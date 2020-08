Nėščiųjų mankšta baseine: kada išsigelbėjimas, o kada sportuoti vandenyje nepatartina

Pasibaigus karantinui lengviau atsikvėpė ir besilaukiančios moterys – jos džiaugiasi panaikintais gimdymo su artimuoju ribojimais. Kartu į gimdymo namus grįžo ir paskaitos bei nėščiųjų mankštos, tarp jų ir mankšta baseine. Respublikinės Kauno ligoninės kineziterapeutė Ugnė Buinevičiūtė papasakojo, kuo nėščiosioms naudinga mankšta vandenyje ir kada ji nerekomenduojama.

Naudinga tiek mamai, tiek kūdikiui

Nėščiųjų mankštas vedanti Ugnė Buinevičiūtė teigia, kad baseino populiarumas šią vasarą nemažėja: „Galbūt dėl pandemijos, kai galiojo įvairūs draudimai, nėščiosios yra išsiilgusios įvairių užsiėmimų ir procedūrų, tad noriai į juos registruojasi.“

Anot specialistės, moterys į mankštas baseine dažnai atkeliauja norėdamos išspręsti dėl nėštumo atsiradusias sveikatos problemas, tokias kaip nugaros ar strėnų skausmai, kojų tinimas, siekdamos sustiprėti ir paruošti kūną gimdymui ar tiesiog maloniai praleisti laiką.

„Kai moteris laukiasi, jos organizmas persitvarko, keičiasi kūno svorio centras, dėl to didesnė apkrova tenka stuburui, kurio skausmai dažnai vargina nėščiąsias. Mankšta mažina nugaros skausmus, gerina raumenų tonusą, didina jėgą ir ištvermę. Be to, baseine ji yra saugesnė, nes vandenyje žmogaus kūnas sveria mažiau: judėti lengviau, judesiai minkštesni, mažėja rizika pargriūti.

Nėščia moteris / Ashton Mullins/Unsplash nuotr.

Sportas vandenyje ypač patrauklus vėlesniais nėštumo mėnesiais, kai nėščiosios nebegali gulėti ant pilvo. Tuomet mankšta baseine joms tampa reta galimybe įsikabinus į plūdurus išsitiesti ant pilvo ir atpalaiduoti raumenis, ko sporto salėje būtų neįmanoma padaryti“, – pabrėžia specialistė.

Anot specialistės, mankšta naudinga ne tik mamai, bet ir kūdikiui: „Vandenyje sumažėja gravitacija, tad kūdikiui tampa lengviau gimdoje užimti tinkamą padėtį. Sportuojant taip pat gerėja placentos kraujotaka ir vaikutis įsčiose gauna daugiau deguonies. Be to, kūdikis jaučia mamos emocijas. Jei mama jaučiasi gerai, tai ir kūdikis yra ramesnis.“

„Į mankštas susirenkančios būsimos mamos dalijasi savo patirtimi ir rūpesčiais. Baseine moterys atsipalaiduoja – dažniausiai girdžiu džiugesį, kad vandenyje kūnas lengvas, nebevargina skausmai, o po užsiėmimų pagerėja miegas“, – emocinę sporto naudą išskiria kineziterapeutė.

Mankštintis galima ne visoms

U. Buinevičiūtė pabrėžia, kad, prieš pradėdama lankyti baseiną, nėščioji turėtų pasitarti su savo gydytoju, stebinčiu nėštumo eigą. Pradėti sportuoti vandenyje rekomenduojama nuo antrojo trimestro, nes pirmasis yra jautriausias ir rizikingiausias, kai placenta dar nėra gerai prisitvirtinusi.

Taip pat lankyti baseiną arba sportuoti negalima tada, kai moteris yra stebima arba gydoma dėl gresiančio persileidimo, jei placenta yra netaisyklingai prisitvirtinusi, jei pakilęs arterinis kraujospūdis arba jei moteris yra alergiška chloro junginiams.

O jei nėščiosios ir kūdikio sveikata yra puiki, mankštintis galima iki paskutinių nėštumo dienų.

Laisvalaikis baseine / Pixabay nuotr.

Kaip dažnai sportuoti

Kineziterapeutė pataria, kad prieš nėštumą nesportavusios moterys nepersistengtų ir nepultų iš karto intensyviai mankštintis: „Užsiėmimų dažnumas turėtų priklausyti nuo būsimos mamos savijautos. Jei moteris papildomai nesportuoja, galima į mankštas baseine eiti 2–3 kartus per savaitę, jei dar lankomi kineziterapijos užsiėmimai salėje, užteks ir 1–2 kartų. Taip pat svarbu po mankštos iš karto nelėkti į darbus, o pratęsti atsipalaidavimą, atkreipti dėmesį, kaip kūnas reaguoja.“

Su Ugne Buinevičiūte nėščiosios susitinka ir ne tik baseine. Ji Krikščioniškuose gimdymo namuose priklauso medikų komandai, lankančiai pagimdžiusias mamas.

„Po gimdymo ateinu apžiūrėti, ar neišsiskyrė tiesieji pilvo raumenys, mokau saugoti nugarą, laikytis ergonomikos principų. Pagimdžius reikia leisti organizmui atsigauti, nepradėti intensyviai sportuoti. Vis dėlto svarbu nepamiršti atlikti dubens dugno pratimų. Taip pat susitikusios mokomės diafragminio kvėpavimo, padedančio pilvo raumenims grįžti į vietą, – šiuo klausimu moterys dažniausiai noriai konsultuojasi“, – pasakoja gimdymo namų darbuotoja.