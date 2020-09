14 vaikų mamai Eglei vieną globotinį teko pratinti prie apsikabinimų: jam prisilietimai reiškė ne meilę

Eglei Vaitkevičienei kontrolė ir taisyklės pačiai kelia stresą, tad ji nenori, kad tai vyrautų ir jos namuose, kuriuose auga net 14 vaikų. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ daugiavaikė mama pasakoja, kad ateityje globoti vaiką nusprendė dar būdama mokinė, pirmąjį būsimą globotinį sutiko su dukra gulėdama ligoninėje, o vėliau nepabūgo sykiu į savo namus priimti ir 5 vaikų.

„Stengiuosi pasislėpti, pamiegoti, išeiti pabėgioti, atsijungti, skirti laiko sau, kad apsilopytum. Man namuose labai patinka laisvė ir džiazas. Kartais tikrai būna daugiau jovalo, bet aš labai noriu, kad nebūtų įtampos, kontrolės, taisyklių, griežtų dalykų, kurie kartais rekomenduojami. Man tai pačiai kelia stresą. Aš, visų pirma, nenoriu streso pati ir nenoriu jo kelti kitiems“, – kalba Eglė.

Iš šalies žvelgiant į jos šeimynos kasdienybę ir rutiną galima išvysti daug šurmulio, judesio, meilės ir atjautos. Tris savo ir vienuolika nebiologinių vaikų auginanti moteris tikina: tokia laisvė, kokia tvyro dabar, namuose buvusi ne visada. Teko išmokti ne vieną auklėjimo pamoką, buvo etapas, kai brėžė griežtas ribas, tačiau vėliau suprato esminę taisyklę – su vaikais būtina atvirai kalbėtis.

„Kokia mama buvau prieš dvidešimt metų ir kokia esu dabar – aš dabar kitokia mama. Grįžo iš mokyklos, numetė kuprinę vidury koridoriaus ir nuėjo. „Pasikelk kuprinę.“ – „Vėliau.“ Aš galėjau pakelti karą dėl tos kuprinės, nes aš pasakiau „dabar“. Galbūt buvo baimė: jeigu aš pasakiau, manęs neklauso, tai kur mano autoritetas? O kas bus toliau, iš viso būsiu tuščia vieta. Dabar viso to nėra, pakeliu tą kuprinę ar paspiriu, tikrai nesijaučiu tarnaite“, – pasakoja pašnekovė.

Eglė Vaitkevičienė / R. Vaitkevičiaus/asmeninio archyvo nuotr.

Šiandien Eglės autoritetas jaučiamas jos didelėje ir neįprastoje šeimoje. Nuo pat paauglystės ji svajojo apie kitokią šeimą. Mokyklos laikais sportavo su globos namų auklėtiniais, tąsyk ir davė sau pažadą, kad ateityje pasiims globoti vaiką – tai įgyvendino prieš trylika metų. Laukdamasi trečios atžalos, ligoninėje Eglė susipažino su aštuonmečiu berniuku iš vaikų globos namų. Netrukus šeima pasipildė net ne vienu, o iš karto trimis vaikais.

„Mano dukrai buvo šešeri metai, ji susirgo labai bjauriu gripu. Gydytojai sakė: nieko nebus, teks gultis į ligoninę. Buvau aštuntą mėnesį nėščia, labai jaudinausi, kad kūdikiui nieko neatsitiktų. O mes tiesiog atsidūrėme vienoje palatoje – du berniukai iš vaikų namų ir mes su dukra. Per tą savaitę ar dešimt dienų, kol ji pasveiko, mes susiklijavome.

Išėjusi negalėjau įsivaizduoti tokios situacijos: viso gero, buvo smagu praleisti laiką. Užtrenkėme duris ir gyvename toliau. Ryšys išliko, mes pradėjome bendrauti, nuvažiavome aplankyti. Kai pagimdžiau sūnų, mane parvežė iš ligoninės, vyras iš karto apsisuko ir važiavo į vaikų namus atvežti Klaido. Nes buvo Velykų atostogos, kad jis atostogas praleistų namuose, o ne vaikų namuose“, – prisimena laidos herojė.

