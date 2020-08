Stebuklingas metodas problemoms pradanginti: instrukcija, kaip išbandyti fraktalinį piešimą

Sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja, knygos „Nusipiešk gyvenimą, kokio nori“ autorė Brigita Paulauskienė fraktalinį piešimą atrodo užgriuvus asmeninei netekčiai. Ir nors iš pradžių į šį metodą žiūrėjo skeptiškai, tačiau būtent jis padėjo įveikti depresiją, peržengti ribotumus ir išmokti naujų dalykų.

Brigita nesako, kad tai stebuklingas metodas ir vos paėmus į rankas pieštuką pradings problemos. Ne, stebuklas slypi pačiame žmoguje. Piešinys padeda koncentruoti mintį, aiškiau mąstyti apie norimą dalyką, pažadinti ir sutelkti viduje snaudžiančias jėgas.

Kuo pasižymi fraktalinis piešimas? Tai autorinė piešimo metodika, kur linijos piešiamos užmerktomis akimis, o gautas linijų raizginys spalvinamas. Pasak Brigitos, toks piešinys yra maža mūsų gyvenimo detalė, netiesiogiai, bet gana tikslai, atspindinti visą mūsų gyvenimą.

Dėl to piešinį galima „perskaityti“. Piešinyje slypi informacija apie jo autoriaus charakterį, talentus, potencialą, spręstinus ir koreguotinus dalykus, sveikatą ir dar daug įdomaus. Taip pat šis metodas yra savęs pažinimo ir tobulinimo instrumentas bei meninės saviraiškos būdas. Kviečiame išbandyti šią techniką!

Knygos ištrauka:

Pirmasis piešinys – tai pirmas žingsnis į fraktalinio piešimo pasaulį. Mes susipažįstame su technika ir kartu spontaniškai sukuriame piešinį, kurį bus galima skaityti kaip tekstą. Nuostabiausia čia yra tai, kad iš piešinio galima nemažai pasakyti apie žmogaus charakterį, polinkius, talentus, šiek tiek apie sveikatą ir net truputį apie ateitį.

Linijos piešiamos užsimerkus – kad protas netrukdytų, kad pamirštume visus nuogąstavimus, jog nieko neišeis ar kad nemokame piešti. Leidžiame rankai spontaniškai judėti ir pačiai kurti linijas. Primename, kad nemokėji­mas piešti, meninio pasirengimo nebuvimas naudojant fraktalinio piešimo metodą yra privalumas. Kiekvieną kartą sukuriamas originalus linijų ir spal­vų ornamentas. O tiems, kas moka piešti, fraktaliniai piešiniai bus naujas nuostabus atradimas. Sakau tai remdamasi savo patirtimi.

Reikalingos priemonės:

1. Baltas A4 formato lapas.

2. Juodas tušinukas.

3. Spalvoti pieštukai. Geriausia 24 spalvų (baltos spalvos pieštuką išima­me iš komplekto).

4. Drožtukas.

5. Lygus kietas pagrindas, ant kurio, pasidėję popieriaus lapą, piešime.

Kad piešinį galėtume skaityti, reikėtų laikytis kelių paprastų taisyklių. Jei piešime, kaip šauna į galvą, bus įdomu, galbūt ir gražu, bet neperskaitoma.

1. Popierių prieš save pasidėkite horizontaliai.

2. Užsimerkite ir durkite juodu tušinuku į bet kurį lapo tašką. Jei nesate užtikrinti, kad pataikysite į lapą, tušinuką į popierių atremkite atmerk­tomis akimis.

3. Neatitraukdami rankos vieną minutę visame lape braižykite kuo įvaires­nes linijas. Kol jas braižysite, popieriaus lapo nesukiokite. Galite kita ranka apčiupinėti lapo kraštą, kad geriau orientuotumėtės ir kad jūsų brėžiamos linijos užimtų kuo daugiau lapo. Piešiant jokiu būdu negalima atsimerkti. Juk labai įdomu – ką gi nupiešite užsimerkę.

