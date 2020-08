Ramygalietės šiltnamiuose – 80 rūšių pomidorų: yra ir plėšomų, ir tuščiavidurių

Netoli Ramygalos ūkį turinti Salvina Kievinienė gali be perstojo kalbėti apie pomidorus, kurių moters šiltadaržiuose šiais metais yra net 80 rūšių – hibridinių ir veislinių. Tačiau ji didžiuojasi ne tik pomidorais, bet ir paprikomis, įvairiaspalvėmis gėlėmis, agurkais, svogūnais ir kitomis daržovėmis. Be to, Salvina džiaugiasi, kad šiais metais pavyko surengti pomidorų augintojų seminarą-šventę. Taip buvo pagerbtas daržo karalius pomidoras.

Augina 14 metų

S. Kievinienė įvairias daržoves kartu su vyru Alvydu augina jau 20 metų.

„Pomidorai ūkyje atsirado prieš 14 metų. Kiekvienais metais pomidorų rūšių skaičius skirtingas. Pernai šiltadaržiuose noko apie 100 rūšių. Tame skaičiuje ir hibridiniai, ir veisliniai pomidorai. Šios rūšys – skirtingos, nes vieni žmonės nori hibridų, o kiti veislinių. Šiais metais turiu mažiau ir noksta per 80 rūšių pomidorų“, – suskaičiavo raudonskruosčių daržovių rūšis.

Ir paaiškino, kas yra hibridiniai pomidorai: „Tai išvestos veislės, kurių vaisiai kietesni, atsparesni ligoms, geriau auga. Pats pomidoras panašus į veislinį, bet hibrido skonis ne toks sodrus. Veisliniai pomidorai, kaip sakau, sužydi įvairiomis spalvomis, skoniais, egzotika. Kiekvienais metais vis atrandi naujų veislių.“

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Ieško naujų veislių

Pasak Salvinos, kiekvienais metais augina vis kitų veislių pomidorus.

„Tai, ką auginau pernai, šiemet iš tų veislių beveik neauginu. Nebent labai patinka, tuomet pasilieku. Be to, šiais metais keičiau ir hibridinių pomidorų veisles. Keičiau Bulgarijos ir Japonijos veislėmis. Beje, šie hibridukai beveik prilygsta veisliniams pomidorams. Jie labai skanūs, derlius jų gausus. Šie pasikeitimai pasiteisino ir džiaugiuosi, kad tuos hibridus auginu“, – aiškino ūkininkė ir sakė, kad kitais metais šiltadaržiuose augs jau kitokių veislių pomidorai.

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Pomidorus galima plėšyti

Išgirdusi klausimą, kokios veislės nustebino, Salvina pagalvojus pristatė:

„Džiaugiuosi plėšomais arba kelioniniais pomidorais. Jie labai įdomūs ir patogūs kelionėje. Juos plėšai po gabaliuką ir valgai. Tačiau kitąmet gal jų ir neauginsiu. Pasidžiaugiau ir užteks. Reikia sutalpinti šiltnamyje pomidorus, nes pavasarį prekiauju daigais. Jų man reikia tūkstančiais.“

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Yra ir tuščiavidurių

Pomidorų augintoja prisiminė šių metų įdomią pomidorų veislę – tuščiavidurius.

„Tai pomidorai, kurie auginami įdaryti mėsai. Turiu keturis raudonus ir tiek pat geltonų. Parduodant žmonėms pomidorus, reikia būtinai paaiškinti apie jų rūšį. Pamatys tuščiavidurį pomidorą ir manys, kad jis gerai neužaugo. Šie pomidorai – gražūs, bet užtenka vieno daigo, nes derlius – gausus. Todėl kitais metais tuščiavidurių pomidorų pasisodinsiu, kiek man reikės ir kiek žmonės paprašys“, – pasakojo Salvina ir tvirtino, kad perkantiems pomidorų daigus būtinai paaiškina ir pristato augalo veislės ypatumus.

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Ieško naujovių

Bekalbėdama apie pomidorus Salvina prisiminė įdomią paprikos rūšį, kuri primena čili pipirą.

„Šiais metais pasisodinau saldžiąją papriką, bet ji kaip čili pipiras. Tačiau šią papriką galima valgyti kone kaip čipsus. Šių paprikų nepardavinėju, nes vėlgi – žmonės manys, kad tai aštri Čili, o paragavę supras, jog tai visai ne tai, ką mato. Todėl šiais metais šių paprikų nepardavinėsiu, kol neišaiškinsiu, kas tai per papriką“, – aiškino S. Kievinienė.

Ji tvirtino, kad pirmiausia jai pačiai turi būti įdomu: „Žaidimai su veislėmis man yra ir laisvalaikis, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Per žiemą ieškau naujovių ir siunčiuosi sėklas bei pati jas siunčiu kitiems. Tai nenutrūkstamas gyvenimas, grandis. Veiksmas vyksta ir žiemą, ir vasarą. Vasarą matau rezultatą, o žiemą – ieškau sėklų.“

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Surengė šventę pomidorui

Labiausiai ūkininkė Salvina džiaugiasi įvykusia pomidorų augintojų seminarų-švente.

„Ji ūkyje buvo pirmą kartą. Norėjome pernai tokią šventę surengti, bet išskridau į Jungtines Amerikos Valstijas. Ši dalykinė kelionė ir sutrukdė surengti pomidorams šventę, kuri ir vadinosi „Viskas apie pomidorą“. Svečių buvo per trisdešimt. Tai buvo ir mokslininkai, ir mėgėjai, ir ūkininkai. Seminaristų ratas – įvairus. Suvažiavo tie, kurie perka daigus pas mane ir tie, kurie norėjo sužinoti kuo daugiau apie pomidorų auginimą“, – prisiminė neseniai įvykusį pomidorų augintojų suvažiavimą S. Kievinienė.

S. Kievienės pomidorai / R. Ančerevičiaus nuotr.

Degustavo pomidorus

Pasak Salvinos, pomidorų augintojų seminare-šventėje vyko įvairus renginiai.

„Aptarėme įvairias auginimo subtilybes, skonių įvairovę. Kalbėjome apie patiekalus iš pomidorų, apie karantininius kenkėjus, apie pomidoro istoriją, šventes ir pasaulio rekordus. Penkios seminaro valandos prabėgo labai greitai“, – didžiavosi švente Salvina.

Prisimindama renginį ji pasakojo, kad pomidorų augintojams itin patiko pomidorų veislių paroda ir patiekalų degustacija: „ Išragavome per 30 veislių pomidorų. Daugiau nepajėgėm. Degustacijos metu rinkome gražiausią, neįprasčiausią, skaniausią, didžiausią pomidorą. Skanavome pomidorinę sriubą ir klausėmės pomidorų himno. Manau, kad šis seminaras-šventė gali tapti tradiciniu – planuojame tokią šventę surengti kitąmet.“