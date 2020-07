Tikrosios moksleivių problemos – stresas ir vienišumas, o ne juos malšinti pasitelkiamos cigaretės

Slaptas pokalbis atskleidė, kad tikrosios problemos moksleiviams – stresas ir vienišumas, o ne juos malšinti pasitelkiamos cigaretės. Kalbasi Aušrinė Tverskytė iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos.

Mokykloje dažnas jaunuolis patiria stresą. Kiekvienas stengiasi ieškoti veiksmingų būdų jam nuslopinti ar bent šiek tiek atsiriboti nuo įtampą keliančios negatyvios aplinkos. Šiais laikais moksleiviai yra be galo išradingi – moka atrasti sau tinkančių „vaistų“. Bene populiariausias – užsirūkyti įprastą arba elektroninę cigaretę. Vieniems tai – pramoga, kitiems – pagalba, tretiems – priklausomybė. Tai kaipgi viskas iš tiesų?

Naujausiais duomenimis nuo 250 iki 270 milijonų žmonių išsivysčiusiose pasaulio šalyse rūko kasdien. JAV 87 proc. nuolatinių rūkalių pradėjo rūkyti dar nesulaukę 18 metų, o 95 proc. – dar prieš 21 gimtadienį. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, jog kuo jaunesni žmonės buvo pradėję rūkyti, tuo didesnė tikimybė, kad jie tuo užsiėmė kasdien būdami 20-ies ir mažiau linkę mesti iki pat 40-ies. Šie rezultatai atrodo labai gąsdinančiai, tačiau nesunku suvokti, kad beveik visi rūkantys žmonės tai daro savo noru.

Dauguma reguliariai rūkančių žmonių įprotį išsiugdo dar mokykloje / Iliustracijos autorė — Sigita Sadauskaitė iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos

Du gimnazistai – trečios klasės mokinys Mantas ir antrokė Lina (vardai pakeisti) sutiko atskleisti skirtingas patirtis apie streso malšinimą.

Vaikinas drąsiai pareiškė, jog stresas jo, kaip ir daugelio moksleivių, neaplenkia: „Neretai tenka su juo susigyventi, tačiau kartais per sunku tai padaryti pačiam ir, kad ir kaip nemalonu tai sakyti, tačiau tenka į rankas paimti cigaretę.“

Mergina taip pat patikino, kad ji nėra išimtis, tačiau ieško kitų nusiraminimo būdų: „Su stresu kovoju užimdama laisvą laiką patinkančiomis veiklomis. Taip nukreipiu mintis ir galiu išsikrauti po sunkių dienos darbų.“

– Ką manai apie moksleivius, kurie paveikti streso, įgauna žalingų įpročių? Ar juos galime vadinti silpnomis asmenybėmis?

Mantas: Jei rūkai, reiškia, esi palūžęs arba „kietas“. Nežinau, ar tai galima pavadinti silpnybe. Žmonėms, o ypač jauniems, gyvenime tenka patirti daugybę išbandymų. Šiuo metu daugumai aktualiausia yra mokslai. Gimnazijoje kiekvienas mokinys ant pečių neša didžiulę atsakomybę.

Privalai gerai mokytis, kad įstotum į norimą vietą, artimieji būtų patenkinti bei neužsitrauktum gėdos prieš mokytojus. Iš visų pusių jaučiamas spaudimas. Tuo atveju kyla pagunda išbandyti rūkymą, nes sklinda kalbos, jog tai padeda nervinantis. Žinoma, atsiranda ir tokių žmonių, kurie rūko dėl to, kad mano, jog tuomet kitų akyse sudarys brandesnio žmogaus įvaizdį, tačiau, mano nuomone, taip tik sumenkina save.

Privalai gerai mokytis, kad įstotum į norimą vietą, artimieji būtų patenkinti. Iš visų pusių jaučiamas spaudimas. Kyla pagunda išbandyti rūkymą, nes sklinda kalbos, jog tai padeda nervinantis.

Lina: Mano nuomone, rūkantieji nėra silpni žmonės. Visgi tam, kad paimtum cigaretę, reikia nemažai drąsos. Aš manau, jog silpnas yra ne tas, kuris rūko, o tas, kuris leidžia jam tai daryti. Matyti, kaip brangus žmogus save žudo yra pats didžiausias nusikaltimas, o nė nebandyti jo atkalbėti – sunkiausia nuodėmė.

Jei žmogus rūko, vadinasi, tam yra priežasčių ir niekada nepatikėčiau, jog tai tik dėl mados. Galbūt jaunuolis susiduria su sunkumais, tačiau jis to niekam nesako ir išlieka stipriu. Jam padeda tik nebyli cigaretė – ji vienintelė, suprantanti situaciją.

– Koks tavo santykis su rūkymu, nuo ko viskas prasidėjo?

Mantas: Mano tėvai rūko, o juk būtent jie yra žmonės, kuriuos matau kasdien ir dažnai imu pavyzdį. Būdamas keturiolikos, vedamas smalsumo bei stebėdamas aplinkinius, užsimaniau išbandyti šią dar nepažintą veiklą.

Rūkymas; Cigaretės / E. Genio/LRT nuotr.

Svarbu paminėti, jog kaip tik tuo metu neturėjau draugų, jaučiausi atstumtas. Buvau įsitikinęs, kad cigaretė gali būti raktas į naujas pažintis ir geresnio asmenybės įvaizdžio sudarymą. Taigi, pabandžiau. Nepatiko.

Tuo metu neturėjau draugų, jaučiausi atstumtas. Buvau įsitikinęs, kad cigaretė gali būti raktas į naujas pažintis

Nežinau kodėl, tačiau išbandžiau ir antrą kartą. Pastebėjau, jog būtent taip galiu susibendrauti su vyresniais mokiniais. Galiausiai prasidėjo vaikščiojimai per pertraukas bei savęs pardavimas rūkymui ir naujų draugų įsigijimas.

