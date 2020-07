Storumo fobija: kodėl jaučiamės stori, nors to jausti neįmanoma, ir kaip grožis tapo moraline vertybe

Dabar didesnio dydžio modelio darbą dirbanti Rugilė kadaise svajojo tapti liekna kaip Kate Moss, ją erzindavo apvalesnės merginos, nė negalvojančios apie svorio metimą. „Buvau toksiškos aplinkos produktas“, – dokumentikoje „Spalvos“ sako ji, augdama aplinkui mačiusi tik vieno kūno tipo moteris – statistines 2000-ųjų pradžios gražuoles, kuria Rugilei tapti taip ir nepavyko ir kuria ji tapti nebenori.

Naujausioje laidoje „Spalvos“ kalbama apie storumą, o tiksliau – storumo diskriminaciją, nukreiptą tiek į aplinkinius, tiek į save. Fatphobia, storumo fobija, yra stipriai įsišaknijusi, o storumas suvokiamas kaip priešprieša sveikatai. Laidoje kalbinamos moterys, kurios nuo žodžio storas nori nuimti negatyvias asociacijas: tai filosofijos profesorė Heather Widdows, tyrinėjanti, kaip grožis tampa moraline vertybe, dvi kūno pozityvumo konsultantės Emma Green ir Cliona Byrne, taip pat lietuvė Rugilė Kančaitė.

Rugilė studijuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitete mediciną. Be savo studijų, ji taip pat dirba modelio darbą, rašo straipsnius įvairiomis su moteriškumu ir kūnu susijusiomis temomis.

„Kaip ir daugelis mergaičių, aš augau nekęsdama savo kūno, kad ir koks jis bebūtų, beprotiškai bijodama storumo ir siekdama būti kuo lieknesnė. Aš turbūt girdėdavau daug suaugusiųjų kalbant apie dietas, sustorėjimą, taip pat matydavau moteris reklamose, televizijoje, laikraščiuose – tai buvo beprotiškai liekni modeliai, 2000-ųjų pradžios gražuolės. Jos visos buvo vieno kūno tipo“, – pasakoja ji.

Moteris neslepia, kad anuomet ir pati teisdavo kitus vien už tai, kad jie – stori: „Nuo tada, kai pradėjau be saiko lieknėti. Paauglystėje mano tikslas buvo būti Kate Moss. Aišku, man nesisekė to padaryti, niekada netapau Kate Moss, kad ir kiek badavau. Beprotiškai teisiau kitus. Mane beprotiškai erzindavo, kai merginos savimi pasitikėdavo, jeigu būdavo apvalesnės ir, atrodydavo, net negalvoja apie svorio metimą. Mane tai žiauriai erzindavo, tai būdavo kaip kumštis į veidą. Aš buvau savo toksiškos aplinkos produktas.“

Rugilė Kančaitė, laida „Spalvos“ apie storumo fobiją / Stop kadras

Galiausiai Rugilė nusprendė nebesikankinti ir svorio nebemesti. Šiandien ji laisvalaikiu dirba didesnio dydžio modeliu.

„Slėpti trūkumus išeina iš mados, kas man labai patinka, nes tai reiškia, jog po truputėlį lipame iš tos fatphobia`os. Mažais žingsniais, bet lipame. Galėčiau pateikti krūvą pavyzdžių, kur pasireiškia ta storumo fobija. Sakykime, žmonės sėdi, vakarieniauja, gerai leidžia laiką ir mažiausiai viena moteris turi pasakyti: prisiėdžiau kaip visiška kiaulė, dabar jau reikės detoksikuotis, laikytis dietos. Visų pirma, tai yra nesąmonė, visų antra, tai paliečia kitų žmonių ausis, o trečia – tarp tų ausų yra krūva vaikų. Ką vaikai girdi, viską internalizuoja, taiko sau. Tai reiškia, kad aš besimėgaudamas maistu turiu jausti kaltę?“ – kalba pašnekovė.

Yra idėja, kad lieknas baltaodžio kūnas yra geriausias kūnas. Didesni juodaodžių kūnai buvo charakterizuojami kaip blogi. Baltiesiems žmonėms lieknumas buvo būdas pabrėžti savo viršenybę ir atskirti save nuo juodaodžių. Tai buvo būdas parodyti vertę.

