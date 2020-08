Daktaras Unikauskas paaiškino, kas bendro tarp vitamino B5 stygiaus ir kosulio

Kartais kamuoja kosulys, bet to priežastis – visai ne pažeisti plaučiai, o vitamino B5 trūkumas organizme. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas tikina, jog šio vitamino pritrūkstama ne taip ir dažnai, tačiau palaipsniui jo stygius gali sukelti aibę negalavimų.

Paprastai, jeigu jaučiame negalavimą, pavyzdžiui, kosėjame, galvojame, kad negalavimo priežastis – kurio nors organo liga, šiuo atveju plaučiai. Bet ar taip yra visada? Gal priežastis visai kitur ir ji – lengvai pašalinama?

„Kartais gali būti, kad tiesiog trūksta vitamino B5. Jis silpnina imuninę, nervų sistemas ir sukelia aibę sveikatos bėdų“, – perspėja A. Unikauskas.

Vitaminas B5 svarbus ne tik plaukams, odai, bet ir visam organizmui. Jis, kaip ir kiti B grupės vitaminai, reikalingas energijos, hormonų gamybai, gerai smegenų veiklai. Kad trūksta vitamino B5, gydytojo teigimu, ne visada pastebime iš karto, tačiau jo stygius silpnina imuninę, nervų sistemas, o tai palaipsniui gali sukelti tam tikrų sveikatos problemų.

„Dėl pantoteno rūgšties, t. y. vitamino B5, stokos organizme prasideda dermatitas, slenka plaukai, sutrinka kai kurių organų funkcijos, gali pasireikšti alergija“, – vardija profesorius.

Plaukai / Shutterstock nuotr.

Jei trūksta vitamino B5, atsiranda:

– nuovargis,

– dirglumas,

– depresija,

– nemiga,

– viršutinių kvėpavimo takų infekcija,

– pilvo skausmas,

– vėmimas,

– raumenų silpnumas.

Kepenys turėtų būti pagrindinis maisto produktas, jeigu jums trūksta bet kurio B grupės vitamino. Vištienos kepenėlėse yra įspūdingas vitamino B5 kiekis.

Vitamino B5 trūkumas gresia:

– nėščioms moterims,

– moterims, vartojančioms kontraceptikus,

– rūkaliams,

– įnikusiems į alkoholį žmonėms,

– patiriant didelį nuolatinį ar lėtinį stresą,

– jeigu jūsų mityba netinkama,

– jeigu įsisavinti vitaminus ir mineralus trukdo vaistai, žarnyno sutrikimai.

Nėštumas / BNS nuotr.

Vitamino B5 dienos normą gausite suvalgę 100 g vištienos kepenėlių

„Kepenys turėtų būti pagrindinis maisto produktas, jeigu jums trūksta bet kurio B grupės vitamino. Vištienos kepenėlėse yra įspūdingas vitamino B5 kiekis, taip pat jose yra vitamino B12 – tai puikus vaistas norint išvengti mažakraujystės“, – pasakoja laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Daug vitamino B5 turi saulėgrąžų sėklos

Šios sėklos – itin geras vitamino B5 šaltinis. Be šio vitamino, saulėgrąžų sėklose gausu baltymų, vitamino E.

Suvalgę 4 avokado vaisius vitamino B5 gausite tiek pat, kiek iš 100 g kepenėlių

Pasak A. Unikausko, kad gautumėte vitamino B5 dienos normą, reikėtų suvalgyti 3–5 avokadus. Valgydami šiuos vaisius organizmą papildysite ir vitamino B6 atsargomis.

Avokadas / Pexels nuotr.

Vitamino B5 yra žuvyje

„Šio vitamino atsargomis organizmą papildo ir žuvis. Jo gausu natūraliai užaugusioje lašišoje, ne ką blogiau – silkė“, – teigia daktaras.

Nors vitamino B5 trūkumas nėra labai dažnas, atminkite – šis vitaminas svarbus, tad nepamirškite jo turinčių produktų įtraukti į savo pirkinių sąrašą.

Lęšiai maistingumu nenusileidžia mėsai

Lęšiuose ne tik daug vitamino B5, bet ir kitų B grupės vitaminų. Jie – vienas svarbiausių augalinių baltymų šaltinių. Jei nevalgote mėsos ar ją valgote itin retai, lęšių jūsų mityboje turėtų būti.

Vitamino B5 gausu saulėje džiovintuose pomidoruose, kalafioruose

„Pomidorai turėtų būti ne bet kokie, o džiovinti saulėje. Kodėl džiovinti saulėje? Tai iš esmės yra gerai prinokę pomidorai, tik be vandens. Be vitamino B5, juose yra liuteino, kuris mažina akių ligų riziką. O žiediniai kopūstai, be to, kad yra vitamino B5 šaltinis, naudingi virškinimui ir detoksikacijai“, – atskleidžia gydytojas.

Džiovinti pomidorai / Pixabay nuotr.

Kiaušiniai – dar vienas vitamino B5 šaltinis

Kiaušiniai yra puikus vitamino B5 šaltinis, tačiau rinkitės laisvai laikomų vištų kiaušinius – tada būsite aprūpinti puokšte įvairių maistinių medžiagų. „Apskritai valgydamas kiaušinius niekada nesuklysi, ten yra daug ko“, – priduria A. Unikauskas.

Vitamino B5 nauda žmogaus organizmui:

– širdies ir kraujagyslių sistemos sveikata (pantetinas, vitamino B5 darinys, gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje),

– žaizdų gijimas (kai kurie tyrimai parodė, kad pantoteno rūgštis padeda gyti žaizdoms, ypač, kai ji derinama su vitaminu C),

Žaizda / Shutterstock nuotr.

– energija (viena svarbiausių ir pagrindinių vitamino B5 funkcijų – padėti žmogaus kūnui tai, ką jis valgo, paversti energija),

– vitamino B2 įsisavinimas (vitaminas B5 padeda organizmui efektyviai panaudoti vitaminą B2),

– sveikas virškinimas (vitaminas B5 yra viena iš maistinių medžiagų, kuri prisideda prie sklandaus virškinimo sistemos darbo).

„Nors vitamino B5 trūkumas nėra labai dažnas, atminkite – šis vitaminas svarbus, tad nepamirškite jo turinčių produktų įtraukti į savo pirkinių sąrašą“, – pataria profesorius.

Plačiau – sausio 27 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.