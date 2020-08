Jei toleruojate glitimą, jo vengti nereikėtų, jei ne, rinkitės iš 7 glitimo neturinčių kruopų

Maistas be glitimo nėra jums sveikesnis, jei šią medžiagą toleruojate, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teigia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Vis dėlto ir papuolus į glitimo spąstus be kruopų gyventi nereikės, mat yra ir tokių kruopų, kurios glitimo neturi. Be to, šiomis kruopomis gali gardžiuotis turintys net ir jautriausią žarnyną.

Be glitimo, be gliuteno... Tokios frazės dabar puikuojasi vos ne ant kiekvieno maisto produkto. Žmonės pasiryžę už tokį maistą sumokėti daugiau, nors „be glitimo“ dar nereiškia, kad produktas yra sveikesnis, pažymi A. Unikauskas.

„Dažnai tokie žodžiai naudojami norint išpopuliarinti tam tikrus produktus, tokie rinkodaros triukai maisto gamintojams leidžia uždirbti, nes atsiranda vis daugiau žmonių, kurie netoleruoja glitimo arba tiesiog yra įtikėję, kad netoleruoja glitimo.

Kalbant apie produktus, sąvokos „sveikas“ ir „be glitimo“ sutapatinamos be jokio pagrindo. Verta prisiminti, ką su jūsų kūnu daro glitimas ir kurios kuopos jo neturi, tad puikiai tiks net jautriausiam žarnynui“, – kalba profesorius.

Nuo 1 iki 2 proc. gyventojų serga celiakija, kuri yra kraštutinai sunki glitimo netoleravimo forma. Šie žmonės visą gyvenimą privalo valgyti maistą, kuriame nėra net glitimo užuominų.

Kviečiai / Pixabay nuotr.

Glitimas – kviečiuose, miežiuose, rugiuose esantis baltymas, kurį mūsų žarnynas turėtų su malonumu priimti, suskaidyti ir įsisavinti. Tačiau yra žmonių, kurių žarnynas jo nepriima, jam sako: ne, aš jo nesugebu suskaidyti. Žinoma, net jei netoleruojame glitimo, jį, patekusį į organizmą, kūnas bando suskaidyti, tačiau virškinimas vyksta netinkamai. Galiausiai įsikiša imuninė sistema – ji pradeda reaguoti priešiškai, žarnyne kyla „skandalas“, o tą „skandalą“ lydi kitos problemos visame organizme.

„Nuo 1 iki 2 proc. gyventojų serga celiakija, kuri yra kraštutinai sunki glitimo netoleravimo forma. Šie žmonės visą gyvenimą privalo valgyti maistą, kuriame nėra net glitimo užuominų. Kiti celiakija dar neserga, bet jaučia keistus nemalonius simptomus valgydami maistą, kuriame yra glitimo. Tokių žmonių įvairiuose kraštuose yra nuo 1 iki 6 proc. Bet paskutiniu metu man susidarė įspūdis, kad visuomenėje glitimo netoleravimo baimė yra per didelė. Reikėtų atskirti, ar jūs toleruojate glitimą, ar ne“, – mintimis dalijasi daktaras.

Glitimo netoleravimo simptomai:

– pilvo pūtimas,

– nuovargis,

– odos problemos,

– prasta nuotaika, depresija,

– nerimas,

– skydliaukės problemos,

– skausmai,

– galūnių tirpimas,

– smegenų „rūkas“.

Bloga savijauta / Shutterstock nuotr.

Jei netoleruojate glitimo, nesmulkintus grūdus reikia keisti kruopomis, kuriose nėra glitimo. Nustebsite, nes tokių kruopų yra daugiau, nei tikėjotės. Daugelį jų rasite kiekvienoje maisto prekių parduotuvėje ir jas tikrai paprastai panaudosite gamindami maistą.

Jeigu jausti šiuos simptomus nėra kitų priežasčių, galite galvoti, kad galbūt netoleruojate glitimo. Tai patikrinti paprasta – išimkite glitimo turinčius produktus iš mitybos ir stebėkite, ar savijauta pagerėjo.

„Jeigu įtariate, kad esate jautrus glitimui, iš savo raciono išbraukite mažiausiai tris grūdų rūšis, kuriose, visuotinai žinoma, yra glitimo: kviečius, miežius, rugius. Jeigu sergate celiakija ir netoleruojate glitimo, būtinai turite atsiriboti nuo šių lipnių baltymų, tačiau glitimo vengti nereikėtų, jeigu neturite jokių netoleravimo požymių“, – teigia profesorius.

Daugelis baiminasi, kad jautrūs glitimui žmonės daugiau niekada nebegalės valgyti kruopų, tačiau laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas ramina – tai tikrai netiesa: „Jei netoleruojate glitimo, nesmulkintus grūdus reikia keisti kruopomis, kuriose nėra glitimo. Nustebsite, nes tokių kruopų yra daugiau, nei tikėjotės. Daugelį jų rasite kiekvienoje maisto prekių parduotuvėje ir jas tikrai paprastai panaudosite gamindami maistą.“

Parduotuvėje / maistas / mityba / Shutterstock nuotr.

Kruopos be glitimo

– Burnočiai pasižymi tuo, kad gerina virškinimą, yra rekomenduojami norintiems turėti sveikus kaulus. Tai puikus baltymų, skaidulų, mangano, magnio, fosforo ir geležies šaltinis.

– Rudieji ryžiai sveiki širdžiai, mažina cholesterolį. Tai taip pat puikus mangano šaltinis.

– Grikiai – daugybės maistinių medžiagų ir antioksidantų šaltinis.

– Kukurūzų kruopos (dar vadinamos polenta).

Avižos / Pexels nuotr.

– Nors soros yra sėklos, dažnai vadinamos tiesiog kruopomis. Jose esančios skaidulos ir mažas glikemijos indeksas padeda organizmui reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.

– Avižos.

– Daugelį metų bolivinės balandos vertinamos dėl to, kad yra be glitimo. Jose yra baltymų, antioksidantų, vitaminų ir mineralų.

Nepamirškite, kad daugelyje kruopų gali būti glitimo pėdsakų, tad atkreipkite dėmesį, jei glitimo netoleruojate visiškai. Pirkdami kruopas stebėkite, ar jų sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų (GMO) medžiagų – tokias kruopas valgyti saugiau.

Kruopos / Pixabay nuotr.

Mitybos be glitimo privalumai:

– sumažina dirgliosios žarnos simptomus,

– gali padėti autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams,

– suteikia energijos,

– sumažina pilvo pūtimą.

Plačiau – gruodžio 4 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.