Rugilė pastebi, kad dažnai patyčios dėl svorio pridengiamos sveikatos argumentu. Dar dažniau komentarus apie storumą girdi moterys, o ne vyrai.

„Niekaip negalėčiau viso pletkinimo už nugaros nesusieti su mizoginizmu. Vyrai yra jo mokomi nuo vaikystės, moterys per gyvenimą jį internalizuoja. Vyrus dažnai pykdo, kad moterys, būdamos ne statistinės gražuolės, turi drąsos šitaip atrodyti, o moterims pikta, kodėl ji gerai jaučiasi šitaip atrodydama ir kodėl aš negaliu taip atrodyti. Mano manymu, be feminizmo prizmės apie tai kalbėti neįmanoma“, – mintimis dalijasi ji.

Dar vis priimtina, kad liekna moteris yra patrauklesnė vyrui, nes užima mažiau vietos, ir niekas šalia savęs nenori stambaus vaikino ir panašiai, svarsto Rugilė. Vis dar manoma, kad moteris, neatrodanti kaip gazelė, kuria netrokšta būti visos kitos ir su kuria netrokšta permiegoti visi vyrai, neparduos produkto, kas tai bebūtų – televizijos laida ar skutimosi kremas.

„Reiktų pradėti nuo fakto pripažinimo, kad tu iš tikrųjų jautiesi blogai dėl to, jog nenumeti svorio. Kad ir kaip tai atrodytų paika ir gėda, turi sau pripažinti: taip, aš jaučiuosi blogai, kad nenumetu svorio, o labai norėčiau jo numesti. Antras dalykas, kai šitaip atsitinka, reiktų savęs klausti, kodėl taip yra? Ar aš noriu būti kaip Kate Moss, ar man gyvenime nesiseka ir kažkur norėtųsi būti idealesniam? Trečias dalykas, reikėtų paklausti, kokie žmonės mane supa ir kokias idėjas jie man sėja į galvą? Ar aš aplink save girdžiu moteris, kurios, dar besilaukiančios, jau planuoja, per kiek laiko numes savo baby fat? Manau, reiktų nenumesti viso to į šalį“, – teigia Rugilė.

Lieknesnis kūnas lygu geresnis ar net vertingesnis žmogus

Emma Green baigė psichologiją ir šiandien yra dietas neigianti fitneso trenerė. Ji yra parašiusi ne vieną straipsnį šia tema ir, nors pati yra liekna, rūpinasi, kad pasaulis taptų atviresnis storiems žmonėms.

„Fatphobia tiesiogiai reiškia storumo baimę. Tai gali būti tiek internalizuota, kai bijoma būti storam, tiek eksternalizuota – tai įsitikinimai apie kitus žmones didesniuose kūnuose, prielaidos apie juos (nemotyvuoti, tinginiai, neturintys valios). Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra tiek pat kenksminga fizinei ir psichinei žmonių sveikatai, kiek visos kitos diskriminacijos formos: neįgaliųjų diskriminacija, rasizmas, seksizmas. Jeigu mes to neperduosime, palaikysime pasaulį, kuris priima ne visus žmones, o tai nėra socialiai teisingas pasaulis“, – sako Emma.

Emma Green, laida „Spalvos“ apie storumo fobiją / Stop kadras

Vaikai turėtų augti ir gyventi taip, kaip nori, nepriklausomai nuo savo kūno dydžio ar rasės, fizinių galimybių ar negalios. Žmonės turėtų turėti laisvę daryti su savo gyvenimu ką nori, jų gyvenimo neturėtų nulemti kitų jiems primetamos savybės, įsitikinusi pašnekovė.

„Šiuo metu skaitau Sabrinos Strings knygą „Juodaodžių kūnų baimė“. Rekomenduoju visiems ją paskaityti – ši knyga įamžina storumo fobijos ištakas ir jos sąsajas su rasizmu. Trumpai tariant – storumo diskriminacija yra baltaodžių viršenybės forma.

Yra idėja, kad lieknas baltaodžio kūnas yra geriausias kūnas. Didesni juodaodžių kūnai buvo charakterizuojami kaip blogi, jie buvo siejami su gyvuliškomis savybėmis ir kitomis šlykščiomis idėjomis. Baltiesiems žmonėms lieknumas buvo būdas pabrėžti savo viršenybę ir atskirti save nuo juodaodžių. Tai buvo būdas parodyti vertę“, – teigia kūno pozityvumo konsultantė.

