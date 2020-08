Unikauskas išnarpliojo staigių aštrių pilvo skausmų priežastis ir pasakė, kada reikia skubios pagalbos

Jei staiga suskaudo pilvą, bet jaučiatės gerai – viena, bet jei pasidarė ypač silpna, reikia sunerimti, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ perspėja profesorius Alvydas Unikauskas. Pasak jo, dažniausia staigaus skausmo pilve priežastis – dujų kaupimasis, bet viskas gali būti kur kas rimčiau. Pavyzdžiui, tai gali būti dėl skrandžio opos, kuriai atsirasti įtakos turi ir nuolatinis vaistų nuo skausmo vartojimas.

Aštrūs praeinantys pilvo skausmai – gana dažnas reiškinys, tačiau diagnozė neretai lieka neaiški. Anot Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus A. Unikausko, kai užeina toks skausmas, svarbūs ir kiti tuo pačiu metu jaučiami simptomai. Tačiau kodėl gali užklupti toks skausmas, kada nieko nelaukus skambinti numeriu 112?

Aštrų pilvo skausmą gali sukelti besikaupiančios dujos

Dujų kaupimasis pilve – dažniausia pilvo skausmo priežastis. Tai esame patyrę daugelis: kai mūsų žarnynas nusprendžia, kad reikia atsikratyti susikaupusiomis dujomis, o jūs neleidžiate to jam padaryti, jo raumenys ima spazmuoti.

„Žarnų, tulžies latakų, tulžies pūslės sienelės ir panašiai taip pat turi raumenis, tik tų raumenų mes negalime valdyti. Jeigu žarnynui reikia atsikratyti dujomis, jame įvyksta lygiųjų raumenų spazmas. Spazmas, raumens mėšlungis, visada yra lydimas staigaus aštraus skausmo. Bet dujas žarnynas prastumia ir atlėgsta. Jeigu taip atsitiko, o paskui nieko tokio, vadinasi – nieko tokio“, – aiškina medikas.

Nors dujų kaupimasis didelės žalos organizmui nedaro, per kelias minutes skausmo lygis gali pakisti nuo lengvo iki labai stipraus. Jeigu toks skausmas kartojasi dažnai, reikėtų kreiptis į gydytoją, išsiaiškinti, kas lemia dujų kaupimąsi, ir priežastį panaikinti.

Viduriavimas / Shutterstock nuotr.

Pavalgius tulžis turi nutekėti, o jeigu yra susikaupę akmenų, jie trukdys tulžiai patekti ten, kur jai reikia – tokiu atveju prasidės stiprūs tulžies latakų lygiųjų raumenų spazmai, jūs imsite jausti skausmą, kartais – tiesiog beprotišką.

Dujų kaupimąsi gali lemti:

– sutrikęs virškinimas,

– virusai ar bakterijos,

– dirgliosios žarnos sindromas,

– nurytas oras valgant,

– jautrumas maistui, pavyzdžiui, laktozės ar glitimo netoleravimas.

Kai kurie virusai gali sukelti skrandžio mėšlungį

Tokie virusai, kaip, pavyzdžiui, norovirusas, sukelia stiprų skrandžio mėšlungį, kuris tai užeina, tai praeina. Paprastai toks mėšlungis sąlygoja vėmimą, po kurio laikinai palengvėja.

„Skrandžio viruso simptomus galite justi kelias dienas, paprastai jie išnyksta negydant. Kai kuriems žmonėms tuo pačiu metu pasireiškia karščiavimas, raumenų skausmas. Tada labai svarbu gerti daug vandens. Jei simptomai pasunkėja ir žmogus dehidratuoja, kreipkitės į gydymo įstaigą. Virusai – priežastis, dėl ko verta turėti gerą skrandžio rūgštingumą“, – pažymi daktaras.

Su aštriu, bet praeinančiu pilvo skausmu gali būti susiję trigeriniai taškai raumenyse

Pasak A. Unikausko, kaip gali skaudėti kojas, pečius, kaklą, galvą, užpakalį ar nugarą, taip dėl raumenų pokyčių gali skaudėti ir pilvą. Dažniausiai to priežastis – trigeriniai taškai raumenyse. Tai vadinamasis skausmo atspindys, kai skauda trigerinį tašką, bet skausmas pasireiškia šalia jo. Pavyzdžiui, jeigu trigerinis taškas yra kairėje kūno pusėje prie šonkaulių, žmogus gali galvoti, kad jam skauda skrandį.