4. Nieko specialiai nepieškite. Linijos turi būti kuo įvairesnės ir abstraktes­nės. Nereikia bandyti linija atkartoti namų, gėlyčių, žmogeliukų ir kito­kių atpažįstamų daiktų kontūrų.

5. Jei netyčia peržengiate lapo ribą, nieko baisaus. Neišsigąskite, neatsi­merkite – tai ne klaida. Grįžkite užmerktomis akimis į bet kurią lapo vietą ir tęskite toliau.

6. Pieškite vidutiniu greičiu. Jei piešite itin greitai, piešinys bus labai smul­kus, sunku bus spalvinti (1 pav.), bet toks piešinys taip pat nėra klaida. Jei būtent toks piešinys jums patinka, galite jį spalvinti.

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

Jei piešite labai lėtai, nupiešite vos kelis didelius plotelius (2 pav.). Jei taip nutiktų, užsi­merkite ir dar pieškite maždaug 10 sekundžių.

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

Piešiant vidutiniu greičiu piešinyje bus išlaikyta įvairių dydžių plotelių pusiausvyra (3 pav.). Ge­riausia, kai skirtingų dydžių ploteliai užima panašų plotą visame pieši­nyje: 1/3 – maži, 1/3 – vidutiniai, 1/3 – dideli. To ir reikėtų siekti.

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

7. Tiems, kas retai naudoja rankines rašymo ar piešimo priemones, iš pra­džių reikėtų pasipraktikuoti piešti juodu tušinuku. Pakreiptas netinka­mu kampu jis neberašo. Braukiate, o linijos popieriuje nėra. Todėl ge­riausia tušinuką laikyti statmenai popieriaus lapo paviršiui, tuomet jis visada pieš. Braukdami ranka stenkitės neištepti juodu tušu lapo.

8. Jei piešinys nepatinka, galite perpiešti jį iš naujo. Taip pat reikėtų per­piešti, jei piešiant lapas išsitepė ar yra linijų, kurių tušinukas nenupiešė. Nereikia bandyti jų paryškinti, tai neįmanoma – tik sugadinsite. Geriau­sia perpiešti.

9. Baigę piešti, atsimerkite ir atitrūkusias linijas prijunkite prie fraktalinio piešinio, nes mūsų tikslas yra gauti uždarus plotelius, kuriuos paskui spalvinsite. Geriausia linijas vesti į bet kurį kitų linijų susikirtimo tašką. (4 pav.)

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

Jei nupiešėte liniją už lapo ribos, jos taškus taip pat prijunkite prie fraktalinio piešinio. (5 pav.)

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

10. Kitoje lapo pusėje užsirašykite savo vardą ir datą. Taip pat labai svarbu pasižymėti piešinio viršų ir apačią pagal tai, kaip buvo piešiamos linijos. Viską žymėkite tik kitoje lapo pusėje. Ten, kur yra piešinys, fonas turi likti baltas.

O dabar atsikvėpkite ir pasižiūrėkite, ką sukūrėte. Štai ir turite pirmąjį savo piešinį. Genialu! Nepakartojama!

Jau iš nenuspalvinto fraktalinio piešinio galima nemažai pasakyti apie piešėją. Tačiau nesustokite; galiu visus užtikrinti, kad jei užbaigsite piešinį, jis bus dar gražesnis, o informacija tikslesnė ir išsamesnė!

Kaip spalvinti šį piešinį-testą

1. Pieštukus iš dėžutės traukite užsimerkę. Taip elgtis reikia todėl, kad mūsų prisirišimas prie vienų spalvų ir neapykanta ar abejingumas ki­toms netrukdytų patirti spontaniško momento tikrumo. Dažnai atsi­tinka, kad žmogus, norėdamas kitiems ar sau sudaryti tam tikrą įspūdį, slepiasi už mėgstamų spalvų. O spontaniškai atsiradusios, nemačiomis pasirinktos ir kartais dominuojančios spalvos mums primena apie kitą asmenybės pusę.