Kita socialinės dokumentikos „Spalvos“ pašnekovė, Birmingamo universiteto profesorė Heather Widdows prieš metus išleido knygą „Perfect Me“ (liet. „Tobulas aš“), kurioje nagrinėja grožį moralės ir etikos kontekste. Profesorės manymu, žmonija patyrė didžiulę transformaciją ir šiandien grožis prilygsta moralinei vertybei.

„Pažiūrėkime į frazes, kurios vartojamos kalbant apie grožį: tu to nusipelnei, tu to vertas, tu apsileidai – visa tai yra moraliniai vertinimai, kurie prasiveržia kalbant apie grožį. Knygoje „Perfect Me“ kalbu apie tai, kaip grožis tapo etiniu idealu – tai nebėra kažkas, ko imamės pragmatiškai. Viena iš priežasčių, kodėl tai vyksta, yra ta, kad mes tikime, jog būsime geresni žmonės turėdami geresnę išvaizdą, pataisydami kūną pataisysime save. Mūsų kūnai tapo mūsų tikrąja esybe“, – pasakoja mokslininkė.

Heather Widdows, laida „Spalvos“ apie storumo fobiją / Stop kadras

Tai, kad gero gyvenimo vizija susirišo su kaip įmanoma geresniu kūnu – didžiulė permaina. Pasak Heather, labai daug žmonių nuo mąstymo, kad grožis yra tik vienas iš dėlionės elementų, perėjo prie manymo, kad gerai atrodyti – būtina.

Žmonių natūrali reakcija – iš karto mane pertraukti ir sakyti: ne, ne, ne, tu ne stora. Aš atsakydavau: aš to nesakau kaip blogo dalyko. Tiesiog storumas suprantamas kaip negatyvi savybė, bet tai tiesiog apibūdinimas.

„Aš pabrėžiu keturis esminius motyvus, kodėl taip yra. Vienas jų – techninės galimybės. Dėl to, kad su savo išvaizda galime padaryti tiek daug, mums atrodo, kad taip ir turėtume daryti. Kita dalis – virtualioji vizualinė kultūra. Mes gyvename su savo atvaizdais ir jie kalba garsiau nei žodžiai. Tai galioja tiek socialinėje medijoje, tiek tradicinėse aplinkose. Mes vis dažniau vertinami už tai, kaip atrodome, nei už tai, ką darome ar kalbame.

Tai taip pat liečia mūsų vartotojiškumą: dėmesio centre nebėra rankinė, mašina, švarkas – dabar yra krūtys, liemuo, raumenys. Ir galiausiai – tai yra globalu. Mes niekada neturėjome globalių idealių, visada turėjome įvairių sunkiai pasiekiamų grožio idealų“, – aiškina profesorė.

Paklausta, ar ateityje diskriminacija dėl išvaizdos būtų vertinama panašiai kaip kitos diskriminacijos formos, ji sako, kad sprendžiant diskriminacijos dėl išvaizdos klausimą tie patys sprendimai netiktų, tačiau būtina rimtai pradėti vertinti žalą, kurią žmogui padaro išvaizdą diskriminuojantys komentarai.

Rugilė Kančaitė, laida „Spalvos“ apie storumo fobiją / Eglės Jasiukaitytės nuotr.

„Kaip gaila, kad tu tokia didelė, nes turi gražų veidą“, „galėtum numesti svorio, niekas tavęs neves“, „kodėl nenusidepiliuoji ūsų – atrodytum geriau“... Tokie komentarai pjauna giliai. Dauguma pacientų, norinčių kosmetinių operacijų, mini baisius patyčių incidentus iš vaikystės, dėl kurių jie ėmė išgyventi. Prieš tai patirdami jie taip nesijautė. Tai yra diskriminacijos forma, kuri stipriai skaudina žmones ir tai neturėtų būti normalu“, – tvirtina Heather.

Storas – tik apibūdinimas

Cliona Byrne yra Paryžiuje gyvenanti pasitikėjimo savo kūnu trenerė. Šiandien ji stengiasi padėti žmonėms dekonstruodama su storumu susijusius mitus ir drąsindama išlįsti iš negatyvumo liūno.