„Pagal pilvo skausmo vietą galime įtarti, kurie organai dėl to kalti, tačiau tai nėra lengva, ne visada paprasta nustatyti. Kodėl? Iš mūsų vidaus organų į nugaros smegenis sueina visa informacija. Nugaros smegenyse nervai, kuriais ateina skausminė informacija, yra susipynę, dažnai prasideda klaidingas perdavimas, skausmas nueina į kitą vietą, supainiojama kaip labirinte ir ne visada taip lengva nustatyti“, – teigia profesorius.

Skausmas viršutinės pilvo dalies dešinėje pusėje gali įspėti apie akmenis tulžies pūslėje

Skausmas viršutinės pilvo dalies dešinėje pusėje, kuris tai užeina, tai praeina, gali įspėti apie tulžies pūslės problemas. Klasikinė priežastis – akmenys tulžyje. Pavalgius tulžis turi nutekėti, o jeigu yra susikaupę akmenų, jie trukdys tulžiai patekti ten, kur jai reikia – tokiu atveju prasidės stiprūs tulžies latakų lygiųjų raumenų spazmai, jūs imsite jausti skausmą, kartais – tiesiog beprotišką.

Tulžies akmenys / Shutterstock nuotr.

Be to, tuo pačiu metu gali užeiti pykinimas, dažniausiai tai įvyksta greitai po to, kai suvalgoma riebaus maisto, bet kaltas visai ne riebus maistas.

Jeigu žmogus vemia, karščiuoja, jo išmatos blyškios (balto molio spalvos), A. Unikausko teigimu, gali būti, kad problema – tulžyje. Jeigu jus užklupo toks priepuolinis skausmas ir tai įvyko pirmą kartą, nedelskite, skambinkite greitosios pagalbos specialistams.

Aštrus, bet praeinantis pilvo skausmas gali įspėti apie žarnyno problemas

„Asmuo, kuris reguliariai patiria aštrų pilvo skausmą po valgio, gali turėti žarnyno problemų. Daugeliu atvejų skausmas sustiprėja iš karto po valgio, nes pradeda veikti visa virškinimo sistema“, – sako medikas.

Skausmą pavalgius gali lemti:

– dirgliosios žarnos sindromas,

– uždegiminės žarnyno ligos, tokios kaip Krono liga ar kolitas,

– jautrumas maistui,

– celiakija.

Virškinimo sistema / virškinimas / skrandis / žarnynas / Shutterstock nuotr.

Šie virškinimo sutrikimai gali būti labai skausmingi, tačiau paprastai jie nereikalauja skubios medicininės pagalbos. Kas padėtų? Maisto dienoraštis. Būtent jis gali padėti gydytojui diagnozuoti problemą, sudaryti gydymo planą. Jeigu turite žarnyno problemų, verta dėl savęs kiekvieną dieną susirašyti, ką valgėte.

Jei atsiranda ypač didelis silpnumas, tai rimta. Pavyzdžiui, jeigu jums skauda, bet jūs jaučiatės gerai – viena situacija, bet jeigu užėjo skausmas ir jums pasidarė silpna, tai visada blogai.

Turint opų skrandyje jaučiamas deginimas

Žaizdos skrandyje arba dvylikapirštėje žarnoje taip pat gali sukelti staigų aštrų skausmą. Opų atsiradimo priežastys yra dvi: tai ilgalaikis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimas ir Helicobacter pylori infekcija.

„Žmonės, turintys opų, paprastai jaučia aštrų deginimo jausmą skrandyje. Deginimas gali kilti aukštyn, skausmas gali užeiti ir praeiti. Toks skausmas palaipsniui progresuoja. Jeigu opa skrandyje, jums skaudės greitai po valgio. Jeigu opa dvylikapirštėje žarnoje, skausmas atsiranda ne iš karto, po valgio praėjus pusantros, dviem valandoms“, – pasakoja laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Skausmas / Shutterstock nuotr.

Įsidėmėkite, kurie simptomai jums sako, kad reikia nedelsiant kreiptis skubios medicinos pagalbos.

– Itin stiprus arba ilgainiui tik stiprėjantis skausmas

– Stiprus pilvo skausmas nėštumo metu

– Intensyvus viršutinės pilvo dalies dešinės pusės skausmas, ypač jei atsiranda silpnumo, širdies plakimo pojūčiai, prakaito pylimas

– Vėmimas ir dehidratacijos simptomai, tokie kaip blausios akys ar sausos lūpos

– Viduriavimas su krauju

– Staigus ir stiprus nepaaiškinamas pilvo skausmas

„Stebėkite savo būklę. Jei atsiranda ypač didelis silpnumas, tai rimta. Pavyzdžiui, jeigu jums skauda, bet jūs jaučiatės gerai – viena situacija, bet jeigu užėjo skausmas ir jums pasidarė silpna, tai visada blogai. Tada reikia sunerimti“, – įžvalgomis dalijasi A. Unikauskas.

Plačiau – gegužės 25 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.