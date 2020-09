COVID-19 persirgusią Emiliją simptomai vargino ir po neigiamo testo: kosulys tęsėsi kelias savaites

Koronavirusu persirgusiai Emilijai teko įveikti nesunkią ligos formą – ji gydėsi namuose, neturėjo aukštos kūno temperatūros, išvengė komplikacijų. Tačiau baimė buvo didžiulė, o kai kurie ligos simptomai reiškėsi ir po neigiamo COVID-19 testo – silpnumas organizmo neapleido dar kelias savaites. Mergina gydėsi natūraliomis priemonėmis, o vieną tokių rekomenduoja ir daktaras Alvydas Unikauskas.

Apie savo patirtį Londone gyvenanti Emilija Katauskaitė pasakojo LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“. Dabar ligą įveikusi mergina jaučiasi puikiai, nors liga kuriam laikui ir sujaukė asmeninius planus bei privertė nerimauti.

Tuo tarpu gydytojas Alvydas Unikauskas rekomendavo ir dažnoje virtuvėje randamą priemonę, galinčią stiprinti imunitetą ir galbūt netgi padėti išvengti koronaviruso – pasaulio mokslininkams skubant kurti vakciną ir ieškant efektyviausių ligos gydymo priemonių, specialistai viltingai žvelgia į kurkuminą.

Šis, kaip manoma, gali padėti tiek ligos prevencijoje, tiek simptomų palengvinime. Nors polifenoliams priskiriamos medžiagos efektyvumas dar nėra patvirtintas klinikiniais tyrimais, geroji žinia ta, jog potencialus vaistas yra pasiekiamas kiekvienam, mat kurkuminas – puikiai pažįstamos ciberžolės veiklioji medžiaga.

Simptomai kamavo dar kelias savaites po negiamo testo

Laidos pašnekovė E. Katauskaitė dar kovo mėnesį parskridusi į Lietuvą sužinojo, kad serga koronavirusu. Mergina sakė į perspėjimus apie virusą niekuomet nežiūrėjusi skeptiškai – viešumoje dėvėjo kaukę, su savimi turėdavo dezinfekcinio skysčio. Iš pradžių svarsčiusi, jog galbūt negalavimus tik „įsikalba“, pradėjus prastėti savijautai mergina atliko testą. Ji prisiminė pirminį išgąstį vos tik išgirdo diagnozę.

„Kadangi žinojau, kad teigiamą atsakymą praneša skambučiu, pamačiau nežinomą numerį ir iškart pradėjo drebėti širdis, drebėti rankos, pagalvojau – nejaugi tai? Pakėliau ragelį, taip, tai buvo gydytojas, paskambino iš ligoninės ir pasakė, kad teigiamas.

Tą akimirką, atrodo, nebegirdėjau nieko. Pasidarė visiškai tamsu akyse, jis kažką pasakojo, aš pritariau. Išjungusi telefono ragelį apsiverkiau, tik tada supratau, kas įvyko, perskambinau dar kartą ir išklausiau visą informaciją“, – įvykį prieš pusę metų dabar jau su šypsena prisiminė Emilija.

Kaip ypatingai nemalonų jausmą ji prisimena deginantį jausmą krūtinėje kas kartą, kai įkvėpdavo oro. Kosulys, raumenų ir gerklės skausmai taip pat buvo tapę kasdienybe, tačiau jos kūno temperatūra nė karto neviršijo 37,4 laipsnių. Dėl to ji gydėsi daugiausia natūraliomis priemonėmis.

„Manau, sunkiausia buvo nežinomybė, kuri tikrai vargino. Psichologinė sveikata taip pat šiek tiek nukentėjo, prasidėjo nemiga, nerimas. Galbūt ne vien dėl to, kad aš pati sirgau, bet apskritai dėl situacijos pasaulyje – buvo baisu, kaip bus, kas bus. Darbas pasikeitė, negalėjau grįžti į universitetą, į Londoną, kur šiuo metu gyvenu. Labai daug pokyčių, todėl, žinoma, buvo sunku“, – prisiminė E. Katauskaitė.

COVID-19 testavimas / J. Stacevičius/LRT

Kai testas galiausiai parodė neigiamą atsakymą, t.y. jog mergina pasveiko, ji prisiminė nusigandusi dėl to, jog simptomai neišnyko, pakilusi temperatūra ir kosulys slėgė dar kelias savaites po to.

„Bendras silpnumas, nuovargis drebančios rankos – buvo bendrai silpna organizmo savijauta. Mane tai gąsdino, galvojau, gal tai yra komplikacijos“, – sakė laidos pašnekovė.

Alvydas Unikauskas / E. Genio/LRT nuotr.

Ranka pasiekiamas vaistas

Gydytojai E. Katauskaitei specialių vaistų neskyrė, pakilus temperatūrai rekomendavo gerti gerai žinomas paracetamolio tabletes, mat ją užklupusios ligos forma nebuvo sunki. Mergina gydėsi natūraliomis priemonėmis.

Vieną tokių laidoje rekomendavo ir daktaras A. Unikauskas. Tai – ciberžolė, o tiksliau – joje esantis kurkuminas.

