nesitikėjau, kad jie gali padėti – jie atsirado iš niekur arba su jais kontaktai jau buvo prarasti. Vienas draugas, su kuriuo anksčiau dirbome, man net pasiūlė butą, kurį turi Kaune, kad galėčiau gyventi atvažiavęs, neėmė už tai jokio mokesčio. Esu jam dėkingas iki šiol. Tokie gražūs dalykai prideda noro eiti, kovoti, daryti, viskuo džiaugtis.

– Tu stebini daugelį žmonių gerąja prasme, kaip sugebi balansuoti gyvendamas taip, kaip dabar turi gyventi: ir šypsaisi, ir džiaugiesi, juokauji, rašai smagius pastebėjimus. Netgi buvo apie tai įrašas, kai tu pareiškei, kad žmonės neišsigąstų, jog jūs toliau džiaugsitės, gyvensite, matysime jus ir laimingus.

– Galbūt žmonės labai tikisi, kad po kažkokių didelių nelaimių visi turi ilgai liūdėti, tarsi nepadoru džiaugtis dalykais, nes yra rimta bėda, negali būti linksmas. Visada yra klausimas, kodėl? Manau, kad, kaip ir liūdėti, taip ir būti linksmam yra pasirinkimas.

Nesakau, kad žmonės niekada neturi liūdėti – aišku, kad turi. Ir mes išliūdime, išverkiame tam tikrus dalykus, su žmona grįžtame prie tos temos, ir pasikalbame, ir pasiguodžiame, ir paverkiame, bet po to einame prie to, kad: kas iš to, jeigu visą laiką vaikščiosime susiraukę, būsime pikti, viskuo nepatenkinti?

Yra ir kita dukra, kuri nemanau, kad nori matyti mus tokius. Manau, ji nori matyti mus tokius, kokie iš tiesų esame. Mes negalime ir nenorime taip elgtis. Galbūt kitiems atrodo, kad tas džiaugsmas neparodo, jog mums rūpi, bet aš manau, kad taip neturi būti. Mes galime pasirinkti – ta pati Marta, kuri sveiksta, kuriai tikrai yra geriau, nors tikrai nėra gerai, greičiau ir geriau pasitaisys, jei mes patys aplinkui būsime laimingesni.