2. Plotelius, kad ir kokie jie būtų, – dideli ar visiškai maži, – spalvinkite po vieną iki juodos linijos. Negalima ta pačia spalva apjungti kelių šalia esančių plotelių. (6 pav.)

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

3. Vienu pieštuku spalvinkite 1–12 plotelių – išmėtykite juos po visą pieši­nį. Jei spalva patinka, spalvinkite daugiau plotelių. Galite spalvinti ir 8, ir 10 ar visus 12 plotelių. Jei spalva nepatinka, spalvinkite tik 1 ar 2 plotelius.

4. Panaudotą pieštuką padėkite atgal į dėžutę prie kitų. Pieštukai turėtų gulėti dėžutėje laisvai (7 pav.), kad juos būtų galima pamaišyti ranka.

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

5. Jei vėl ištraukėte tą patį pieštuką – tai ne klaida, nedėkite jo atgal į dėžutę ar kur nors atskirai. Tiesiog vėl galioja 3 taisyklė. Jei dažnai paimate tą pačią spalvą, vadinasi, ji šiuo metu dominuoja ir jus geriausiai apibūdina.

6. Spalvinkite kruopščiai, tolygiai. Ploteliai turi būti nuspalvinti taip, kad atrodytų lyg iškirpti iš tam tikros spalvos audinio. Tai svarbu dėl to, kad jau pirmame piešinyje patiriame spalvų terapiją. Jei spalvinsite neko­kybiškai, nepavyks iki galo patirti pozityvaus spalvų poveikio. Kad ga­lėtumėte gerai spalvinti, reikia nuolat drožti pieštuką. Su buku gražiai nenuspalvinsite.

7. Svarbu, kad šalia esančios, per liniją susiliečiančios spalvos būtų skirtin­gos. Tos pačios spalvos ploteliai gali liestis tik kampu. (8 pav.)

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

8. Kitas tos pačios spalvos atspalvis ar tonas laikomas kita spalva. Spal­vindami fraktalinį piešinį, būtinai pabandykite vienu pieštuku išgauti skirtingą spalvos tonaciją skirtinguose ploteliuose. Atminkite, kad pagal šį metodą vienas plotelis spalvinamas tik viena spalva, negali būti spalvos patamsėjimo ar pašviesėjimo tame pačiame plotelyje no­rint pagražinti ar išgauti erdvinį vaizdą.

9. Spalvinkite, kol užpildysite visus plotelius. Jei netyčia ar nebenorėdami užbaigti piešinio vis dėlto paliksite nenuspalvintų plotelių, tai jus taip pat charakterizuoja.

10. Fonas nespalvinamas.

Paprastai daugelis tokį piešinį-testą užbaigia per porą valandų. Kai ku­riems reikia ir daugiau laiko. Geriausia piešinį pabaigti per 24 val. nuo pra­dėjimo momento. Tiek, anot psichologų, trunka viena žmogaus būsena. Juk labai tikėtina, kad kitą dieną ir nuotaika bus kitokia. Jei nepavyksta piešinio užbaigti per šį laiką, taip pat nieko baisaus. Svarbiausia piešinį apskritai už­baigti. Kad ir kokią būsenų įvairovę patirtume, mūsų gyvenimas vis tiek yra vientisas ir piešinys mus charakterizuos.

Fraktalinis piešimas / Leidyklos nuotr.

Štai ir turite savo pirmąjį fraktalinį piešinį. Teko šiek tiek pasistengti, tačiau sukūrėte kai ką originalaus, džiuginančio, neįprasto.

O dabar prasidės dar įdomesni dalykai. Šis piešinys – ne paprasta linijų raizgalynė. Ji slepia informaciją apie ją sukūrusį autorių.

Kaip ją perskaityti – antroje knygos ištraukoje portale LRT.lt kitą savaitgalį.