„Apie šio augalo naudą žmonės žino jau tūkstančius metų, tačiau dabar naujausi mokslininkų tyrimai rodo ir jo naudą kovoje su COVID-19. Pasirodo, ši medžiaga, pirma, tiesiogiai atakuoja paties viruso baltymus, o jų dėka jis gali patekti į mūsų ląsteles.

Antra, blokuoja viruso „prisijungimą“ prie ląstelių – kad virusas įsiskverbtų į ją, jis turi prie jos prisikabinti. Trečia, blokuoja viruso įlindimą į ląstelę, (...). Ir ketvirta, blokuoja viruso dauginimąsi, kai jis ten jau „įlindo“. Visuose etapuose kurkuminas tiesiog trukdo.

Aišku, reikia pasakyti, kad kol kas turime tik ikiklinikinių tyrimų su gyvūnais rezultatus, bet vis tik vilčių į šią medžiagą dedama labai daug. Ypač noriu akcentuoti, kad kalbame apie prieskonį, nekalbame apie cheminę tabletę, kurią pagaminus, ji turi praeiti daugybę klinikinių tyrimų“, – pasakojo A. Unikauskas.

Kurkuminas, manoma, gali palengvinti ir ligos eigą. Pavyzdžiui, slopindamas vadinamąsias citokinų audras – organizmo hiperreakciją į ligos sukėlėjus.

„Imuninė sistema, kovodama su virusu, išskiria chemines medžiagas, kurios stengiasi tą virusą sunaikinti, – aiškino A. Unikauskas. – Tos cheminės medžiagos yra toksinės, jų turi būti nei per daug, nei per mažai. Ir kai jų yra per daug, kai jos per aktyvios, kai jų nebesuvaldo imuninė sistema, jos užpuola ne tik virusą, bet ir patį organizmą. Ir vienas pirmųjų taikinių yra mūsų kvėpavimo sistema, plaučiai. Kartais žmogaus imuninė sistema, susidūrusi su koronavirusu, taip stipriai mobilizuojasi, kad gali persistengti, taip sukeldama mirtiną reakciją, štai tą citokinų audrą“.

Ciberžolės milteliai skrieja į orą religinės šventės metu Mumbajuje, Indijoje / AP nuotr.

Vilniaus universiteto Biomokslų instituto mokslininkė Dominyka Dapkutė laidoje sakė, kad ciberžolės ekstraktai lengviną įvairių uždegiminių ligų simptomus, gali būti naudingi sergantiems diabetu, artritu, taip pat ūminėmis infekcijomis.

Norint gauti iš kurkumino daugiausia naudos, jį reikėtų vartoti ne vieną, o su jo įsisavinimą gerinančiais produktais.

„Ciberžolę populiaru naudoti su juodaisiais pipirais, nes juose aptinkamas kitas polifenolis – piperinas. Jis yra žinomas kaip populiariausias, labiausiai ištyrinėtas pasisavinimo skatintojas. (...) Su juodaisiais pipirais kartu keliaujančios medžiagos gali būti lengviau pasisavinamos, kiti būdai – riebalai. Kurkumino tirpumas vandenyje yra toks mažas, kad norint gauti naudą, reikėtų išgerti kelis litrus vandens su kurkuminu arba dar daugiau, jeigu gertume tiesiog vandenį su ciberžole. Bet tirpumas ženkliai didėja, jeigu pridedame riebalų. Yra tyrimų, parodančių, kad kurkumino tirpumą labai gerina kokosų aliejus, todėl reikėtų naudoti su aliejais, su pienu“, – pasakojo D. Dapkutė.

Ji akcentavo, kad ciberžolės milteliai, kurių galima įsigyti dažnoje parduotuvėje, nėra tas pats, kas ciberžolės ekstraktai ir, tarp jų, kurkuminas.

„Pastarieji yra jau išgryninti iš maltos ciberžolės patys aktyviausi komponentai, tai yra specialiai paveikiami milteliai, iš jų specialiomis medžiagomis, kad ir etanoliu, ištraukiama tai, kas yra naudingiausia. Įsivaizduokime, jeigu ciberžolės milteliuose yra 3 proc. kurkumino, o ekstrakte, kuris jau vadinamas kurkuminu, mes gauname jo 95 proc., kartais net daugiau“, – dėstė mokslininkė.

Ciberžolės milteliai / Pixabay nuotr.

Ciberžolės rekomenduojama suvartoti iki 8 gramų per dieną, o šią normą viršijus, galimi ir neigiami šalutiniai poveikiai.

„Kadangi dideli ciberžolės kiekiai neištirpsta, jei padengia žarnyno gleivinę, gali žmogus susidurti su skrandžio skausmais, pykinimu, žarnyno problemomis. Nerekomenduojama nėščiosioms, taip pat žmonėms, kurie vartoja tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, antikoguliantus, nes kurkuminas gali pastiprinti šių vaistų veikimą. Taip pat žmonės, turintys tulžies kanalų problemų, irgi turėtų vengti vartoti kurkuminą dideliais kiekiais“, – išaiškino D. Dapkutė.

Plačiau – rugsėjo 1 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.