„Yra didelis ryšys tarp to, kaip kalbame su savimi, ir kaip tai veikia kitus žmones. Labai lengva papulti į draugų ratelius, kuriuose vyksta toksiškos kūną gėdinančios kalbos. Pavyzdžiui, grupė žmonių sėdi drauge per pietus ir kalba apie tai, kaip turėtų numesti svorio, neturėtų kažko valgyti arba kaip aną naktį suvalgė kažką negero, „kokia aš kiaulė“. Tai pokalbiai, kurie vyksta, ir tai yra be galo negatyvu. Mes turime liautis gėdinti save dėl savo kūno ir pradėti kalbėti gerus dalykus – ne vien tik apie save, bet ir apie žmones aplink.

Turėtume sakyti komplimentus ne vien apie žmonių išorę, bet taip pat apie jų pasiekimus. Dažnai žmonės sako: tu labai gerai atrodai, kokie gražūs plaukai, kokie drabužiai. O kas, jei vietoje to sakytume: tu labai gerai darai savo darbą, tu toks juokingas, tu labai protingas, aš žaviuosi, kaip tu išsisukai iš tokios sudėtingos padėties. Jeigu perkeltume dėmesį į tokias savybes, visi greitai imtų keistis ir žmonės visai kitaip pradėtų matyti savo vertę“, – įsitikinusi ji.

Cliona Byrne, laida „Spalvos“ apie storumo fobiją / Stop kadras

Tačiau, kaip sako Cliona, pasakyti, kad esi storas, irgi nieko tokio, nes tai – tik savęs apibūdinimas: „Kai pradėjau tai sakyti, pradžioje turėdavau paaiškinti, ką tai reiškia. Žmonių natūrali reakcija – iš karto mane pertraukti ir sakyti: ne, ne, ne, tu ne stora. Aš atsakydavau: aš to nesakau kaip blogo dalyko. Tiesiog storumas suprantamas kaip negatyvi savybė, bet tai tiesiog apibūdinimas.

Mano kūnas storas kai kuriose vietose ir bendrai aš esu vertinama kaip stora. Bet aš dėl to jaučiuosi komfortabiliai, mėgstu savo kūną, man nereikia to dangstyti – man irgi reikia žodžių, kuriais galėčiau save apibūdinti. Mums reikia turėti žodžių, kurie būtų mūsų. Kuo labiau prisiimsime šitą žodį, tuo mažiau jis bus vartojamas prieš mus kaip įžeidimas.“

Deja, bet pristatoma realybė tokia, kad storumas yra blogai, o jei būsi lieknas – būsi laimingas. Kai tuo tiki, išgyveni tokias mintis, kaip „noriu numesti svorio“, „jaučiuosi storas“, kas, anot Clionos, apskritai absurdiška, nes jausti storumo neįmanoma, kaip neįmanoma jausti, kad turi mėlynas akis ar rudus plaukus. Storumas nėra jausmas, pabrėžia pasitikėjimo savo kūnu trenerė.

Su storais žmonėmis visuomenė sau leidžia elgtis žiauriai ir tai šlykštu, o jeigu iškeltume storumą į kitą kontekstą ir įsivaizduotume, kad visi elgiasi su kažkuo blogai vien dėl to, kad jis aukšto ūgio, pamatytume dar didesnį situacijos absurdiškumą, bet svorį mes vertiname būtent taip, svarsto pašnekovė.

„Vos žmogus priauga svorio, mes galime apie jį sakyti bet ką, galime su juo būti žiaurūs, nes visa tai – tik juokelis. Niekieno egzistavimas nėra juokelis, niekas nenusipelno prastesnio elgesio su jais vien dėl savo išvaizdos – tai yra už mūsų kontrolės ribų. Teisti kitus už jų išvaizdą yra bjauriausias dalykas, tai žmonių rūšiavimas į skirtingas kategorijas pagal kriterijus, kurių jie negali kontroliuoti“, – pažymi laidos herojė.

Plačiau – liepos 20 d. laidos „Spalvos“ įraše. Laidų ciklas „Spalvos“ – apie drąsias, visuomenei aktualias temas ir spalvingas, laisvas, įkvepiančias asmenybes bei jų neįprastas gyvenimo istorijas. Laidos režisierė ir prodiuserė – Elena Reimerytė.

Parengė Indrė Česnauskaitė.