Kadangi Klaidas turėjo brolį ir seserį, naujus namus atrado iš karto trys vaikai. „Iš trijų vaikų mamos greitai tapau šešių“, – šypsosi Eglė. Atsirado emocinis ryšys, draugystė, meilė – dabar ši trijulė ir trys biologiniai moters vaikai vadina save „senuoju šešetuku“.

Pati Eglė užaugusi mažoje šeimoje, turi tik vieną brolį, tačiau sutuoktinis Rimvydas kilęs iš aštuonių. Dar prieš susituokiant būsimam vyrui Eglė atskleidė savo svajonę globoti vaiką. Nutarusi globoti vaikus gausi Vaitkevičių šeima susidūrė su apgyvendinimo iššūkiu. Sutuoktiniai buvo priversti pasiimti paskolą ir įsirengti antrąjį namo aukštą. Pasak daugiavaikės mamos, ji norėjusi įrodyti globotiniams, jog namai – saugi erdvė ne tik gyventi, bet ir pykti, ieškoti savęs, garsiai įvardyti savo jausmus.

Ir Eglei, ir jos vyrui pavyko užmegzti santykį su vaikais, tad po kelerių metų jiedu pradėjo galvoti apie dar vieną globotinę. Likimo ironija – vėl šeima pasipildė ne vienu, o keliais naujais nariais.

Eglė Vaitkevičienė su vaikais / Stop kadras

„Nepraėjus metams per Kalėdas sužinojome, kad yra viena mergaitė, kurios globėjams tiesiog per sunku ir jie ją nori grąžinti į vaikų namus. Tai mistinis laikas, visi laukiame švenčių, per Kalėdas gal širdys pasipuošia labiau, kažkaip labai skaudžiai sureagavome ir sakome: paimsime, nes ar aštuoni, ar devyni – jokio skirtumo. Būtent tada mūsų šeima labai išaugo, nes sužinojome, jog ta mergaitė turi du brolius ir dvi seseris, kurie auga vaikų namuose, visi paaugliai. Juos atskyrė, nes rasti šeimą penkiems sudėtinga, turbūt galima sakyti – neįmanoma. Tada įkūrėme šeimyną, jog galėtume vaikus iš vaikų namų pasiimti pas save“, – sako Eglė.

Globotiniui prisilietimai reiškė kitką

Eglės šeimynoje vaikai vieni kitus vadina broliais ir seserimis, o pati moteris laužo stereotipus apie paauglius, mat vis dar mūsų visuomenėje gajus mitas, jog įtėviai nori įsivaikinti mažametį vaiką. Eglė tikina: dievina paauglius su jų kategoriškumu ir karštakošiškumu. Bet paauglystė neatsiejama nuo įvairiausių pavojų ir netikėtumų. Daugiavaikė mama prisimena įvykį, kai paauglė dukra grįžo apsvaigusi nuo alkoholio.

„Buvo keli epizodai, kai paauglystė tikrai tėškė stipriai. Turėjome ne problemų, o įvykį, buvo vienkartinis įvykis su alkoholiu ir paaugle – labai išmušė iš pusiausvyros. Nesitikėjau, buvo ganėtinai anksti. Tarkime, vyresni vaikai eina pas draugus į kažkokius vakarėlius, jau vis tiek suprantu, kad gali būti visaip. Turime sutarimą: aš bet kada tau paskambinsiu ir tu visada kalbėsi. Ten buvo anksčiau, nei ta tikimybė atsirado“, – pasakoja ji.

Eglė Vaitkevičienė / Stop kadras

Šis įvykis Eglę ne tik išgąsdino, bet ir buvo gera pamoka visai šeimai. Tačiau, pasak moters, svarbiausia tokioje situacijoje nepanikuoti ir nekelti audrų. Daugiavaikė mama iš karto kreipėsi pagalbos į specialistus.

„Sakyčiau, tai buvo labai gera pamoka tam vaikui ir labai gera pamoka mums. Dažnai paauglys įlenda į kompą, savo kambarį, jam kaip ir viskas gerai, ateina, pavalgo, pažiūri teliką, bet plaukioja kitoje galaktikoje su atsiskyrimo momentu. Galbūt supratau, kad per anksti paleidau, sustiprinome ryšį, kas išėjo į naudą, dabar turime penkis kartus geresnius santykius nei buvo anksčiau.

