Teks pasirinkti – gera savijauta ar saldumynai: pastarieji blokuoja vitamino C įsisavinimą

Vitamino C ir cukraus įsisavinimo mechanizmai panašūs: cukrus patenka į jūsų ląsteles ir užkerta kelią į jas patekti vitaminui C. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas juokauja – vartokite cukrų ne tuo pačiu metu, kai vartojate vitaminą C. „Iš tikrųjų pridėtinio cukraus reikėtų visiškai atsisakyti“, – kalba jis.

Įsivaizduokite: karantinas, poliklinikose ir ligoninėse – COVID-19 grėsmė, patekti pas gydytoją sudėtinga, o jus neramina jūsų pakitęs liežuvis. Mūsų organizmas genialus, sako A. Unikauskas – kai jame ko nors per daug ar trūksta, jis visada apie tai siunčia ženklus, o liežuvio pakitimai rodo, kad organizmui labai trūksta vitamino C.

Visi žino apie ligą skorbutą, atsirandančią tada, jeigu trūksta vitamino C. Tačiau ši liga pasireiškia tik tada, jeigu vitamino C nevartojame visai, pavyzdžiui, vartojame maistą, kuriame visiškai nėra vitamino C, ir taip darome ilgą laiką.

„Glositas – tai liežuvio uždegimas, kai liežuvis blizga ir yra raudonas, dažnai – ryškiai. Gali būti kitas požymis – tiesiog raudonos dėmelės liežuvio šonuose, maži pakraujavimai, kuriuos galite pastebėti ir kitose kūno vietose, pavyzdžiui, ant kojų“, – pasakoja profesorius.

Liežuvis / Shutterstock nuotr.

Taip yra todėl, kad vitaminas C dalyvauja gaminant kolageną, o kolagenas priklauso jungiamajam audiniui. Jūsų visų kraujagyslių sienelės – tai ir kolagenas, jungiamasis junginys. Tad jeigu jums trūksta vitamino C, visas šis tinklas gali subyrėti: pradeda atsirasti kraujosruvos, mėlynos, raudonos dėmelės, tai gali pasireikšti ant liežuvio ar kitose kūno vietose.

„Vitamino C pradeda trūkti palaipsniui. Laikui bėgant, kuo labiau jums jo trūksta, tuo daugiau simptomų atsiranda“, – pažymi A. Unikauskas.

Kad pasireikštų visi simptomai, nevartoti vitamino C turėtumėte mėnesį

„Tai jau užleista situacija, iki kurios šiais laikais neprieinama. Mes kalbame apie užslėptą vitamino C trūkumą. Yra daugybė veiksnių, kurie neleidžia įsisavinti vitamino C ir dėl kurių gali atsirasti jo trūkumas. Jūs galite jo gauti su maistu, tačiau organizmas gali jo neįsisavinti“, – perspėja daktaras.

Jeigu vartojate cukrų, vartokite jį ne tuo pačiu metu, kai vartojate vitaminą C. O iš tikrųjų pridėtinio cukraus reikėtų visiškai atsisakyti.

Vitamino C įsisavinimą blokuoja cukrus

Pavyzdžiui, jeigu jūs vartojate vitaminą C, tačiau drauge vartojate ir cukrų, jūsų organizmui gali vis tiek trūkti šio svarbaus vitamino, nes cukrus blokuoja vitamino C įsisavinimą. Taip yra dėl to, kad vitamino C ir cukraus įsisavinimo mechanizmai panašūs: cukrus patenka į jūsų ląsteles ir užkerta kelią į jas patekti vitaminui C.

„Jeigu vartojate cukrų, vartokite jį ne tuo pačiu metu, kai vartojate vitaminą C. O iš tikrųjų pridėtinio cukraus reikėtų visiškai atsisakyti“, – pataria A. Unikauskas.

Saldumynai / Vinicius Amano/Unsplash nuotr.

Įsidėmėkite kitus vitamino C trūkumo ženklus:

– nuovargis,

– silpnumas,

– rankų ir kojų skausmai,

– kraujavimas iš dantenų,

– kaulų skausmai,

– kraujosruvos, mėlynės,

– krintantys dantys.

Dažnai tam, kad papildytų organizmą vitamino C atsargomis, žmonės vartoja askorbo rūgšties tabletes, tačiau, pasak laidos vedėjo, askorbo rūgštis – tik vienas iš penkių bendro natūralaus vitamino C komplekso elementų ir net ne pagrindinis, kuris suteikia efektą. Bet tai vis tiek rūgštis, ji naudinga, nors ne tokia naudinga, kaip natūralus vitaminas C.

Citrinos / Pixabay nuotr.

Tad nepamirškite – pagrindinis vitamino C šaltinis nėra tabletės. Šio organizmui ypač svarbaus vitamino geriausia gauti iš maisto.

Produktai, kuriuose daug vitamino C:

– citrusiniai vaisiai,

– paprikos,

– rauginti kopūstai,

– žalios spalvos daržovės,

– juodieji serbentai.

Plačiau – rugpjūčio 31 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.