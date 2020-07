Dominykas Mormokas. Nuotolinis mokymasis: kodėl jis man patinka?

Ne visi moksleiviai pasiilgo gyvos mokyklos. Dominykas Mormokas iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mielai tęstų internetines pamokas. Dalinamės jo nuomone.

Prasidėjus nuotoliniam mokymui, pirmąją dieną internete pasipylė mokinių komentarai ir pykčiai dėl šios naujovės, esą mokykloje geriau. Aš buvau kitokios nuomonės. Einant nuotolinio mokymosi savaitei x, mano požiūris išliko toks pat – nuotolinis mokymasis yra JĖGA!

Žinoma, darbų kiekis iš pradžių šokiravo, o sistemų lūžimas vos prasidėjus pamokoms nesuteikė gero įspūdžio. Tačiau skepticizmas išnyko pažiūrėjus į padarytų darbų kiekį ir prisiminus, kiek per įprastos pamokos laiką jų padarydavau. Mokymasis namuose savarankiškai žymiai efektyvesnis, nes nėra triukšmo, kuris būna klasėje su 30 žmonių, lengviau susikaupti. Panašiai ir vykstant pokalbiams per kitas platformas – triukšmo tarp mokinių nėra, kalba tik mokytoja.

Dar taip nebuvo, kad išėjęs iš pamokos pradėčiau šypsotis, net nemaniau, kad toks dalykas įmanomas. Bet po online pamokos tai įvyko. Jaučiau džiaugsmą, baigęs biologijos pamoką. Žinojimas, kad pasidariau konspektą, kuris atitinka mano perfekcionistiškus reikalavimus, leido pajusti pilnumo jausmą.

Dalykai, kurių egzaminus esu pasirinkęs laikyti, išsidėstė paskutinėse pamokose, tad kiekvieną kartą į pamokas ateidavau pavargęs. Dabar tokio nuovargio nėra, o puodelis kavos arba užkandžiai, kurių šiuo metu mano racione daug, suteikia energijos. Tokio malonumo – išgerti kavos mokykloje – deja, nėra.

Per šiuos mėnesius pasitaikė daugiau nei norėčiau pripažinti atvejų, kai pabudau 10 minučių prieš pamokos pradžią. Laimei, į mokyklą nereikėjo skubėti, ir mega greičiu susiruošęs prisijungiau į pamoką. Nuotolinėse pamokose nebereikia sėdėti „kaip lavonui“ dėl miego trūkumo ir kėlimosi anksti ryte. Be to, buvimas savo komfortabilioje aplinkoje nesukelia streso, kuris atsiranda mokantis realiai mokykloje, o mano augintinė Al Kaponė visada šalia, ant kelių, ir pasiruošusi bet kada padėti.

Iš kitų mokinių girdžiu daug nusiskundimų dėl laiko, kurį tenka praleisti sėdint prie kompiuterio. Drįsčiau pastebėti, kad mokykloje ne ką mažiau valandų reikėdavo praleisti stebint vaizdą iš projektoriaus bei bandant įžiūrėti, kas ten parašyta sėdint paskutiniame suole. Be to, mokykloje per pamokas nemaža dalis mokinių praleisdavo prie telefonų, tad visgi ar kai kurie komentarai nėra hipokritiški? Kai reikia žiūrėti į ekraną dėl mokslo, kyla pyktis, bet toks pyktis nekyla per pamoką naršant socialiniuose tinkluose ir išsinešant mažiau žinių.

Taip, nuotolinis mokymas turi ir neigiamų dalykų, tai ne paslaptis. Vykstant nuotolinėms pamokoms nebėra bendravimo, kuris vykdavo klasėje. Mokiniams dažnai reikėdavo diskutuoti su bendraamžiais ir mokytojais, pateikti, apginti, pagrįsti savo nuomonę ar rasti bendrą išeitį dirbant su skirtingas nuomones turinčiais mokiniais. Komunikavimas tobulina asmenybę ir savo nuomonės reiškimo įgūdžius, tačiau nuotoliniam mokymuisi trūksta bendravimo tarp mokinių ir mokytojų, nes dažniausiai kalba tik mokytojas.

Nuotolinio mokymosi minusas ir tas, kad norint išmokti kažkurį dalyką, jam reikia skirti žymiai daugiau laiko, nei mokantis tiesiogiai mokykloje. Pateiktuose šaltiniuose dažnai nėra išskiriama svarbiausia informacija, kurią mokytojas išskiria per pamoką, tad nuotolinis mokymasis šiuo atžvilgiu nėra efektyvus.

Pasikalbėjau su kitais savo mokyklos moksleiviais, kad geriau suprasčiau, ar jie galvoja panašiai kaip aš. Kalbėdamasis su dvyliktoke Benita Jočyte supratau, kad jai bandymas mokytis nuotoliniu yra nepatogus.

Abiturientė atskleidė, kad dėl online pamokų prastėja jos socialiniai įgūdžiai ir pats bendravimas tarp mokinių: „Žmonės sėdi pasislėpę už kompiuterių ekranų ir visiškai neišeina iš komforto zonos, jie tiesiog užsiskleidžia savyje, o tai tikrai neigiamai veikia asmenybę.“

Benita mano kad online pamokos yra iššūkis ir tiems, kurie nemoka planuoti savo laiko. Kai naujų darbų vis daugėja, mokinys jų nespėja atlikti, tinkamai pasiruošti ir dėl to nukenčia tiek mokymosi kokybė, tiek pats mokinys jaučiasi prastai.

Benita pastebi, jog dabar mokytojai duoda žymiai daugiau darbo (net ir nereikalingo) tam, kad tinkamai būtų įsisavinama informacija, tačiau užduočių gaunama iš daug pamokų, tad mokinys nespėja visko išmokti ir susiformuoja spragos.

„Man, kaip aktyviam žmogui, sunku išsėdėti visą dieną prie stalo žiūrint į kompiuterį. Per dieną man privalu nueiti bent 10 tūkst. žingnsių, bet sėdint ir mokantis nuotoliniu būdu, tai padaryti sunku“, — sako Benita. Moksleivė įsitikinusi, kad nuotolinį mokymą iškart iškeistų į tiesioginį, jeigu tik turėtų tokią galimybę.

Taigi, nuotolinis mokymasis pranašesnis tuo, kad savarankiškai dirbant lengviau susikoncentruoti, įsigilinti į pateiktą medžiagą. Darbas vyksta greičiau, patiriamas mažesnis nuovargis ir lengviau išlaukti svarbesnių pamokų dienos viduryje. Tačiau toks mokymasis nusileidžia dėl bendravimo tarp bendraamžių suprastėjimu, tiesioginio ryšio nebuvimu. Visgi nuotolinis mokymasis dar nevyksta taip ilgai, kad būtų galima pasakyti, kokias ilgalaikes pasekmes jis turi.

Galbūt pasibaigus karantinui prie tokio mokymosi būdo mokyklos niekada nesugrįš. O gal rezultatai ateityje parodys, kad tai geresnis mokymosi būdas. Arba jis bus pakoreguotas, kad tenkintų jį dabar neigiamai vertinančius mokinius. Laikas parodys.

Redaktoriai: Mindaugas Drigotas ir Karolis Vyšniauskas