Iš pradžių man draugė sako: tu turbūt skiri per mažai laiko. Pirma, gynyba: aš? Per mažai? Aš žinau jos visus meilių vardus. Jeigu mažai skirčiau laiko, ji neatvirautų. Bet iš tikrųjų kiekvienam laiko limitas, kurį turi skirti, yra skirtingas. Reikėjo pripažinti sau, kad tam vaikui reikia skirti daugiau laiko negu kitam“, – atvirauja pašnekovė.

Vaikų emocinė būklė – labai jautrus aspektas. Eglė prisimena, kad vieną iš vaikų teko pratinti net prie apkabinimų. Kartais prireikia nemažai laiko, kol globojamas vaikas pradeda atsiverti ir pasitikėti įtėviais bei naujais šeimos nariais.

Eglė Vaitkevičienė su vaikais / Stop kadras

„Vieną berniuką ne mokiau, o pratinau prie prisilietimų, nes jam prisilietimai reiškė kitką, ne meilę. Man buvo labai sunku, jis jautrus, pas mus atėjo labai įsijautrinęs, verkia, o aš negaliu jo paguosti, nes man paguodimas yra apkabinimas, glostymas, o jam, kai aš priartėju, tai dar labiau kelia stresą. Visaip bandžiau: plauką pataisyti, kažkur kažką nuimti, kad tas prisilietimas reikštų gerą darbą. Pirmi metai buvo tikrai sunkūs, bet juo ypač džiaugiuosi. Labai gerai atsimenu dieną: baigėsi mokslo metai, jis numetė knygas, priėjo ir apkabino. Tiesiog jauti žmogaus kūną, kad prasideda gyvenimas“, – kalba ji.

Eglė juokiasi, jog iš aplinkinių dažnai sulaukia dviejų klausimų: apie sėkmingas auklėjimo taisykles ir kiek reikia finansinių investicijų norint turėti tokią šeimyną. Tačiau keturiolikos vaikų mama neturi jokių sėkmės paslapčių. Pasak Eglės, pilnas internetas patarimų, kaip auginti vaikus, bet jų namuose auklėjimo taisyklės grindžiamos pagarba, pagalba vienas kitam ir saviraiškos laisve. Pati Eglė taip pat neapsiriboja vien motinyste. Ji, siekdama uždirbti, kai atsitraukia nuo buities rūpesčių, jau daugiau nei dešimtmetį velia šiltas šlepetes, žaislus, drabužius ir net papuošalus.

„Esu veltinio amatininkė, vyras ūkininkauja, tai išsiverčiame. Kadangi niekados negyvenau itin komfortiškai finansiškai, mokame taupyti. Aš linkusi pataupyti kasdienybėje, kad vėliau turėtume šventę, pavyzdžiui, išeitume visi į kavinę ar išvažiuotume į kelionę, turėtume kažkokią pramogą. Kažkaip išlaviruojame – kiek yra, tiek yra. Kuo daugiau yra, tuo daugiau gali sau leisti. Kai nėra, susispaudi, apie kitus dalykus galvoji, yra begalės nemokamų pramogų“, – teigia moteris.

Eglė Vaitkevičienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Eglė niekada nesijautė dėl gausios šeimos paaukojusi karjerą ir abu su vyru neatmeta galimybės, kad vieną dieną jų šeimą papildys dar vienas ar net keli nebiologiniai vaikai. Ji tikina: jaučia didelį malonumą savo gyvenime daryti įtaką sau.

„Neturėjau ambicijų, kad kažkur kažką pasiekusi būsiu geresnė. Taip, ką aš darau, stengiuosi daryti gerai ir, manau, man sekasi. Man žiauriai nepatinka dalykiniai kostiumėliai, labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime to nėra. Jeigu dabar reikėtų apsiauti aukštakulnius, kostiumėlį – o ne, visiškai ne apie mane“, – prisipažįsta Eglė.

O vaikai, anot jos, visai ne egzaminas. Tai lakmuso popierėlis – jiems užaugus galima pasitikrinti, kaip tau sekasi: „Jeigu šiandien tas santykis toks pat, kaip kai jam buvo dešimt, ar dar net didesnis, vadinasi, viskas sekėsi gerai. Toks savęs patikrinimas: jeigu jie pas mane grįžta fiziškai ir emociškai, vadinasi, viską dariau gerai.“

Parengė Indrė Motuzienė.