Man tai neteikė jokio malonumo, tačiau tuomet atrodė, jog tai vienintelis būdas pritapti. Pamažu įgavau priklausomybę to nė nepajausdamas. Surūkydavau 5–7 cigaretes per vieną dieną. Jei to nepadarydavau, imdavau nervintis, negalėdavau racionaliai mąstyti, bendrauti su žmonėmis, patirdavau stresą.

Lina: Niekas iš mano artimųjų nerūko. Aš taip pat neišsiskiriu iš savo šeimos. Nemėgstu blogo kvapo ir nesu iš tų, kurie daro kažką per prievartą. Taip, esu bandžiusi rūkyti. Dėl to nė kiek nesigailiu. Tokia nauja patirtis mane tik dar labiau atbaidė nuo cigaretės. Man asmeniškai tai labai šlykštu ir nesuprantu, kaip žmonės gali jausti malonumą.

Aš jų nesmerkiu, tačiau pati į tai nesiveliu. Gyvenime darau tai, kas man patinka bei kas yra priimtina mano asmenybei. Kietumas nėra mano arkliukas. Rūkyti ar ne – renkamės kiekvienas, tačiau aš branginu kiekvieną gyvenimo minutę ir nesiruošiu jos parduoti turčiams, gaminantiems cigaretes.

Branginu kiekvieną gyvenimo minutę ir nesiruošiu jos parduoti turčiams, gaminantiems cigaretes.

– Kyla klausimas – ar cigaretė gali pakeisti žmogaus gyvenimą? 21-ame amžiuje sumaterialėjęs pasaulis įgauna vis didesnę prasmę. Vienas daiktas gali apversti viską aukštyn kojomis.

Mantas: Cigaretė pakeitė mano gyvenimą. Kaip ir minėjau, susiradau draugų, tapau labiau pastebimas. Visgi, kad ir kokie geri yra privalumai, tačiau suprantu, kad tai nėra pati geriausia mintis. Nemažos savaitinės išlaidos, nemalonus kvapas, gėda prieš mokytojus, slapstymasis nuo tėvų… Galiausiai ir priklausomybė.

Rūkymas. Cigaretės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anksčiau manydavau, kad cigaretė – tai geriausia pagalba. Nežinau, ar tai branda, o gal pagaliau atėjau į protą, tačiau suvokiu, kad nebegaliu taip gyventi ir turiu tvarkytis pats. Pripažinsiu, priklausomybė niekur nedingo, man vis dar nelengva su ja kovoti, bet įdedu nemažai pastangų, kurios tikrai kada nors atsipirks… Štai tokiais atvejais ir pajaučiu, kokia didelė yra smalsumo kaina.

Lina: Gyvenimas priklauso jo savininkui. Joks daiktas, net žmogus negali nulemti mūsų ateities. Juk patys priimame sprendimus, nusprendžiame, kokie bus tolimesni veiksmai, bei kuriame planus.

Cigaretė lengvina gyvenimą? Nemanau. Tai tik placebo efekto poveikis, kuris mūsų galvose sukuria iliuziją, jog rūkant galime atsipalaiduoti. Labai norėdami galime įtikinti savo smegenis, jog gerdami vandenį pasveiksime nuo peršalimo. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nelogiška, net juokinga, todėl nebūtų veiksminga, bet jeigu kas nors įtikinamai pasakotų apie tokį vandens poveikį, galbūt tai tikrai suveiktų.

Cigaretė lengvina gyvenimą? Nemanau. Tai tik placebo efektas.

Taigi, cigaretė yra tik narkotikas, vaizduotės vaisius, kuris pažadina fantaziją ir priverčia smegenis galvoti, jog gali sukurti kelias netikras laimės minutes.

– Vienus ar kitus pasirinkimus lemia ir mokykla. Moksleiviai dažnai pastebi negerų dalykų, tačiau ar įmanoma juos likviduoti?

Mantas: Šiuolaikinė mokykla yra pilna trūkumų – bent mūsų šalyje. Nuo sovietinio mąstymo mokytojų, kurie sako, kad „prie ruso buvo geriau“ iki nevertingų pamokų. Didžiausia problema – per didelis krūvis. Juk ne visi esame vienodų gebėjimų. Turėtų būti atsižvelgta į kiekvieno gabumus, charakterį, motyvaciją… Galbūt taip imtų kažkas keistis.

Elektroninės cigaretės / E. Genio/LRT nuotr.

Lina: Viskas turi ir pliusų, ir minusų. Esminis mokyklos trūkumas, mano akimis, ir yra patiriamas stresas. Kam tos krūvos namų darbų? Kam ta nereikalinga informacija, kurios vis vien niekur nepritaikysime? Mokytojai turėtų skirti daugiau laiko praktikai, gyvenimiškiems dalykams, nuoširdiems pokalbiams tarp skirtingų kartų žmonių. Juk sakoma, kad žodis – stipriausias ginklas.

– Jei tavo žodis būtų viską lemiantis… Ko palinkėtum žalingų įpročių negalinčiam atsikratyti jaunam žmogui?

Mantas: Neimkite pavyzdžio iš bendraamžių. Turėkite savo galvą. Prieš ką nors darydami pagalvokite apie veiksmų rezultatus.

Lina: Ar tau tikrai šito reikia? Negi nebėra pasaulyje geresnių, ne taip sveikatą (ir netgi asmenybę) žalojančių būdų susitvarkyti su neigiamomis emocijomis? Linkiu apmąstyti prioritetus, kurie nulemtų tinkamą pasirinkimą. Viliuosi, jog tas pasirinkimas atves tik į gerą kelią.

